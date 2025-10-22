REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte

Sunt utilizator de telefoane Apple de la prima generație și, de-a lungul timpului, am urmărit foarte atent progresul în materie de design, calitate a construcției, abilități foto și performanță brută. În acest context, iPhone 17 Pro este un telefon surprinzător de aproape de perfect, cu câteva mențiuni importante.

În primul rând, cel puțin în opinia mea, acest telefon nu ar fi fost posibil fără iPhone Air. Ideea este simplă, pentru cei care vânează aproape exclusiv designul, finețea, particularitățile și experiența care definesc un gadget Apple de actualitate, există iPhone Air (review-ul integral aici). Pentru cei care vor cel mai bun iPhone în 2025 există iPhone 17 Pro. După cum am explicat în review-ul la iPhone Air, ca acel gadget să fie posibil, Apple a făcut câteva compromisuri, nu multe, dar unele care s-ar putea să fie relevante pentru o anumită parte din utilizatori. iPhone 17 Pro, în proporție covârșitoare, nu implică compromisuri. Singurul detaliu care m-aș fi bucurat să nu existe ține de carcasa din aluminiu, acel pas mic înapoi de la titan de care vorbeam în titlu. Pe de altă parte, explicația pentru tranziția de la titan la aluminiu este cât se poate de justificată și are legătură cu puterea de procesare sporită și disiparea semnificativ mai eficientă a căldurii cu ajutorul noii carcase.

Unii s-ar putea să fie deranjați și de faptul că pe spatele telefonului, pentru a face posibilă încărcarea wireless prin tehnologia proprietară MagSafe, există un bloc de sticlă integrat discret în aluminiu. Nuanța acestuia este foarte similară cu restul carcasei din aluminiu, deci nu deranjează neapărat vizual și, nu în ultimul rând, aproximativ 87% dintre posesori de terminale Apple le utilizează cu carcasă. Cu alte cuvinte, nu vor fi afectați de acea particularitate. În același timp, merită avut în vedere că frumusețea designului este subiectivă, iar în timp ce eu aș putea clasifica iPhone 17 Pro ca fiind superb și foarte satisfăcător de manipulat datorită greutății (206 grame) și grosimii (8,75mm), alții s-ar putea să-l perceapă un pic masiv. Pentru ei există iPhone Air. Dacă vrei autonomie sporită, experiență audio remarcabilă și abilități de captură pe steroizi în cel bun mod cu putință, există iPhone 17 Pro.

REVIEW iPhone 17 Pro – specificații tehnice și performanță brută

iPhone 17 Pro trece la un unibody din aluminiu 7000-series cu cameră de vapori integrată în șasiu pentru disipare eficientă a căldurii. Are protecție Ceramic Shield 2 pe față, de trei ori mai rezistentă la zgârieturi conform producătorului dar și în testele independente disponibile online. În premieră, Ceramic Shield și pe spate, plus certificare IP68. Dimensiuni și masă: 150 × 71,9 × 8,8 mm și 206 g. Portul este USB-C 3.2 Gen 2 cu DisplayPort, să-l încarci mai rapid și să-l conectezi la TV cu adaptor, iar pe conectivitate primești 5G, Ultra Wideband (gen2), eSIM (până la două linii active), N1 pentru Wi-Fi 7 și Bluetooth 6.

Ecranul este Super Retina XDR LTPO, 6,3″, 120 Hz (ProMotion), HDR10 + Dolby Vision, până la 3000 niți în aer liber și strat anti-reflexie nou. Acesta din urmă te ajută să nu ai nicio problemă în soare puternic. Always-On rămâne prezent, iar răspunsul tactil și uniformitatea panoului sunt exemplare, inclusiv la 1 Hz pentru economisirea energiei pe AOD (Always-on-Display / Ecranul activ permanent).

Platforma hardware sau creierul întregii afaceri include în noul smartphone un SoC Apple A19 Pro cu CPU hexa-core și GPU 6-core cu Neural Accelerators în fiecare nucleu, alături de un Neural Engine de 16 nuclee pentru sarcini AI/Apple Intelligence. Configurațiile de memorie: 12 GB RAM și stocare NVMe de 256/512 GB sau 1 TB. Este important de reținut că iPhone 17 Pro Max este disponibil și cu 2TB de memorie internă, față maximul 1TB la 17 Pro. Bateria este de 3998 mAh pe varianta cu nano-SIM + eSIM (și 4252 mAh pe modelul eSIM-only), încărcare rapidă cablată (≈50% în ~20 min cu adaptor de putere înaltă) și wireless MagSafe/Qi2 la 25 W.

