REVIEW iPhone Air – la cât este de frumos cel mai nou telefon Apple, i-ai ierta orice scăpare

Pe 15 ianuarie 2008, în urmă cu aproape 18 ani, Steve Jobs ieșea pe scenă pentru a dezvălui, cu entuziasmul și relaxarea sa specifice, cel mai subțire laptop din lume. Purta numele de MacBook Air și, în secunda doi, m-am îndrăgostit de un gadget. Acela a fost primul meu laptop Apple și, departe de a fi perfect, era revoluționar din atât de multe puncte de vedere, încât puteai fără probleme, în proporție de 95%, să-i tolerezi compromisurile. A fost un gadget atât de spectaculos pentru acea vreme, încât oamenii prezenți în sală efectiv nu se puteau opri din aplauze.

Trebuie să te uiți la clipul de mai jos, l-am derulat în prealabil la secundă, ca să înțelegi atât energia contagioasă de la acea vreme a fondatorului Apple, cât și realitatea din plic. Ai crede la prima vedere că este vorba de un simplu laptop mai subțirel. În realitate, era o emoție atât de particulară și de bine definită, aproape palpabilă, încât ”Air”, aer în limba engleză, a devenit peste noapte un brand al gigantului din Cupertino. Un cuvânt atât de simplu, aparent imposibil de brevetat, a devenit intrinsec asociat cu performanța Apple și, mai ales, cu niște superlative absolute cu care este imposibil să nu rezonezi.

Au urmat ulterior numeroase versiuni de MacBook Air, iPad Air și, acum, iPhone Air, telefonul despre care voi vorbi astăzi și care, la fel ca primul MacBook, implică niște compromisuri. Cu toate acestea, este atât de frumos, atât de plăcut de ținut în mână și atât de rezistent, după cum au confirmat o sumedenie stufoasă de teste șocant de agresive. Nu este perfect, nu cred că își propune să fie, dar e o bucurie să-l folosești și, pentru surprinzător de mulți utilizatori de iPhone, este atât de ușor de recomandat.

Am pus mâna pe iPhone Air acum câteva săptămâni, din momentul în care a fost disponibil în România pe canale oficiale. Am fost tentat să intru în vâltoarea review-urilor postate pe repede înainte, dar am decis să mai aștept și să-mi formez o opinie despre acest smartphone dincolo de cifre, dincolo de particularitățile evidente de design, dincolo de compromisurile ultra dezbătute în mediul online. Ca referință, comparativ cu iPhone 17 Pro, care în România este mai scump cu aproximativ 100 de euro, iPhone Air are o singură cameră principală de 48 de megapixeli, nu are și celelalte două camere ultra-wide și telephoto. Are în mod evident o baterie mai mică, dar și consumă mai puțin. Acest minus mai puțin relevant decât ai crede, este compensat cu o baterie externă dedicată MagSafe Air pe care o voi detalia mai jos.

Nu în ultimul rând rând, se încarcă un pic mai încet din cauza portului USB PD2.0 față de PD3.2 și are un singur difuzor în partea de sus a telefonului, față de difuzoare stereo în partea de sus și de jos a versiunii Pro. Dincolo de asta, partea de procesare este foarte similară, iar Air are avantajul semnificativ pe partea de anduranță de fi realizat din titan grad 5 cu sticlă ceramic shield pe ambele părți, față de aluminiu la Pro.

Înainte să trec însă la specificațiile tehnice, vreu să insist însă pe ceva foarte important. Sunt șanse foarte mari ca acesta să fie cel mai subțire telefon din lume în 2025 care e disponibil la scară largă, cu 5,6mm. Având în vedere ritmul lansărilor din China, s-ar putea să fi făcut ”ceva” un pic mai subțire chinezii în timp ce scriu aceste rânduri, dar, Galaxy S25 Edge de exemplu are 5,8 milimetri. ZTE nubia Air are 5,9 milimetri în unele zone ale carcasei. Dacă desfaci Galaxy Z Fold7 are 4,2 milimetri, dar pliat, când îl bagi în buzunar, are 8,9 milimetri, deci în opinia mea, pliabilele nu intră în competiție cu Air-ul de 5,6 milimetri. Având în vedere acest detaliu tehnic, sunt în mod autentic uimit de ceea ce a reușit să facă Apple cu al său iPhone Air, atât din prisma performanței brute, cât și a bateriei sau a abilităților de captură. Dacă înseamnă ceva pentru tine ca cititor, acesta este telefonul pe care, cel puțin pentru următorul an, în proporție de 90% din timp, eu îl voi folosi.

