Google Maps va avea un mod special care economisește bateria: cum funcționează noua interfață

Google Maps, una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație din lume, se pregătește de o schimbare semnificativă. Compania testează o nouă funcție numită „Power Saving Mode”, concepută pentru a reduce consumul de energie al telefonului în timpul deplasărilor lungi. Noua opțiune transformă complet aspectul aplicației, oferind o versiune minimalistă, în care sunt păstrate doar elementele esențiale pentru orientare.

Această inovație vine într-un moment în care utilizatorii devin tot mai preocupați de autonomia bateriei, mai ales în condițiile în care navigarea GPS este printre activitățile care consumă cel mai mult. Google pare hotărâtă să abordeze problema printr-o soluție inteligentă, care „taie” din elementele grafice și culorile inutile, menținând totuși funcționalitatea de bază.

În locul hărților colorate și al interfeței pline de detalii, noul mod de economisire a energiei afișează o versiune monocromă, în tonuri de gri, cu text redus și linii simple. Toate elementele care solicită procesorul și ecranul sunt eliminate, rezultând o imagine mult mai simplă, dar suficientă pentru orientare.

Practic, telefonul intră într-un „mod de supraviețuire” vizual, în care vezi doar traseul principal, indicațiile de direcție și distanța până la următorul punct de cotitură. În rest, totul dispare: nu mai sunt afișate restaurante, benzinării, trafic detaliat sau alte puncte de interes. Această reducere drastică a interfeței duce la un consum de energie considerabil mai mic, ceea ce poate fi esențial atunci când ești departe de o sursă de alimentare.

Potrivit publicației Android Authority, funcția a fost descoperită în versiunea beta 25.44.03.824313610 a aplicației Google Maps pentru Android, ceea ce sugerează că testele sunt deja într-un stadiu avansat. Scopul este clar: să ofere utilizatorilor o opțiune care prelungește durata de viață a bateriei fără a compromite siguranța și acuratețea navigării.

Activare rapidă, printr-un gest neașteptat

Una dintre cele mai interesante caracteristici ale noului mod este modul său de activare. Spre deosebire de alte funcții ascunse în meniurile aplicației, „Power Saving Mode” poate fi pornit direct, printr-un gest simplu – apăsarea butonului fizic de pornire al telefonului în timpul navigării. Imediat, interfața se schimbă radical, iar în colțul ecranului apare mesajul „New! Power saving mode”, semn că aplicația a intrat în regim de economisire.

În acest mod, Google Maps funcționează doar în format portret și limitează informațiile afișate pentru transportul public. În unele cazuri, dispar complet numele străzilor sau numerele mijloacelor de transport, dar sistemul de indicații vocale rămâne activ. Aceasta este o decizie logică: navigația vocală consumă foarte puține resurse și oferă în continuare informațiile esențiale pentru a ajunge la destinație în siguranță.

Este posibil ca Google să experimenteze și alte metode de activare în viitor, însă varianta actuală pare gândită pentru a fi accesibilă rapid, fără a distrage atenția șoferului. Deocamdată, funcția este disponibilă doar pentru un număr restrâns de testeri, dar tot mai mulți utilizatori raportează că au observat-o în versiunile recente ale aplicației.

Ce urmează pentru utilizatori

Google nu a oferit încă o dată exactă pentru lansarea globală a acestei funcții, dar toate semnele indică o integrare graduală în următoarele luni. Gigantul tehnologic ar putea include modul de economisire a energiei într-un pachet mai amplu de actualizări destinate Android Auto și versiunilor mobile ale Maps, concentrându-se pe optimizarea experienței în deplasare.

Pentru tine, această schimbare ar putea fi un avantaj important, mai ales în călătoriile lungi, când fiecare procent de baterie contează. Dacă până acum trebuia să alegi între a folosi GPS-ul și a păstra bateria, noul mod promite să elimine această dilemă.

În plus, această inovație se aliniază cu direcția mai largă a Google, care pune accent tot mai mult pe eficiență energetică și sustenabilitate. Într-o eră în care telefoanele devin tot mai performante, dar și mai solicitante din punct de vedere al consumului, o soluție de acest tip ar putea deveni standard în aplicațiile de navigație.

Deocamdată, „Power Saving Mode” rămâne un experiment, dar reacțiile pozitive ale celor care l-au testat indică faptul că Google a identificat o nevoie reală. Dacă testele continuă cu succes, e doar o chestiune de timp până când toți utilizatorii Google Maps vor putea beneficia de această opțiune – una care ar putea schimba radical modul în care folosești aplicația în momentele când bateria e aproape epuizată.