În teste sintetice de CPU/GPU, Geekbench 6 a returnat 3756 puncte single-core și 9663 multi-core, respectiv 45.836 puncte în testul GPU Metal. Aceste valori confirmă atât puterea pe nucleu (interacțiuni, lansare aplicații), cât și avantajul pe sarcini susținute (export video, randări), ajutat de sistemul termic nou.

În Geekbench AI se vede clar diferența de pe acceleratoarele dedicate. Ca referință, cu backend Neural Engine a atins 5064 în single precision, dar valorile relevante sunt 36.193 puncte la Half Precision și 49.318 puncte la Quantized, depășind net GPU-ul (16.416 / 17.008) și CPU-ul (8.310 / 6.533). Pe scurt, procesorul neural proprietar al Apple livrează un salt consistent pentru modele locale (rezumare, transcriere, traduceri, efecte foto/video), exact acolo unde Apple Intelligence lucrează on-device.

Pe grafică și stabilitate termică, 3DMark a măsurat: Solar Bay Stress 8751 best / 6520 lowest (≈74% stabilitate), Solar Bay Extreme 1936 / 1042 (≈54%), iar Steel Nomad Light 2298 / 1381 (≈60%). AnTuTu v10 a totalizat 2.384.266 puncte (GPU: 858.090), iar testul de stocare a indicat scrieri de până la ~10,7 GB/s și citiri ~2,3 GB/s, semn că NVMe-ul intern rămâne un atu la instalări mari și exporturi media.

În utilizare reală, gamingul confirmă graficele: în Call of Duty Mobile, cu texturile de înaltă rezoluție descărcate și toate detaliile pe maxim, iPhone 17 Pro a rulat impecabil, fără sacadări și fără încălzire supărătoare nici după sesiuni de peste 30 de minute, semn că noul unibody + sistemul de disipare al căldurii vapor chamber nu sunt doar detalii de marketing, ci țin frecvențele sus pe durată lungă.

Autonomia măsurată de mine într-un test repetabil (redare continuă YouTube la rezoluție 4K Ultra HD cu 50% luminozitate) a fost de 21 ore și 45 minute . Este un rezultat excelent pentru un flagship de 6,3″ cu 120 Hz și confirmă atât eficiența lui A19 Pro, cât și managementul termic/baterie al carcasei din aluminiu.

Absența Apple Intelligence în Europa și, cu atât mai mult, în România

O mare parte din efortul de marketing al Apple din jurul noilor smartphone-uri lansate de curând gravitează în jurul Apple Intelligence, platforma proprietară de AI a gigantului din Cupertino care, pe alocuri, apelează și la ChatGPT pentru anumite sarcini. Din păcate, din considerente de reglementare europeană și nu numai, în proporție covârșitoare, acestea nu funcționează în Europa. Chiar și cele câteva funcții AI pe care le poți apela dacă îți setezi telefonul în Engleză, sunt foarte limitate în raport cu opțiunile pe care le are la îndemână un american, cu telefonul setat pe engleză americană și cu contul de iCloud configurat pe SUA.

Pentru context, la debut, Apple a anunțat că amână Apple Intelligence în Uniunea Europeană din cauza incertitudinilor legate de Digital Markets Act (DMA), același cadru care a întârziat și alte funcții precum iPhone Mirroring sau share-screen avansat. Compania a spus public că regulile DMA pot afecta modul în care implementează în siguranță noile capabilități și, drept urmare, anumite noutăți nu vor fi lansate în UE în același ritm ca în SUA.

Situația s-a mai relaxat în primăvara lui 2025: odată cu iOS 18.4, Apple Intelligence a devenit accesibil și utilizatorilor din UE, dar cu limitări importante și doar în câteva limbi. Mai multe publicații au confirmat extinderea pe piața europeană, însă nu toate componentele sunt la paritate cu SUA, de pildă, pachetul de funcții Siri „noua generație” a sosit etapizat.

Cea mai mare frână pentru România rămâne limba. Chiar și după deschiderea către UE, Apple Intelligence funcționează doar în câteva limbi (inclusiv engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, japoneză, coreeană și chineză simplificată). Româna nu se află pe lista curentă, iar Apple menționează doar un val ulterior de limbi pentru 2025, fără a include, deocamdată, limba română. Practic, utilizatorii din România pot accesa Apple Intelligence doar dacă folosesc una dintre limbile suportate.