REVIEW Apple iPhone Air – specificații tehnice și performanță brută

Dincolo de estetica aparte, iPhone Air joacă în liga grea a performanței. Carcasa din titan de grad 5, cu 80% titan reciclat, permite o grosime de 5,6 mm și o greutate de 165 g fără să sacrifice rigiditatea. Ecranul de 6,5 inci Super Retina XDR aduce 3000 niți la vârf pentru lizibilitate excelentă afară, ProMotion până la 120 Hz și un strat anti-reflectiv vizibil mai eficient. Protecția e asigurată cu Ceramic Shield 2 pe față, cu rezistență îmbunătățită la zgârieturi, iar spatele trece și el pe Ceramic Shield, cu o toleranță superioară la fisuri. Noul design cu „plateau” interior maximizează spațiul pentru baterie și pentru trio-ul de cipuri: A19 Pro, N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) și modemul proprietar C1X, cel mai eficient energetic din portofoliul Apple. E un telefon eSIM-only, deci nu poți băgat un nanoSIM în el, cu încărcare rapidă până la 50% în 30 de minute cu adaptor de 20 W achiziționat separat și suport MagSafe/Qi2 wireless la 20 W.

În testele sintetice, rezultatele confirmă că A19 Pro nu este doar despre eficiență, ci și despre forță brută. Geekbench 6 a raportat 3634 puncte în Single-Core și 9241 puncte în Multi-Core, valori care se simt în orice sarcină de zi cu zi și în aplicații grele de editare sau AI. La capitolul grafică, scorul Geekbench 6 GPU Metal a fost de 38181, iar în AnTuTu V10 totalul a urcat la 2.053.761 puncte, cu segmentele detaliate astfel: CPU 689.645, GPU 645.675, MEM 353.296 și UX 365.145. Aceste numere explică fluiditatea din interfață și rezervele suficiente pentru jocuri AAA pe mobil.

Pentru sarcini de inteligență artificială rulate local, Geekbench AI a indicat 4912 puncte la Single Precision, 8140 la Half Precision și 6407 în modul Quantized. Practic, filtrele foto din Photos, instrumentele Apple Intelligence sau aplicațiile terțe care folosesc Core ML au unde respira, iar latențele rămân mici chiar când rulezi modele on-device. N1 contribuie și el la viteză și fiabilitate pe conexiunile Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, utile când jonglezi cu AirDrop, hotspot sau căști cu latență redusă.

În 3DMark, stresul susținut a scos la iveală comportamentul termic al platformei. În Solar Bay Stress Test, cel mai bun loop a fost 9028, iar cel mai jos 6026, ceea ce indică o stabilitate de aproximativ 67%. În Solar Bay Extreme, scorul a variat între 1472 și 1018 (aprox. 69% stabilitate), iar în Steel Nomad Light între 1721 și 1281 (aprox. 74% stabilitate). Traduce asta printr-un throttling moderat în scenarii sintetice prelungite, dar care, în practică, nu mi-a afectat sesiunile reale de gaming: în Call of Duty, cu texturi high-res și detalii pe maxim, am jucat continuu circa 45 de minute fără sacadări sau încălzire sesizabilă, iar în Asphalt Legends experiența a fost la fel de curată, cu setări grafice pe maxim.

Autonomia este surpriza plăcută pentru un dispozitiv atât de subțire. În testul meu standardizat de redare continuă a unui clip 4K Ultra HD pe YouTube, cu luminozitatea ecranului la 50%, iPhone Air a rezistat 17 ore și 57 de minute. Este o valoare care validează optimizarea din noua arhitectură internă orientată pe baterie și eficiența A19 Pro și a modemului C1X.

