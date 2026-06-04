Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari într-o anume regiune. De ce consideră oamenii de știință proiectul o veste bună

Cum funcționează planul prin care Google vrea să reducă numărul țânțarilor

Proiectul face parte din programul Debug, dezvoltat de Google, și se bazează pe utilizarea unei bacterii numite Wolbachia pipientis. Aceasta există deja în mod natural la numeroase specii de insecte și nu este rezultatul modificărilor genetice realizate în laborator.

Țânțarii care urmează să fie eliberați sunt masculi din specia Culex quinquefasciatus, cunoscută și sub denumirea de țânțarul de casă din regiunile sudice. Această specie este asociată cu transmiterea unor boli precum virusul West Nile și encefalita St. Louis.

Mecanismul este relativ simplu. Masculii infectați cu Wolbachia se împerechează cu femele care nu poartă bacteria, iar ouăle rezultate nu se dezvoltă. În schimb, masculii nu înțeapă oamenii și nu au nevoie de sânge pentru a supraviețui, hrănindu-se exclusiv cu nectar și alte surse vegetale.

Prin repetarea acestui proces la scară mare, populația țânțarilor vizați poate scădea treptat fără utilizarea substanțelor chimice agresive. Specialiștii spun că metoda este folosită de mai bine de un deceniu în diferite programe de control al insectelor și și-a demonstrat deja eficiența în cazul altor specii de țânțari.

Pentru a susține operațiunea, Google dezvoltă sisteme automatizate capabile să crească milioane de exemplare și să identifice cu ajutorul inteligenței artificiale masculii care vor fi eliberați în natură.

De ce experții cred că beneficiile ar putea depăși riscurile

Deși orice intervenție asupra ecosistemelor ridică semne de întrebare, cercetătorii consultați consideră că efectele negative majore sunt puțin probabile. Unul dintre argumente este faptul că metoda țintește o singură specie și nu afectează în mod direct alte insecte sau animale, scrie Live Science.

În plus, Wolbachia nu produce toxine și nu infectează oamenii sau alte vertebrate. Acest aspect diferențiază tehnologia de multe dintre soluțiile tradiționale bazate pe pulverizarea insecticidelor, care pot avea efecte asupra polenizatorilor și altor organisme benefice.