Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista completă a miniștrilor care ar urma să facă parte din noul Executiv, iar una dintre cele mai importante numiri este cea a Alinei Gorghiu pentru funcția de vicepremier fără portofoliu. Dacă Guvernul va primi votul de încredere săptămâna viitoare, fostul ministru al Justiției va reveni în prim-planul puterii executive, alături de o echipă care include atât nume cunoscute, cât și câteva surprize.
Surpriza de la Ministerul Economiei
Una dintre cele mai neașteptate propuneri este cea pentru Ministerul Economiei, unde a fost nominalizat Marian Bârgău, directorul general al Administrației Străzilor București și fost membru PMP, considerat apropiat de liderul formațiunii, Eugen Tomac.
Numirea sa este una dintre surprizele majore ale viitorului cabinet și marchează apariția unui nume mai puțin cunoscut la nivel național într-un minister-cheie pentru economie și mediul de afaceri.
Adrian Veștea s-a declarat optimist că echipa sa va obține susținerea Parlamentului și a anunțat că procedurile de audiere a miniștrilor și votul de învestitură vor avea loc în zilele următoare.
Cine sunt miniștrii propuși
Potrivit listei depuse la Parlament, Guvernul Veștea ar urma să fie format din reprezentanți ai PNL, PSD și independenți. Printre numele importante se află Alexandru Nazare la Finanțe, Cristian Pistol la Transporturi, Sorin Cîmpeanu la Apărare, Alexandru Rogobete la Sănătate, Monica Anisie la Educație și Bogdan Ivan la Energie.
La Externe este propus Luca Niculescu, iar la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin-Alexandru Zaharia.
Averea Alinei Gorghiu
Odată cu revenirea sa în prim-planul scenei politice, atenția publică s-a îndreptat și către declarația de avere a Alinei Gorghiu. Fostul ministru al Justiției deține o cotă de 10,77% dintr-un teren situat în Mogoșoaia, cu o suprafață de 1.830 de metri pătrați, achiziționat în 2005. Totodată, aceasta are o casă de locuit în București, cumpărată în 2008, cu o suprafață de 125 de metri pătrați.
În patrimoniul familiei se află și un apartament de 174 de metri pătrați din București, aflat în proprietatea soțului său, Lucian Isar.
La capitolul bunuri de valoare, Alina Gorghiu declară tablouri evaluate la aproximativ 8.000 de euro, în timp ce soțul său deține bijuterii estimate la 83.000 de euro.
Conturi, investiții și împrumuturi
Cea mai mare parte a averii familiei este însă reprezentată de economii și investiții. Alina Gorghiu are mai multe conturi bancare în lei, euro și dolari, în care se regăsesc sute de mii de lei și zeci de mii de euro. La rândul său, Lucian Isar deține conturi importante, inclusiv unul cu aproximativ 264.000 de euro și altul cu circa 190.000 de dolari.
Un element care atrage atenția este portofoliul de titluri de stat. Potrivit declarației de avere, Alina Gorghiu deține astfel de investiții în valoare de aproximativ 462.000 de dolari și alte titluri de stat în valoare de 283.000 de euro.
De asemenea, familia a acordat mai multe împrumuturi, inclusiv unul de 1 milion de lei și altele în dolari și lei.
Venituri consistente în familie
În perioada în care a ocupat funcția de ministru al Justiției, Alina Gorghiu a încasat o indemnizație anuală de peste 156.000 de lei. Totuși, cele mai mari venituri din familie provin de la soțul său, Lucian Isar, director în cadrul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare de la Londra. Acesta a declarat venituri salariale de peste 140.000 de lire sterline pe an, la care se adaugă venituri din chirii și alte investiții.
Dacă Guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului, Alina Gorghiu va ocupa una dintre cele mai importante funcții din noul cabinet. Dincolo de experiența politică acumulată în ultimii ani, declarația sa de avere arată că se numără printre cei mai înstăriți membri ai viitorului Executiv, cu investiții importante, economii consistente și active financiare care depășesc cu mult media demnitarilor români.