Camera principală de 48 MP face treaba a doi senzori mulțumită tele-ului 2x cu calitate „optical-like” obținut prin crop din senzor, iar camera frontală de 18 MP cu Center Stage aduce selfie-uri mai flexibile, auto-rotire a cadrului și Dual Capture pentru filmare simultan față-spate la 4K60 Dolby Vision. Nu ai ultra-wide și telefoto dedicate, dar procesarea matură, stabilizarea pe senzor și pipeline-ul Photonic Engine împing constant rezultate care arată bine în majoritatea scenariilor. Per ansamblu, iPhone Air reușește un echilibru rar: design radical de subțire, performanță de top susținută de scoruri solide în benchmarkuri și o autonomie ce depășește așteptările pentru un telefon atât de ușor.

REVIEW Apple iPhone Air – bateria externă MagSafe

În condiții normale, nu aș insistat pe un accesoriu într-un review de telefon, dar până și cei de la Apple au inclus acest capitol în prezentarea oficială a celui mai subțire telefon. Ca referință, în România costă aproximativ 580 de lei și, la interior, ascunde aceeași baterie precum iPhone Air, cu o capacitate estimată la 3149 mAh și o greutate de aproximativ 110 grame. Ideea de MagSafe din titlul, dacă întregul concept îți este străin, face referire la faptul că această baterie este magnetică, se atașează foarte ușor pe spatele telefonului, iar acesta începe instant să se încarce.

Apple, promite că acest accesoriu îți sporește autonomia cu aproximativ 65% din capacitatea nativă a iPhone Air. Motivul pentru care vorbim de două baterii identice, cea din iPhone cu cea din MagSafe Air, dar sarcina suplimentară din acumulatorul extern este de 65% are legătură cu pierderile provocate de transferul wireless de energie. În orice caz, dacă iei în calcul toate aspectele de mai sus și introduci în formulă și procentul legat de eficiență, ajungi la o autonomie de aproximativ 5200 mAh pentru iPhone Air cu bateria externă, un pic peste autonomia iPhone 17 Pro Max (4823 mAh – varianta cu nanoSIM, 5088 mAh – varianta doar cu eSIM). Ca referință, acesta din urmă este un telefon de 233 de grame versus cele 165 grame iPhone Air + 110 grame MagSafe Air, pentru un total de 265 de grame.

Ce vreau să spun cu toate cifrele de mai sus este că poți afirma că iPhone Air are o baterie mai mică decât media din piață de dragul designului, un design absolut incredibil și o plăcere de folosit. Dar la un preț mai mic decât diferența financiară dintre iPhone Air (6150 de lei) și iPhone 17 Pro Max (7500 de lei), acest minus se rezolvă într-o manieră cât se poate de elegantă, cu mențiunea că, după încărcare, posesorii de Air vor rămâne în continuare cu, în opinia mea, cel mai frumos iPhone creat vreodată.

REVIEW Apple iPhone Air – abilități de captură

Sistemul foto de pe iPhone Air mizează pe o singură cameră principală, dar una completă din puncte de vedere tehnic: senzor de 48 MP „Fusion” la 26 mm cu diafragmă ƒ/1.6, stabilizare optică pe senzor și 100% Focus Pixels pentru autofocus rapid pe toată suprafața. Poți fotografia la 24 MP implicit sau la 48 MP pentru detaliu maxim, iar prin crop pe senzor obții un tele „optical-quality” 2x de 12 MP la 52 mm, cu aceeași stabilizare și deschidere ƒ/1.6. Optica este protejată de capac din safir, iar True Tone flash gestionează balansul fin al iluminării pentru acuratețe cromatică. Pipeline-ul de imagine este actualizat cu Photonic Engine, Deep Fusion și Smart HDR 5, astfel încât culorile și micro-detaliile să rămână consistente în scene complexe, inclusiv în Next-generation portraits, unde controlezi ulterior planul de focalizare și profunzimea. Ai la dispoziție Portrait Lighting cu șase efecte, Night mode, panoramă până la 63 MP, cele mai noi Photographic Styles, captură wide color pentru foto și Live Photos, plus corecții automate pentru ochi roșii și stabilizare. Poți seta și un „default lens” pe camera principală, iar fișierele sunt salvate în HEIF sau JPEG cu geo-tagging și mod rafală când ai nevoie.

