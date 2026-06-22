Android 17 vine pe sute de telefoane și tablete în 2026. Lista completă a modelelor Samsung, Xiaomi, Google, Motorola și a altor branduri care primesc update-ul

Telefoanele Google Pixel și Samsung care primesc Android 17

Dispozitivele Google sunt printre primele care beneficiază de noua versiune Android. Gama Pixel eligibilă include modele precum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold și Pixel 10a, dar și generațiile Pixel 9, Pixel 8 și Pixel 7, scrie Gizmochina.

Suportul ajunge și la seria Pixel 6, inclusiv variantele Pixel 6, Pixel 6 Pro și Pixel 6a, precum și la Pixel Tablet și Pixel Fold. Pentru utilizatorii Google, avantajul este că actualizările ajung direct, fără întârzierile provocate de personalizările producătorilor.

Samsung are una dintre cele mai mari liste de dispozitive compatibile. Printre modelele premium care ar urma să primească Android 17 se află seria Galaxy S26, Galaxy S25 și Galaxy S24, inclusiv variantele Ultra, Plus și edițiile speciale.

Actualizarea este pregătită și pentru telefoanele pliabile ale companiei, inclusiv Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, dar și generațiile anterioare. În zona mid-range, sunt incluse numeroase modele din seriile Galaxy A, Galaxy M și Galaxy F.

Pe lista Samsung apar telefoane precum Galaxy A57, A56, A55, A54, A36, A35, A34, dar și modele mai accesibile precum Galaxy A17, A16, A15, A07 și A06. Tabletele Galaxy Tab S și Galaxy Tab A vor primi, de asemenea, noul sistem de operare.

Xiaomi, Motorola, OnePlus și ceilalți producători pregătesc Android 17 pentru multe modele

Xiaomi aduce Android 17 pe o gamă foarte largă de dispozitive. Sunt incluse modele din seriile Xiaomi 17, Xiaomi 15 și Xiaomi 14, dar și telefoane Redmi și POCO. Printre acestea se află Redmi Note 15, Redmi Note 14, Redmi 15, Redmi Pad 2, precum și modele de performanță precum POCO F8, POCO F7 și POCO X8.

OnePlus pregătește actualizarea pentru telefoane precum OnePlus 15, OnePlus 13, OnePlus 12 și OnePlus 11, dar și pentru seria Nord. Tabletele OnePlus Pad 4, Pad 3 și Pad 2 se regăsesc la rândul lor pe lista compatibilității.