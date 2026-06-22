Mai mulţi turişti din Grecia au ajuns la spital după ce au fost muşcaţi de peștele-iepure. Cum arată şi la ce să fii atent

Biologii marini avertizează că specia se înmulțește rapid și poate afecta ecosistemele locale, deoarece consumă cantități mari de vegetație marină și nu are aproape deloc prădători naturali în Mediterană.

În plus, peștele-iepure este toxic și reprezintă un risc atât pentru mediul marin, cât și pentru oameni.

Cum arată și de ce este periculos

La prima vedere, peștele-iepure nu pare amenințător. Are un corp alungit, culoare gri-verzuie sau maronie și poate ajunge la aproximativ 30-40 de centimetri lungime.

Ceea ce îl face însă periculos sunt dinții săi foarte puternici, asemănători cu cei ai unui iepure, de unde și numele speciei. Aceștia sunt capabili să spargă cochilii groase de scoici și carapace de crustacee.

Imagini filmate recent de pescari greci arată cum peștele poate perfora cu ușurință obiecte din plastic și poate mușca imediat orice îi este introdus în apropierea gurii.

Turiști ajunși la spital după mușcături

Medicii din Grecia spun că numărul incidentelor a crescut în ultimele săptămâni, iar unele persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și suturi.

„Mușcă gambele, mușcă degetele. Oamenii au încercat să-l prindă, să facă fotografii cu el și imediat au fost mușcați. Mușcătura este destul de adâncă, trebuie trimiși la centrul medical pentru a fi cusută rana”, a declarat medicul Nikos Koudounis.

Acesta a precizat că inclusiv în apropierea Atenei au fost raportate cazuri recente, iar doi turiști au fost transportați la un centru medical din Loutraki pentru tratament.