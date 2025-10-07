Schimbări majore la conducerea Apple – cine va fi urmașul lui Steve Jobs după Tim Cook. Se vehiculează numele lui John Ternus

La aproape 14 ani de la dispariția lui Steve Jobs și mai bine de un deceniu de conducere sub Tim Cook, Apple se pregătește pentru una dintre cele mai importante tranziții din istoria sa recentă. Potrivit unui amplu raport Bloomberg semnat de Mark Gurman, compania din Cupertino a început deja să contureze succesiunea la vârful conducerii, iar John Ternus , actualul vicepreședinte senior pentru inginerie hardware , este favorit clar pentru poziția de CEO.

Tim Cook, care împlinește 65 de ani luna viitoare, ar urma să rămână implicat în cadrul Apple, cel mai probabil ca președinte al consiliului de administrație , într-o mișcare similară cu cea făcută de Jeff Bezos la Amazon sau Bill Gates la Microsoft. Această continuitate este considerată crucială pentru stabilitatea companiei, mai ales într-un context global complicat și sub o administrație americană dificil de anticipat.

De ce John Ternus este favorit pentru preluarea conducerii Apple

John Ternus, în vârstă de 50 de ani, este considerat omul potrivit pentru a duce mai departe viziunea Apple. Cariera sa în companie a început în urmă cu peste două decenii, iar în ultimii ani a devenit unul dintre cei mai influenți lideri din echipa executivă. A fost responsabil pentru lansările majore ale ultimului deceniu – de la iPhone, Mac și iPad până la noile generații de procesoare M-series dezvoltate intern.

Spre deosebire de Tim Cook, care a provenit din zona operațională, Ternus este un inginer pur-sânge, cu un profil mai apropiat de cel al lui Steve Jobs : carismatic, atent la detaliu și orientat spre inovație. Sub conducerea sa, Apple a accelerat dezvoltarea propriilor cipuri și a redefinit strategia hardware a companiei. Tot el a fost figura centrală la lansarea iPhone 17 Air , primul design major al seriei din ultimii ani, și a început să devină fața publică a Apple în interviuri și evenimente globale.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, Ternus este singurul lider intern care îmbină experiența tehnică cu autoritatea managerială necesară pentru a conduce o companie evaluată la aproape 4 trilioane de dolari. În plus, vârsta sa îi oferă un orizont de conducere comparabil cu cel avut de Cook la momentul preluării funcției.

O perioadă de tranziție și tensiuni interne la Apple

Raportul lui Mark Gurman descrie o perioadă intensă în culisele Apple, marcată de plecări iminente și reorganizări interne. Printre cei care se pregătesc de retragere se numără Jeff Williams , actualul COO și fostul favorit pentru funcția de CEO, dar și Johny Srouji , arhitectul cipurilor A-series și M-series, alături de Lisa Jackson , responsabilă pentru inițiativele de mediu și politici publice.

Pe fondul acestor schimbări, compania caută să-și revitalizeze divizia de inteligență artificială , afectată de problemele lansării Apple Intelligence și de o reformă internă a echipei care lucrează la Siri. În acest context, Apple ar fi contactat chiar și lideri din cadrul Meta Superintelligence Labs , pentru a întări direcția strategică pe termen lung.

Deși John Ternus nu este perceput ca un lider „vizionar” în stilul lui Jobs, el este considerat o alegere sigură și echilibrată , un lider care înțelege ADN-ul Apple și are respectul complet al echipelor de inginerie.

Epoca post-Cook: între continuitate și inovație

Când Tim Cook va face pasul înapoi, Apple va trebui să navigheze o tranziție dificilă între stabilitatea financiară și nevoia de inovație disruptivă. Cook a fost arhitectul expansiunii Apple ca imperiu global, dar criticii susțin că sub conducerea sa compania a devenit mai conservatoare și dependentă de veniturile generate de iPhone.

Numirea lui John Ternus ar putea marca o revenire la rădăcinile tehnologice ale brandului și o redirecționare a resurselor spre domenii în care Apple a rămas în urmă – precum realitatea mixtă, inteligența artificială generativă și mașinile autonome.

Deocamdată, Apple nu a făcut niciun anunț oficial, dar tonul și mișcările interne arată clar că era post-Cook se apropie , iar John Ternus pare pregătit să devină noul lider al companiei fondate de Steve Jobs, conform Bloomberg.