Chiar și când, inevitabil, Apple Intelligence va ajunge în forma sa completă în UE, nu uita că asistentul virtual Siri, la 15 ani după lansarea sa din februarie 2010, nu a învățat română. Este improbabil ca limba noastră să devină în viitorul apropiat o prioritate. Aceste particularități, cred eu, sub nicio formă nu ar trebui să-ți taie din elanul investiției în iPhone 17 Pro. Telefonul este ușor de recomandat din mult mai multe motive decât Apple Intelligence. În plus, nu sunt foarte convins că cei care au acces la respectivele funcții AI le folosesc în mod regulat, chiar și dacă înțeleg perfect cum s-o facă și ce câștigă.

REVIEW iPhone 17 Pro – abilități de captură

Sistemul foto pornește de la trei senzori 48 MP Fusion — principal, Ultra Wide și noul Telephoto — care acoperă echivalentul a „opt obiective” în buzunar, conform Apple. Tele-ul folosește o optică tetraprism de generație nouă cu senzor cu 56% mai mare , oferind 4x la 100 mm și 8x „optical-quality” la 200 mm , plus zoom digital până la 40x . Camera principală livrează implicit imagini de 24 MP prin oversampling, în timp ce Photonic Engine actualizat rulează mai multă procesare ML pentru păstrarea detaliului fin, reducerea zgomotului și o acuratețe mai bună a culorilor în lumină dificilă. În față, Center Stage trece la un senzor pătrat de 18 MP , cu câmp vizual mai larg și încadrare adaptivă: extinde automat scena la selfie-uri de grup și poate roti încadrarea (portrait/landscape) fără a schimba poziția telefonului. Aceasta din urmă ar putea fi cea mai utilă particularitate și una pe care nu am mai întâlnit-o la alte smartphone-uri de pe piață.

Pe video, 17 Pro ajunge în teritoriul pro: înregistrează Dolby Vision până la 4K/120 fps , iar pentru fluxuri de lucru cinematografice oferă ProRes RAW, Apple Log 2 și chiar genlock pentru sincronizare cadru-la-cadru cu camere multiple (suport prin Blackmagic Design Camera ProDock). A19 Pro cu Neural Accelerators în fiecare nucleu GPU și Neural Engine pe 16 nuclee accelerează pipeline-ul de imagine și efectele ML, iar camera frontală poate filma 4K HDR ultra-stabilizat și Dual Capture (față+spate simultan). Ca un detaliu important pentru capturi lungi, camera cu vapori integrată în șasiul de aluminiu disipă căldura eficient, permițând performanță susținută la frame-rate înalt fără throttling vizibil.

Deși există mult marketing în ultimii ani în privința abilităților foto la telefoane, până și Apple apelează la diverse formulări proprietare, nu foarte clare tehnic, este dificil să nu te entuziasmezi la abilitățile de zoom cu care vine la pachet iPhone 17 Pro. Deși nu are chiar zoom optic la 8X, cadrele te vor lăsa cu gura căscată în nouă din zece situații. Apple numește această abilitate ca fiind ”optical-quality”. În orice caz, cu siguranță nu ai mai obținut astfel de cadre cu un iPhone până acum, cu atât mai puțin în condiții dificile de iluminare. Pentru referință, cadrul din dreapta jos cu zoom 8x a fost imortalizat cu F/2.8, expunere 3,5 s, ISO 1250 și echivalentul a 200mm. Celelalte cadre sunt la o expunere de aproximativ 1/20s, de aici și diferența de nuanță pe cer.

Apropo de cadre impresionante și, până de curând, imposibile cu un telefon. Imaginea de mai sus este imortalizată seara târziu la baza cetății Sighișoara cu un mix complex de expuneri succesive, prelungite și AI pentru un HDR (High Dynamic Range) remarcabil. Ce vreau să spun este că deși sursele de lumină sunt destul de agresive pe alocuri, nu îți strică sub nicio formă farmecul cadrului întunecat. Ai detalii în umbre, dar și în zonele supra expuse. De asta poți vedea scrisul de pe pereți de la o distanță considerabilă. Apropo, merită lăudată și acuratețea cromatică, deși avem lumină artificială pe pereți, nuanțele se păstrează, sunt redate corect în poze. Imaginea nu pare cu AI, iar acesta ar putea fi cel mai important compliment pe care îl aduci unui telefon în 2025. Ca referință, mai sus ISO 800, cu expunere 1/33 secunde, 24mm cu F/1.78.

