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Mai mulţi turişti din Grecia au ajuns la spital după ce au fost muşcaţi de peștele-iepure. Cum arată şi la ce să fii atent

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Mai mulţi turişti din Grecia au ajuns la spital după ce au fost muşcaţi de peștele-iepure. Cum arată şi la ce să fii atent
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Cum a ajuns peștele-iepure în Grecia (Foto: Profimedia)

Grecia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, se confruntă în această vară cu o problemă neobișnuită. Mai mulți turiști au ajuns la spital după ce au fost mușcați de peștele-iepure, o specie invazivă care s-a răspândit rapid în apele din jurul insulelor elene și care poate provoca răni serioase. Autoritățile elene au emis avertismente pentru turiști și monitorizează atent fenomenul, mai ales că acest pește este întâlnit frecvent în zonele de mică adâncime, foarte aproape de plajele aglomerate.

Cuprins
  1. Cum a ajuns peștele-iepure în Grecia
  2. Cum arată și de ce este periculos
  3. Turiști ajunși la spital după mușcături
  4. Ce trebuie să știe turiștii români
  5. Nu trebuie consumat sub nicio formă
  6. Zonele unde a fost observat cel mai des

Cum a ajuns peștele-iepure în Grecia

Deși este originar din Oceanul Indian și Marea Roșie, peștele-iepure a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. În ultimii ani, temperaturile mai ridicate ale apei au favorizat răspândirea sa în jurul insulelor grecești și în alte zone de coastă.

Biologii marini avertizează că specia se înmulțește rapid și poate afecta ecosistemele locale, deoarece consumă cantități mari de vegetație marină și nu are aproape deloc prădători naturali în Mediterană.

În plus, peștele-iepure este toxic și reprezintă un risc atât pentru mediul marin, cât și pentru oameni.

Cum arată și de ce este periculos

La prima vedere, peștele-iepure nu pare amenințător. Are un corp alungit, culoare gri-verzuie sau maronie și poate ajunge la aproximativ 30-40 de centimetri lungime.

Ceea ce îl face însă periculos sunt dinții săi foarte puternici, asemănători cu cei ai unui iepure, de unde și numele speciei. Aceștia sunt capabili să spargă cochilii groase de scoici și carapace de crustacee.

Imagini filmate recent de pescari greci arată cum peștele poate perfora cu ușurință obiecte din plastic și poate mușca imediat orice îi este introdus în apropierea gurii.

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Turiști ajunși la spital după mușcături

Medicii din Grecia spun că numărul incidentelor a crescut în ultimele săptămâni, iar unele persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și suturi.

„Mușcă gambele, mușcă degetele. Oamenii au încercat să-l prindă, să facă fotografii cu el și imediat au fost mușcați. Mușcătura este destul de adâncă, trebuie trimiși la centrul medical pentru a fi cusută rana”, a declarat medicul Nikos Koudounis.

Acesta a precizat că inclusiv în apropierea Atenei au fost raportate cazuri recente, iar doi turiști au fost transportați la un centru medical din Loutraki pentru tratament.

Ce trebuie să știe turiștii români

Specialiștii recomandă turiștilor să nu încerce să atingă, să prindă sau să fotografieze de foarte aproape acest pește, chiar dacă pare inofensiv. Dacă observați un pește cu dinți proeminenți în apropierea malului, este indicat să vă îndepărtați calm și să evitați orice contact.

De asemenea, este recomandată purtarea încălțămintei speciale pentru apă în zonele stâncoase și evitarea hrănirii peștilor în apropierea plajelor.

În cazul unei mușcături, rana trebuie spălată imediat cu apă curată și dezinfectată, iar persoana afectată trebuie să se prezinte cât mai repede la un centru medical.

Nu trebuie consumat sub nicio formă

Biologii marini avertizează că peștele-iepure nu trebuie consumat.

„Nu este recomandat în niciun caz consumul, acumulează pe lanțul trofic o toxină, de aceea este foarte riscant să-l prepari pentru consum. El are o adaptare evolutivă extrem de eficientă pentru a sparge carapacele de la crustacee și scoici cu cochilii groase”, explică biologul marin Răzvan Popescu.

Toxinele acumulate în organismul său pot provoca probleme grave de sănătate, motiv pentru care autoritățile recomandă evitarea cumpărării sau consumului unor astfel de exemplare.

Zonele unde a fost observat cel mai des

Ministerul Turismului din Grecia a publicat o hartă cu aparițiile recente ale peștelui-iepure. Cele mai multe observații au fost raportate în insulele din Marea Egee, însă exemplare au fost identificate și pe coasta vestică a Greciei.

Autoritățile monitorizează și alte specii care au început să apară mai frecvent în apele elene, inclusiv anumite tipuri de meduze și chiar rechini observați în apropierea coastelor.

Pentru turiștii români care își petrec vacanța în Grecia, specialiștii spun că nu există motive de panică, însă este important să fie atenți la avertismentele locale și să evite contactul cu speciile marine necunoscute, indiferent cât de spectaculoase sau neobișnuite ar părea.

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