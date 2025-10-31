iPhone 17 și iPhone Air se vând ca pâinea caldă, iar Apple se așteaptă la venituri cu până la 12% mai mari de Sărbători

Apple anunță un start foarte bun pentru noile sale telefoane, iPhone 17 și iPhone Air, pe care le descrie drept un succes „uriaș” la nivel global. Directorul Tim Cook spune că firma intră în sezonul de Sărbători cu „cea mai puternică linie de produse de până acum” și estimează că încasările din perioada Crăciun–Revelion ar putea fi cu până la 12% peste cele din același interval al anului trecut. În pofida acestui ton optimist, compania a ratat la limită așteptările pieței pentru vânzările de iPhone în trimestrul încheiat în septembrie, punând diferența pe seama constrângerilor de ofertă și a unei întârzieri la livrările către China, scrie BBC.

ce spun cifrele și cum arată mixul de produse

În trimestrul fiscal al patrulea (încheiat în septembrie), Apple a raportat venituri totale de 102,5 miliarde de dolari, peste estimările analiștilor și cu circa 8% mai mari față de anul precedent. La capitolul iPhone, veniturile au fost de aproximativ 49 de miliarde de dolari, ușor sub așteptări — o diferență pe care Cook a explicat-o prin lipsa de stocuri la mai multe modele și decalaje logistice. Compania nu oferă ținte pe model, dar subliniază că cererea pentru iPhone 16 și 17 este „solidă” pe toate piețele majore.

Lansat în septembrie, iPhone Air — cel mai subțire iPhone de până acum — pare să joace rolul de „magnet” pentru clienții care doresc un design mai ușor, fără a renunța la performanță. Conform datelor de piață citate de analiști, primele zece zile de vânzări pentru iPhone 17 în SUA și China au depășit cu aproximativ 14% startul generației anterioare, un semn că noutățile de hardware și software au rezonat cu utilizatorii. Pe partea de ofertă, Apple spune că „lucrează intens” pentru a echilibra cererea cu producția, astfel încât modelele să fie disponibile pe scară mai largă în perioada de vârf.

provocările: tarife, China și presiunea boomului IA

Contextul macro nu este lipsit de capcane. Apple rămâne expusă la tarifele vamale impuse de administrația americană importurilor din China: compania estimează un impact de circa 1,1 miliarde de dolari în trimestrul încheiat și se așteaptă la încă aproximativ 1,4 miliarde în „trimestrul de Sărbători”. Deși Cook a spus că „nu ar putea fi mai mulțumit” de evoluția din China, întârzierile de livrare de la final de trimestru au cântărit în rezultatele pentru iPhone, iar presiunea de a menține stocuri suficiente rămâne ridicată pe fondul cererii crescute.

În paralel, competiția pe zona de inteligență artificială se întețește. Giganți rivali investesc masiv în cloud și capabilități IA, iar investitorii compară ritmul Apple cu cel al companiilor care raportează creșteri accelerate pe serviciile de infrastructură. Apple mizează pe integrarea tot mai profundă a modelelor lingvistice de mari dimensiuni în experiența iPhone — de la recomandări mai precise până la automatizări mai inteligente — și pe consolidarea ecosistemului care combină hardware, software și servicii.

Vezi aici: REVIEW iPhone 17 Pro

Vezi aici: REVIEW iPhone Air

Privind înainte, mesajul către piață este clar: dacă prognoza de creștere de până la 12% se confirmă, Apple ar putea livra „cel mai bun trimestru din istorie”. Cheia va fi dublă: capacitatea de a livra volumele cerute de sezonul de vârf și menținerea interesului pentru iPhone 17 și iPhone Air, în timp ce absoarbe șocurile din lanțul de aprovizionare și impactul tarifelor. Pentru clienți, efectul cel mai vizibil va fi disponibilitatea la raft în preajma Sărbătorilor; pentru investitori, raportarea de la începutul anului viitor va confirma dacă această „cerere uriașă” s-a transformat și în recorduri financiare.