Pe video, telefonul înregistrează Dolby Vision până la 4K la 60 fps, inclusiv 24/25/30 fps, cu stabilizare cinematică pe toate rezoluțiile (4K, 1080p, 720p) și OIS pe senzor activ permanent. Pentru mișcare intensă există Action mode până la 2.8K/60 în Dolby Vision, plus slo-mo 1080p la 120/240 fps, timelapse cu stabilizare și Night mode timelapse. Poți declanșa QuickTake până la 4K/60, ai zoom digital până la 6x în filmare, audio zoom, autofocus continuu, captură foto de 8 MP simultan cu 4K și opțiuni HEVC/H.264, cu Spatial Audio, înregistrare stereo, reducerea vântului și Audio Mix direct în clip. Camera frontală de 18 MP cu obiectiv ƒ/1.9 și autofocus pe Focus Pixels aduce Center Stage atât pentru foto, cât și pentru apeluri, cu tap-to-zoom și auto-rotire a cadrului la grupuri, dar și Dual Capture față-spate până la 4K/60 Dolby Vision. Primești același flux de procesare (Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5), portrete cu Focus/Depth Control, Portrait Lighting, Night mode, Photographic Styles, plus corecții de lentilă, stabilizare automată și mod rafală, astfel încât selfie-urile, vlogurile și conferințele video să rămână curate și stabile în orice lumină.

În practică, unii utilizatori s-ar putea să simtă lipsa celor două camere suplimentare telephoto și ultrawide, dar Apple a făcut o treabă grozavă în a compensa acel neajuns cu un senzor principal puternic asistat de cele mai noi tehnologii de procesare. În testul de zoom de mai sus, de exemplu, cele două imagini din dreapta sunt realizate cu zoom digital 5x și 10x, dar arată mai bine decât multe dintre capturile cu zoom optic de pe alte telefoane premium. Chiar și la 10X, detaliile sunt surprinzător de multe pe peretele casei și se poate identifica fără probleme umezeala de pe țigle. Crengile din brad nu par pictate, nici măcar în reflexia lor de pe geam nu există aberații cromatice, pe lângă faptul că stabilitatea cadrului din mână este impecabilă. Dacă ești curios, timpul de expunere pentru cadrul la 10x a fost de 1/552 secunde, ISO 32 cu F/1.6 și distanță focală 5.96mm.

Pe partea de portret, Apple are o lungă istorie în a integra discret tehnologii AI pentru a-ți face o separație organică a subiectului de fundal, particularități care se păstrează și la iPhone Air. După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, de la capul pisicii care este clar până la nivelul în care se poate vedea perfect o lacrimă pe ochiul din stânga cu o reflexie plăcută, discretă, până la blana încețoșată natural și progresiv, există câteva particularități vizuale pe care în mod uzual le-ai asocia cu un DSLR. Deși firele de iarbă sunt recunoscute ca fiind foarte dificil de imortalizat în portret, noul Air a făcut o treabă bună în a-ți evidenția totuși o variație între planul principal, secunda și așa mai departe. Ca un detaliu drăguț, sistemele de iluminare artificială pe care Apple ți le pune la dispoziție în fotografiile portret par un pic mai eficiente acum și merită experimentate, mai ales că le poți aplica și post-captură. Mai sus, de exemplu, am folosit ”Lumină contur”.

Pentru comparație, dacă vrei să-ți faci o idee despre eficiența și impactul mecanismului de încețoșare a fundalului în fotografia portret versus o imagine standard 1X, poți arunca o privire pe exemplul de mai sus. În opinia mea, sunt foarte multe situații în care diafragma, focusul și probabil și AI-ul, de la distanța optimă, chiar și într-o imagine standard 1x, genul pe care le facem în 95% din cazuri, se reflectă într-o separație plăcută, naturală, a subiectului de fundal. Pentru situații deosebite, modul portret pe mine mă încântă enorm, mai ales că reușește păstrarea perfectă a marginilor în scenarii foarte dificile, cum sunt frunzele incredibil de similare din planuri diferite de mai sus.