Fotografia portret este la mare căutare pe telefoanele moderne, pentru că este cel mai ușor de înțeles mecanism prin care poți face o fotografie cu telefonul care să pară făcută cu un DSLR, aparat foto dedicat. Terminalele Apple au progresat mult la acest capitol. Mai sus, de exemplu, avem câteva vase în planuri diferite care se diferențiază superb fundal, în timp ce paharul din prim plan este încețoșat discret, tocmai pentru a accentua subiectul imaginii. Cireșele, feliile de portocale, pudra de cacao sau chili se diferențiază foarte frumos de orice altceva din cadru, până și vârful pensetei este clar și frumos. În trecut, exista o problemă când nuanțele dintre subiect și fundal erau similare, atunci s-ar fi putut să observi mici aberații cromatice sau erori vizuale. În dreapta, lângă cireșe, șorțul de pe persoana din fundal este similar ca nuanță cu vasele, dar nu sunt probleme.

Din experiența mea de utilizator de iPhone, cel mai mare upgrade pe care l-a făcut Apple cu noile telefoane vizează camera frontală. Până de curând, am folosit un iPhone 15 Pro Max și preferam să fac mai multe experimente inversând telefonul, fără să știu sigur ce pozez, pentru a face fotografii cu camera principală. La iPhone 17 Pro, nu există niciun compromis la selfie-uri, niciunul. Detaliile sunt superlative, acuratețea cromatică perfectă și până și în lumină redusă, zgomotul de imagine lipsește cu desăvârșire. E foarte, foarte bun la poze, iar modul inteligent în care adaptează camera la numărul de persoane din cadru, fără nicio exagerare, îl poți defini ca revoluționar. Nu mai scapi niciun detaliu, niciodată.

De mulți ani, îmi formasem deprinderea să fac trei declanșări pentru fiecare poză, tocmai pentru că șansele să nu am un selfie ok într-un context mai mult sau mai puțin important erau foarte mari. Nu se pune problema de așa ceva la iPhone 17 Pro. Saltul de la o generație la alta pe partea de camere frontale trădează în mod clar faptul că Apple conștientizează importanța selfie-urilor în 2025. Sunt destul de sigur că în telefonul multor persoane s-ar putea să găsești mai multe selfie-uri, decât imagini cu camera principală, mai ales în cazul creatorilor de conținut, iar noul iPhone 17 Pro adresează această nouă realitate cu aplomb.

REVIEW iPhone 17 Pro – concluzie

Este greu să faci un telefon bun pentru toată lumea, aproape imposibil. Acesta este și motivul pentru care Apple lansează de ceva timp câte patru smartphone-uri noi anual. În acest fel, poți opta pentru ce este important pentru tine. iPhone 17 Pro este cel mai bun telefon Apple în 2025 pentru că, din punct de vedere tehnic, integrează un volum sublim de performanță brută, abilități de captură care aproape niciodată nu lasă loc de mai bine și un iOS care niciodată nu a fost mai matur. Mă refer aici la opțiunile aparent infinite de personalizare, volumul semnificativ de flexibilitate și eficiență pentru utilizator, dar și la schimbările de interfață care, deși uneori sunt majore, te obișnuiești relativ rapid cu ele. Apropo, în anii trecuți, versiunile Max de iPhone mai veneau cu mici avantaje pe partea de captură foto/video. Nu mai este cazul în 2025. Dacă mergi pe Max, ai un pic de autonomie suplimentară datorită bateriei mai mari și cam atât.

În concluzie, cu acest model detaliat mai sus, iPhone-ul nu a fost niciodată mai PRO decât acum. Dacă ești utilizator de iOS, este cât se poate de simplu de recomandat. În continuare, terminalele Apple nu sunt accesibile și nici nu vor deveni vreodată. Dacă ești în căutare de oferte pe subiect, nu ezita să-ți iei un iPhone 17 ”simplu” sau un Pro de anul trecut. Dacă vrei însă telefonul care îți arată tot ce are mai bun gigantul din Cupertino în 2025, este acesta. E foarte bun.