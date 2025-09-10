iPhone 17 versus iPhone Air și iPhone 17 Pro – cum îți alegi telefonul Apple potrivit pentru tine în 2025 dintre noile opțiuni

Apple a lansat oficial seria iPhone 17, aducând patru noi dispozitive cu îmbunătățiri majore față de generațiile anterioare.

Aceasta include iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max. O noutate importantă este iPhone Air, prezentat ca „cel mai subțire iPhone creat vreodată”.

Mai mult decât atât, seria nu mai include un model „Plus”, ceea ce marchează o schimbare importantă în strategia Apple.

Toate modelele beneficiază, de altfel, de ecrane Super Retina XDR cu tehnologie ProMotion, performanță superioară și camere rafinate, ideale pentru fotografii și filmări de calitate.

Fiecare telefon oferă caracteristici unice, astfel încât alegerea celui mai potrivit model depinde de preferințele și nevoile fiecărui utilizator, după cum vei vedea în cele ce urmează.

iPhone 17 și iPhone 17 Air: echilibrul cinstit între design clasic și portabilitate

iPhone 17 este recomandat celor care doresc un ecran cu tehnologie ProMotion, fără a plăti prețul unui model Pro.

Display-ul de 6,3 inch oferă culori vii și o rată de refresh adaptivă de până la 120Hz, iar protecția Ceramic Shield 2 asigură rezistență sporită la zgârieturi și impact.

Designul păstrează elementele clasice iPhone, cu camere ușor ridicate și margini conturate, ceea ce îl face familiar pentru utilizatorii modelelor anterioare.

iPhone 17 Air se distinge printr-o grosime de doar 5,6 mm, fiind cel mai subțire smartphone Apple.

Deși are un singur obiectiv principal și funcționează exclusiv cu eSIM, performanța este impresionantă datorită procesorului A19 Pro, cipului N1 pentru conectivitate avansată și modemului C1X eficient energetic.

Modelul este ideal pentru cei care prioritizează portabilitatea și un design foarte subțire.

iPhone 17 Pro și Pro Max: performanță și camere avansate, pentru cei mai pretențioși dintre pământeni

iPhone 17 Pro atrage utilizatorii care vor camere performante și un design modern. Cele trei camere de 48MP, împreună cu motorul Photonic Engine, oferă imagini detaliate și culori precise, chiar și în condiții de lumină scăzută.

Designul include un cadru unibody din aluminiu și un sistem de răcire prin cameră de vapori, menținând procesorul A19 Pro la temperaturi optime.

iPhone 17 Pro Max se remarcă, așa cum deja ai aflat din materialele scrise de Playtech, prin cel mai mare ecran din serie, de 6,9 inch, și prin performanța superioară oferită de procesorul A19 Pro și motorul Neural de 16 nuclee.

Display-ul ProMotion atinge 3.000 nits și oferă un contrast excelent în exterior. Bateria generoasă permite până la 39 de ore de redare video continuă, iar combinația de camere și performanță îl recomandă drept cel mai avansat model Apple disponibil.

Seria iPhone 17 oferă astfel opțiuni pentru toate tipurile de utilizatori: de la cei care caută un model clasic, la cei care doresc portabilitate maximă sau performanță și camere profesionale.

Alegerea modelului potrivit depinde de modul în care prioritizezi designul, performanța și funcțiile camerelor.