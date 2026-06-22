Android 17 vine pe sute de telefoane și tablete în 2026. Lista completă a modelelor Samsung, Xiaomi, Google, Motorola și a altor branduri care primesc update-ul
Google a lansat versiunea stabilă de Android 17, iar următorul val de actualizări începe să ajungă pe dispozitivele compatibile. Noua generație a sistemului de operare mobil este pregătită pentru numeroase telefoane și tablete de la cei mai mari producători din industrie, însă disponibilitatea efectivă va depinde de fiecare companie și de regiune.
În baza politicilor de actualizare anunțate de producători, lista modelelor eligibile este una foarte extinsă. Sunt incluse dispozitive premium, telefoane mid-range, modele pliabile și tablete lansate în ultimii ani. Lista nu este definitivă, iar unele modele suplimentare ar putea primi Android 17 pe măsură ce companiile confirmă oficial suportul.
Telefoanele Google Pixel și Samsung care primesc Android 17
Dispozitivele Google sunt printre primele care beneficiază de noua versiune Android. Gama Pixel eligibilă include modele precum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold și Pixel 10a, dar și generațiile Pixel 9, Pixel 8 și Pixel 7, scrie Gizmochina.
Suportul ajunge și la seria Pixel 6, inclusiv variantele Pixel 6, Pixel 6 Pro și Pixel 6a, precum și la Pixel Tablet și Pixel Fold. Pentru utilizatorii Google, avantajul este că actualizările ajung direct, fără întârzierile provocate de personalizările producătorilor.
Samsung are una dintre cele mai mari liste de dispozitive compatibile. Printre modelele premium care ar urma să primească Android 17 se află seria Galaxy S26, Galaxy S25 și Galaxy S24, inclusiv variantele Ultra, Plus și edițiile speciale.
Actualizarea este pregătită și pentru telefoanele pliabile ale companiei, inclusiv Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, dar și generațiile anterioare. În zona mid-range, sunt incluse numeroase modele din seriile Galaxy A, Galaxy M și Galaxy F.
Pe lista Samsung apar telefoane precum Galaxy A57, A56, A55, A54, A36, A35, A34, dar și modele mai accesibile precum Galaxy A17, A16, A15, A07 și A06. Tabletele Galaxy Tab S și Galaxy Tab A vor primi, de asemenea, noul sistem de operare.
Xiaomi, Motorola, OnePlus și ceilalți producători pregătesc Android 17 pentru multe modele
Xiaomi aduce Android 17 pe o gamă foarte largă de dispozitive. Sunt incluse modele din seriile Xiaomi 17, Xiaomi 15 și Xiaomi 14, dar și telefoane Redmi și POCO. Printre acestea se află Redmi Note 15, Redmi Note 14, Redmi 15, Redmi Pad 2, precum și modele de performanță precum POCO F8, POCO F7 și POCO X8.
OnePlus pregătește actualizarea pentru telefoane precum OnePlus 15, OnePlus 13, OnePlus 12 și OnePlus 11, dar și pentru seria Nord. Tabletele OnePlus Pad 4, Pad 3 și Pad 2 se regăsesc la rândul lor pe lista compatibilității.
Motorola va actualiza mai multe dispozitive lansate în ultimii ani. Seria pliabilă Razr, modelele Edge și telefoanele Moto G recente sunt incluse în planul Android 17. Printre acestea se află Razr 70, Razr 60, Edge 70, Edge 60 și numeroase modele Moto G.
Și producători precum Oppo, Vivo, Realme, Honor, Asus și Sony au pregătit actualizarea pentru o parte importantă din portofoliu. Oppo aduce Android 17 pe seriile Find, Reno și dispozitivele sale pliabile, Vivo include modele din gamele X, V și Y, iar Realme pregătește update-ul pentru seriile GT, Number și Narzo.
Honor va primi Android 17 pe telefoane precum Magic 8, Magic 7, Magic 6 și modelele pliabile Magic V, în timp ce Asus include ROG Phone 9 și Zenfone 12 Ultra. Sony are pe listă modelele Xperia 1 VII, Xperia 1 VI și Xperia 10 VI.
Actualizarea Android 17 vine într-o perioadă în care producătorii pun tot mai mult accent pe suport software extins. Pentru utilizatori, durata de viață a telefonului nu mai este influențată doar de procesor sau cameră, ci și de numărul de ani în care dispozitivul primește versiuni noi de Android și patch-uri de securitate.