Am folosit 2 ani un iPhone 15 Pro Max, iar selfie-urile păreau cel mai mare compromis al acelui telefon, mai ales la interior. În lumină naturală, obțineai deseori rezultate bune. La iPhone Air, upgrade-ul este fabulos, fără nicio exagerare, din acest punct de vedere al fotografiilor cu camera frontală. Chiar și în lumină discretă de bec, zgomotul de imagine este inexistent, detaliile pielii, ale firelor de păr, toate sunt imortalizate perfect. Toate imperfecțiunile se văd și, cred eu, așa și trebuie. Nimic nu este mascat de AI, iar expunerea este făcută frumos, cu detalii în umbre, inclusiv în cutele de pe tricou.

Ultimul aspect pe care vreau să mai insist vizează fotografia de noapte, un punct forte al iPhone-urilor de mulți ani. Ca idee, imaginea de mai sus este făcut cu expunere de 1/2 secunde, ISO 2500, F/1.6 și distanță focală 5,96mm. Rezultatul este o fotografie în pivniță, în întuneric aproape complet, care surprinde toate detaliile din scenă în condiții foarte dificile. Pereții nu par acuarelă, iar acuratețea cromatică este impecabilă, la fel și detaliile din umbră și din lumină. Nu multe telefoane sunt capabile de acest cadru, mai ales cu această plajă extinsă de culori.

REVIEW Apple iPhone Air – concluzie

Noul iPhone Air este un telefon cu minusuri evidente și avantaje semnificative, importanța lor pentru utilizatori, și de o parte și de alta, este cât se poate de subiectivă. Acesta nu este cel mai bun telefon din 2025 și nici nu își propune. Cel mai probabil, această distincție, din nou în funcție de preferințe, cade în sarcina iPhone 17 Pro. iPhone Air reușește însă ceva, cred eu, mult mai important. Arată ce este posibil atunci când vrei să faci ceva, în mod autentic revoluționar. Îți asumi din start o direcție clară, faci o investiție fabuloasă în cercetare și dezvoltare, ca ulterior să ieși pe piață cu cel mai subțire smartphone din lume. Nu a fost ușor, de aici și compromisurile asumate, dar rezultatul este cel puțin spectaculos. Este o plăcere să-l ții în mână și, chiar și din poziția de profan într-ale tehnologiei, tot vei fi uimit după câteva momente de utilizare.

Eu sunt de părere că iPhone Air este o experiență. La fel cum primul MacBook Air nu-ți vindea performanță superlativă sau conectică generoasă, ci senzația de a lua parte la o transformare a industriei sistemelor portabile, noul Air este o emoție învelită în tehnologie avansată. Este important de reținut însă că acesta sub nicio formă nu este un experiment social, nu este ceva frumos și atât. Toate review-urile pe partea de anduranță au confirmat că vorbim de unul dintre cele mai rezistente iPhone-uri făcute vreodată și, implicit, telefoane în general. Face o treabă grozavă pe partea de foto pentru peste 90% dintre utilizatori, chiar și fără acel ultrawide sau telephoto. Partea de autonomie, deși eu am găsit-o mai mult decât suficientă pentru o zi de utilizare intensă, poate fi rapid suplimentată cu bateria externă MagSafe Air. Rămână detaliul de încărcare un pic mai lentă, pe care îl neglijez din start pentru că oricum îmi țin telefonul peste noapte la încărcat, și difuzorul mono, în loc de stereo.

Personal, cum am menționat și mai sus, eu voi folosi acest telefon în următorul an ca fiind terminalul meu principal, în 90% din timp. Mă bucură enorm. Deși este subțire nu este firav, deși este ușor, nu pare sub nicio formă de jucărie, deși are o singură cameră principală, face poze cu mult peste medie în majoritatea circumstanțelor. S-ar putea să nu fie pentru toată lumea, acesta fiind și motivul pentru care Apple a lansat patru telefoane luna trecută, pentru a adresa toate gusturile. Din experiența mea profesională și personală însă și din dorința mea de a simți avansul tehnologic semnificativ din primul rând, nu voi lăsa Apple iPhone Air din mână prea curând. Cred cu tărie că Steve Jobs ar fi fost mândru de acest iPhone.