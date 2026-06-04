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de Iulia Kelt
ȘTIINȚĂ

Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari într-o anume regiune. De ce consideră oamenii de știință proiectul o veste bună

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Google vrea să elibereze 64 de milioane de țânțari într-o anume regiune. De ce consideră oamenii de știință proiectul o veste bună
Proiect interesant de la Google / Foto: Profimedia

Un proiect susținut de Google ar putea schimba modul în care sunt combătute unele dintre cele mai periculoase boli transmise de țânțari. Compania a solicitat autorităților americane permisiunea de a desfășura un experiment de amploare în California și Florida, care presupune eliberarea în natură a până la 64 de milioane de țânțari masculi purtători ai unei bacterii speciale.

La prima vedere, ideea pare alarmantă. Totuși, cercetătorii implicați în domeniul sănătății publice spun că inițiativa ar putea contribui la reducerea populațiilor de țânțari care răspândesc virusuri periculoase și ar putea reprezenta o alternativă mai sigură la insecticidele folosite în prezent.

Cum funcționează planul prin care Google vrea să reducă numărul țânțarilor

Proiectul face parte din programul Debug, dezvoltat de Google, și se bazează pe utilizarea unei bacterii numite Wolbachia pipientis. Aceasta există deja în mod natural la numeroase specii de insecte și nu este rezultatul modificărilor genetice realizate în laborator.

Țânțarii care urmează să fie eliberați sunt masculi din specia Culex quinquefasciatus, cunoscută și sub denumirea de țânțarul de casă din regiunile sudice. Această specie este asociată cu transmiterea unor boli precum virusul West Nile și encefalita St. Louis.

Mecanismul este relativ simplu. Masculii infectați cu Wolbachia se împerechează cu femele care nu poartă bacteria, iar ouăle rezultate nu se dezvoltă. În schimb, masculii nu înțeapă oamenii și nu au nevoie de sânge pentru a supraviețui, hrănindu-se exclusiv cu nectar și alte surse vegetale.

Prin repetarea acestui proces la scară mare, populația țânțarilor vizați poate scădea treptat fără utilizarea substanțelor chimice agresive. Specialiștii spun că metoda este folosită de mai bine de un deceniu în diferite programe de control al insectelor și și-a demonstrat deja eficiența în cazul altor specii de țânțari.

Pentru a susține operațiunea, Google dezvoltă sisteme automatizate capabile să crească milioane de exemplare și să identifice cu ajutorul inteligenței artificiale masculii care vor fi eliberați în natură.

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De ce experții cred că beneficiile ar putea depăși riscurile

Deși orice intervenție asupra ecosistemelor ridică semne de întrebare, cercetătorii consultați consideră că efectele negative majore sunt puțin probabile. Unul dintre argumente este faptul că metoda țintește o singură specie și nu afectează în mod direct alte insecte sau animale, scrie Live Science.

În plus, Wolbachia nu produce toxine și nu infectează oamenii sau alte vertebrate. Acest aspect diferențiază tehnologia de multe dintre soluțiile tradiționale bazate pe pulverizarea insecticidelor, care pot avea efecte asupra polenizatorilor și altor organisme benefice.

O altă problemă care îi preocupă pe specialiști este rezistența tot mai mare a țânțarilor la substanțele chimice folosite pentru combaterea lor. Din acest motiv, metodele biologice sunt privite ca o alternativă promițătoare pentru viitor.

Experiențe similare desfășurate în Singapore au oferit rezultate încurajatoare. În cazul țânțarilor responsabili de răspândirea dengue, populațiile au fost reduse drastic, iar riscul de îmbolnăvire în rândul oamenilor a scăzut semnificativ.

Autoritățile americane analizează în prezent cererea depusă de Google, iar decizia finală urmează să fie luată după încheierea perioadei de consultare publică. Dacă proiectul va primi aprobarea necesară, până la 32 de milioane de țânțari masculi ar putea fi eliberați în fiecare dintre cele două state pe parcursul următorilor doi ani.

Miza este una importantă. Virusul West Nile rămâne cea mai frecventă boală transmisă de țânțari în Statele Unite, iar în unele cazuri poate provoca complicații neurologice severe sau chiar deces. În paralel, specii înrudite de țânțari contribuie la răspândirea encefalitei japoneze în Asia, o afecțiune care continuă să provoace zeci de mii de îmbolnăviri anual.

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