Hummerul electric mai mic pe care GM nu vrea încă să-l producă: rival de Bronco și Wrangler, dar cu drone pentru off-road

Un Hummer EV mai mic, exact ce lipsea din gamă

Actualele GMC Hummer EV pickup și SUV sunt spectaculoase, dar și enorme. Sunt vehicule grele, scumpe și greu de justificat pentru mulți cumpărători care vor abilități off-road, dar nu neapărat dimensiunile și prețul unui mastodont electric. Modelele 2026 pornesc de la puțin sub 100.000 de dolari, adică aproximativ 86.000 de euro, ceea ce le plasează într-o zonă premium inaccesibilă pentru publicul larg.

Hummer X schimbă complet proporțiile. Conceptul are 188,3 inch lungime, 80 inch lățime și 72,9 inch înălțime, cu un ampatament de 116 inch. Convertit în valori mai familiare, vorbim despre aproximativ 4,78 metri lungime, 2,03 metri lățime, 1,85 metri înălțime și un ampatament de 2,95 metri. Practic, este apropiat ca dimensiuni de un Ford Bronco cu patru uși, ceea ce îl face mult mai credibil pentru utilizare mixtă, nu doar pentru demonstrații de forță.

GM spune că Hummer X „redefinește ce poate face un EV de dimensiuni medii în off-road”. Conceptul are centru de greutate coborât, accelerație electrică instantanee, extensii de aripi detașabile și amortizoare Multimatic. Garda la sol anunțată este de 13,1 inch, adică aproximativ 33,3 cm, o valoare apropiată de cea a unui Bronco Raptor. Pentru un vehicul electric de off-road, combinația dintre cuplul instantaneu și o platformă compactă ar putea fi extrem de atractivă.

Ideea de bază este aceea a unui rock crawler electric modular. Nu vorbim doar despre un SUV cu aspect agresiv, ci despre un vehicul proiectat pentru teren dificil, personalizare și utilizare în comunități de pasionați. GM îl descrie drept un „builder maker”, adică un vehicul care poate fi modificat, adaptat și împărtășit ca idee în comunitatea de off-road.

Flex Fab, drone și un interior gândit ca platformă digitală

Una dintre cele mai interesante tehnologii asociate conceptului este Flex Fab, metoda de producție flexibilă propusă de GM. Compania o descrie ca pe o abordare similară imprimării 3D, dar pentru metal. Sistemul nu ar avea nevoie de matrițe speciale de ștanțare sau de scule dedicate pentru fiecare componentă, ceea ce ar permite producție mai rapidă, personalizare mai mare și loturi mici adaptate cererii.

Această abordare este importantă pentru un vehicul de nișă precum Hummer X. Off-roaderele atrag clienți care vor personalizare, accesorii și configurații diferite. Dacă producția flexibilă chiar funcționează la scară relevantă, GM ar putea testa mai ușor versiuni diferite, pachete speciale și componente adaptate comunităților de utilizatori, fără investiții masive în scule industriale tradiționale.

Interiorul conceptului merge în aceeași direcție. GM vorbește despre ecrane modulare, stivuibile, și tehnologii digitale noi. Nu este doar o cabină clasică de SUV, ci un spațiu care poate fi adaptat în funcție de scenariu. Pentru off-road, unde navigația, monitorizarea vehiculului, unghiurile de înclinare, camerele și comunicarea cu grupul contează mult, această flexibilitate poate deveni mai utilă decât un simplu ecran central uriaș.