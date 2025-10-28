Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 10:23
de Iulia Kelt

Breșa de securitate legată de Gmail, negată de Google. Ce s-ar fi întâmplat de fapt, potrivit gigantului tehnologic

TEHNOLOGIE
Breșa de securitate legată de Gmail, negată de Google. Ce s-ar fi întâmplat de fapt, potrivit gigantului tehnologic
Google spune că n-a fost breșă de securitate pe Gmail / Foto: Mashable/CFOTO

Gigantul tehnologic a infirmat categoric zvonurile apărute în presă privind o pretinsă compromitere a 183 de milioane de conturi Gmail.

Google a fost nevoit din nou să respingă informațiile vehiculate de mai multe publicații online, care au susținut că sute de milioane de conturi Gmail ar fi fost sparte.

Compania a clarificat luni, 27 octombrie 2025, că nu a avut loc nicio breșă de securitate, iar datele despre care s-a scris provin dintr-o colecție veche de acreditări compromise în alte atacuri informatice, scrie Bleeping Computer.

Potrivit explicațiilor oficiale, aceste informații au fost preluate greșit dintr-o bază de date a tipului „infostealer”, adică un ansamblu de parole și adrese de e-mail colectate de-a lungul timpului de programe malware sau din incidente cibernetice anterioare.

Cum au apărut informațiile despre presupusa breșă

Scandalul a pornit după ce Troy Hunt, fondatorul platformei Have I Been Pwned (HIBP), a anunțat că a adăugat recent o bază de date cu 183 de milioane de acreditări compromise, furnizată de platforma de informații despre amenințări cibernetice Synthient.

Colecția nu provenea însă dintr-o singură sursă, ci din multiple atacuri, inclusiv campanii de phishing, scurgeri de date și atacuri cu malware de tip „stealer”.

După ce a analizat conținutul, Hunt a precizat că 91% dintre aceste acreditări erau deja cunoscute din incidente mai vechi, ceea ce demonstrează că nu este vorba despre o nouă breșă.

Google a explicat la rândul său că utilizează astfel de colecții publice pentru a-i notifica pe utilizatori când parolele lor apar în astfel de baze de date, oferindu-le opțiunea de a le reseta.

„Relatările privind o breșă Gmail care ar afecta milioane de utilizatori sunt false. Sistemele noastre de protecție funcționează corect, iar conturile utilizatorilor sunt sigure”, a transmis compania pe platforma X (fostul Twitter).

De ce apar frecvent zvonuri despre breșe Google

Cazul de față nu este unic. În septembrie 2025, Google a fost din nou nevoit să clarifice o situație similară, după ce anumite publicații au afirmat că 2,5 miliarde de conturi ar fi fost compromise.

În realitate, incidentul provenea dintr-un atac minor asupra platformei Salesloft, care a afectat doar un număr redus de conturi Google Workspace, dar informația a fost amplificată nejustificat.

Google avertizează că astfel de relatări nefondate pot genera panică și pot complica inutil activitatea utilizatorilor și a companiilor.

Totuși, specialiștii recomandă prudență: dacă un utilizator suspectează că datele sale pot face parte din colecția Synthient, acesta poate verifica situația pe site-ul Have I Been Pwned la secțiunea Stealer Logs. În cazul în care apar conturi compromise, este indicat un scan antivirus complet și schimbarea imediată a parolelor.

Compania reamintește că, deși Gmail nu a fost afectat, folosirea unor parole puternice și activarea autentificării în doi pași rămân cele mai eficiente măsuri de protecție în fața atacurilor cibernetice.

Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Nu vom avea ninsori, ci doar temperaturi neobişnuite
Recomandări
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Cele mai înfricoșătoare 7 locuri din lume și unul din România
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună a anului, se îndreaptă spre Jamaica și Cuba. Imagini spectaculoase filmate de Forțele Aeriene SUA în ”ochiul” vijeliei
Donald Trump declară „sfârșitul războaielor consolelor” într-o postare bizară pe X. Cum vrea președintele american să facă pace între gameri după ce se laudă că a rezolvat conflictele mondiale
Donald Trump declară „sfârșitul războaielor consolelor” într-o postare bizară pe X. Cum vrea președintele american să facă pace între gameri după ce se laudă că a rezolvat conflictele mondiale
Elon Musk, în fața celui mai important vot din cariera sa: Tesla riscă să-l piardă dacă pachetul de 1 trilion de dolari este respins
Elon Musk, în fața celui mai important vot din cariera sa: Tesla riscă să-l piardă dacă pachetul de 1 trilion de dolari este respins
Garanția de 50 de bani se extinde: noi produse intră în sistemul de returnare a ambalajelor
Garanția de 50 de bani se extinde: noi produse intră în sistemul de returnare a ambalajelor
Directoarea medicală a Spitalului Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ştefania Szabo avea doar 37 de ani, posibila cauză a decesului. Update
Directoarea medicală a Spitalului Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Ştefania Szabo avea doar 37 de ani, posibila cauză a decesului. Update
LinkedIn va folosi datele utilizatorilor din Europa pentru a-și antrena AI-ul. Cum poți opri acest lucru, cât timp mai ai la dispoziție?
LinkedIn va folosi datele utilizatorilor din Europa pentru a-și antrena AI-ul. Cum poți opri acest lucru, cât timp mai ai la dispoziție?
Inteligența artificială ar putea lupta mult mai eficient ca oamenii împotriva hackerilor, susține o expertă în domeniu
Inteligența artificială ar putea lupta mult mai eficient ca oamenii împotriva hackerilor, susține o expertă în domeniu
Revista presei
Adevarul
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 28 octombrie, marți. Zodia care va face pași importanți în carieră și va descoperi noi oportunități
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...