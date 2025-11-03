Google confirmă că AI Search va include reclame, dar ceva va fi total diferit, susține gigantul

Google nu renunță la reclamele care îi aduc cea mai mare parte a veniturilor. Compania a confirmat că funcțiile sale bazate pe inteligență artificială, precum AI Search și AI Mod, vor conține reclame, dar sub o formă nouă, mai interactivă și personalizată.

Recent, Google a raportat venituri de peste 56,57 miliarde de dolari provenite din publicitatea afișată pe Search și YouTube, ceea ce face imposibilă eliminarea reclamelor din strategia sa principală.

Totuși, odată cu trecerea la căutările bazate pe AI, compania promite o „evoluție” a modului în care acestea sunt afișate.

Reclame în căutările AI: un format integrat în conversații

Potrivit lui Robby Stein, responsabil Google pentru dezvoltarea noilor produse AI, reclamele nu vor dispărea, ci vor fi adaptate pentru a se potrivi experienței conversaționale oferite de AI Mode.

Într-un podcast recent, Stein a explicat că Google explorează modalități prin care reclamele pot deveni mai utile și mai naturale în fluxul unei conversații.

„Îți poți fotografia pantofii și întreba: Ce alte modele asemănătoare există? – iar noi putem răspunde cu sugestii relevante sau chiar cu oferte comerciale”, a explicat Stein.

„La fel, dacă vrei să găsești un restaurant potrivit pentru un grup mare și ai alergii alimentare, AI-ul ar putea genera răspunsuri personalizate și, în același timp, să includă reclame utile în context”, a mai spus el.

Google testează deja acest concept prin experimente cu reclame integrate în AI Mode și AI Search, menite să îmbine informațiile oferite de AI cu opțiuni comerciale adaptate intereselor utilizatorului.

Direcția Google? O experiență unificată și personală

Noua strategie se bazează pe ideea că utilizatorii vor folosi AI Mode pentru întrebări personale și complexe, de la planificarea unei vacanțe până la alegerea unui produs potrivit. Aceste interacțiuni vor genera date contextuale, pe baza cărora reclamele vor fi mai precise și mai relevante.

În același timp, Google lucrează la integrarea AI Mode cu servicii precum Gmail și Google Drive, pentru a crea o experiență complet personalizată.

În acest scenariu, motorul de căutare ar putea „cunoaște” preferințele, obiceiurile și nevoile fiecărui utilizator, oferind răspunsuri și reclame perfect adaptate.

Deși Google nu a dezvăluit o dată exactă pentru lansarea noii versiuni AI Search, testele sunt deja în desfășurare, iar primele rezultate ar putea fi prezentate în 2026.

Ceea ce este clar, însă, este că viitorul căutărilor online va fi unul dominat de inteligență artificială și publicitate contextuală, un model care promite eficiență, dar ridică și întrebări privind confidențialitatea datelor.