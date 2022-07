EA pregătește un nou Battlefield: de ce este special, pe ce se concentrează

Este realizat de noul studio EA din Seattle, care este condus de directorul de artă original al lui Halo.

În decembrie anul trecut, am auzit că un nou studio din Seattle, condus de directorul artistic al trilogiei Halo, Marcus Lehto, va explora „narațiunea, povestirea și dezvoltarea personajelor” în seria Battlefield. EA nu a spus direct că studioul face o campanie pe câmpul de luptă pentru un singur jucător, dar mi-a părut destul de evident. Acum avem o confirmare explicită.

O nouă postare de locuri de muncă a Battlefield Seattle Studio, descoperită de GameSpot, vorbește direct despre acest proiect.

Studioul angajează un director de design pentru a „gestiona echipa de design și viziunea de proiectare a unei noi campanii Battlefield”. Mai târziu în listă, se face referire la o campanie pentru un singur jucător.

Este posibil ca defapt să fie un mod într-un joc Battlefield mai mare – ca și în, unul cu modurile obișnuite de multiplayer – dar este numit de mai multe ori „joc”, deci poate nu. De exemplu, una dintre responsabilitățile postului este de a „defini, ghida, elabora strategii și repeta prototipuri jucabile în toate fazele de dezvoltare a jocului pentru a menține scopul și calitatea”.

Oameni importanți la mijloc

Când am aflat despre existența studioului din Seattle, am aflat și că șeful Respawn, Vince Zampella, se ocupă acum de seria Battlefield. Respawn a dezvoltat jocul Star Wars Jedi: Fallen Order, precum și la mult lăudata campanie Titanfall 2. Istoria lui Zampella cu campanii FPS merge mult mai departe de atât: a co-fondat Infinity Ward și a făcut jocuri Call of Duty până la o despărțire neprietenoasă de Activision, iar înainte de asta, a fost unul dintre designerii Medal of Honor: Allied Assault, un joc scris parțial de Steven Spielberg.

Această campanie pentru un singur jucător se alătură altor câteva jocuri despre care am aflat recent datorită nevoii de talent a unui studio. La începutul acestui an, Blizzard a dezvăluit că angajează pentru un nou joc de supraviețuire, iar Ubisoft continuă să caute talent pentru un joc Star Wars fără nume.

Jocurile Battlefield au fost întotdeauna despre multiplayer, dar unii fani au fost dezamăgiți de faptul că Battlefield 2042 nu a avut o campanie. Acesta nu a fost singurul lucru de care oamenii s-au plâns când a venit vorba de Battlefield 2042, a cărui vitalizare este singura prioritate a dezvoltatorului DICE în acest moment, potrivit noului șef al studioului, Rebecka Coutaz.

Indiferent dacă această campanie singleplayer este un joc de sine stătător sau parte a ceva mai mare, nu m-aș aștepta să îl joc curând, având în vedere că studioul încă angajează oamenii care îi vor conduce designul și producția. EA caută, de asemenea, un director tehnic, un director de dezvoltare, un lider de animație de joc și o grămadă de alți specialiști.