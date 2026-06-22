Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții

Numirea sa este una dintre surprizele majore ale viitorului cabinet și marchează apariția unui nume mai puțin cunoscut la nivel național într-un minister-cheie pentru economie și mediul de afaceri.

Adrian Veștea s-a declarat optimist că echipa sa va obține susținerea Parlamentului și a anunțat că procedurile de audiere a miniștrilor și votul de învestitură vor avea loc în zilele următoare.

Cine sunt miniștrii propuși

Potrivit listei depuse la Parlament, Guvernul Veștea ar urma să fie format din reprezentanți ai PNL, PSD și independenți. Printre numele importante se află Alexandru Nazare la Finanțe, Cristian Pistol la Transporturi, Sorin Cîmpeanu la Apărare, Alexandru Rogobete la Sănătate, Monica Anisie la Educație și Bogdan Ivan la Energie.

La Externe este propus Luca Niculescu, iar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin-Alexandru Zaharia.

Averea Alinei Gorghiu

Odată cu revenirea sa în prim-planul scenei politice, atenția publică s-a îndreptat și către declarația de avere a Alinei Gorghiu. Fostul ministru al Justiției deține o cotă de 10,77% dintr-un teren situat în Mogoșoaia, cu o suprafață de 1.830 de metri pătrați, achiziționat în 2005. Totodată, aceasta are o casă de locuit în București, cumpărată în 2008, cu o suprafață de 125 de metri pătrați.

În patrimoniul familiei se află și un apartament de 174 de metri pătrați din București, aflat în proprietatea soțului său, Lucian Isar.

La capitolul bunuri de valoare, Alina Gorghiu declară tablouri evaluate la aproximativ 8.000 de euro, în timp ce soțul său deține bijuterii estimate la 83.000 de euro.