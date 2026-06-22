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Evaluarea Națională 2026: Ce reguli trebuie să respecte elevii pentru a evita eliminarea din examen
de Ana Ionescu
EDUCAȚIE

Evaluarea Națională 2026: Ce reguli trebuie să respecte elevii pentru a evita eliminarea din examen

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Evaluarea Națională 2026: Ce reguli trebuie să respecte elevii pentru a evita eliminarea din examen
Absolvenții de gimnaziu intră, în perioada 22-26 iunie, în emoțiile Evaluării Naționale 2026

Absolvenții de gimnaziu intră, în perioada 22-26 iunie, în emoțiile Evaluării Naționale 2026, examen care joacă un rol esențial în admiterea la liceu. Pe lângă pregătirea pentru probele scrise, candidații trebuie să respecte o serie de reguli stricte în centrele de examen. Încălcarea acestora poate duce la eliminarea din concurs și anularea lucrării.

Autoritățile le recomandă elevilor să se informeze din timp cu privire la modul de desfășurare a examenului și la obligațiile pe care le au în sala de testare.

Cum se desfășoară probele de la Evaluarea Națională 2026

Examenul începe la ora 9:00, moment în care subiectele sunt distribuite în sălile de examen. Elevii trebuie să fie prezenți în centre între orele 8:00 și 8:30 pentru verificarea identității și ocuparea locurilor repartizate.

Candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul în care se încheie distribuirea subiectelor. Răspunsurile se redactează direct în broșurile de examen.

Cei care termină mai devreme pot preda lucrarea înainte de expirarea timpului, însă nu au voie să părăsească sala decât după trecerea unei ore de la începerea probei. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în aceeași zi, după-amiază, pe platforma dedicată examenelor naționale.

Obiectele interzise și situațiile care pot duce la eliminare

Accesul în sălile de examen se face doar pe baza unui act de identitate. Înainte de intrare, elevii sunt obligați să lase în spațiile special amenajate telefoanele mobile, căștile, ghiozdanele, poșetele, notițele și orice alte obiecte care ar putea fi folosite pentru fraudarea examenului.

De asemenea, pe parcursul probei sunt interzise schimbul de informații între candidați, transmiterea de mesaje, utilizarea materialelor ajutătoare sau orice formă de comunicare cu persoane din afara sălii.

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Ministerul Educației precizează că deținerea sau folosirea unor materiale nepermise este considerată fraudă ori tentativă de fraudă. În astfel de cazuri, candidatul este eliminat din examen și primește nota 1 la proba respectivă.

Întreaga desfășurare a examenului este monitorizată audio-video, măsură menită să asigure respectarea regulilor și egalitatea de șanse pentru toți participanții.

Calendarul probelor scrise

  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română;
  • 24 iunie 2026 – Matematică;
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă;
  • 1 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor;
  • 2-3 iulie 2026 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 4-7 iulie 2026 – soluționarea contestațiilor;
  • 8 iulie 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Notele obținute la Evaluarea Națională vor fi folosite pentru admiterea în învățământul liceal, motiv pentru care respectarea regulilor de examen este la fel de importantă ca pregătirea pentru probele scrise.

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