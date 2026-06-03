Europa mai taie o legătură cu Google. Parlamentul European ar putea schimba motorul de căutare implicit

Qwant în loc de Google, pe calculatoarele Parlamentului European

Potrivit Reuters, Parlamentul European va schimba motorul de căutare implicit de la Google la Qwant începând cu 4 iunie 2026, pentru browserele Microsoft Edge și Mozilla Firefox folosite intern. Utilizatorii vor putea în continuare să aleagă alte motoare de căutare, dar setarea standard va deveni una europeană.

Măsura se aplică eurodeputaților, personalului de suport și angajaților administrativi. Euractiv notează aceeași direcție, prezentând schimbarea ca parte a efortului de suveranitate tehnologică europeană.

De ce contează această schimbare

La prima vedere, pare un detaliu minor: un motor de căutare schimbat în setările unui browser. În realitate, decizia are valoare simbolică și politică. Căutarea pe internet este poarta de intrare către informație, iar Google domină masiv această zonă.

Subiectul se leagă direct de discuția despre felul în care Google schimbă internetul prin răspunsurile AI. Dacă motorul de căutare devine tot mai mult un spațiu de sinteză și filtrare, alegerea furnizorului nu mai este doar o problemă de comoditate.

Europa vrea alternative proprii

Qwant nu este singura alternativă europeană la Google. În ultimii ani, au apărut discuții despre Ecosia, Qwant, Proton, OVHcloud și alte companii locale care pot acoperi părți din infrastructura digitală folosită zilnic de cetățeni, firme și instituții.

Pe Playtech am explicat deja și ce alternative europene la Google, Facebook și WhatsApp există, într-o perioadă în care suveranitatea digitală a devenit o temă tot mai importantă. Nu toate alternativele sunt la fel de puternice, dar pentru instituții publice mesajul contează: Europa nu mai vrea să depindă complet de Big Tech american.

Un gest mic într-o luptă mare

Schimbarea motorului implicit nu va răsturna dominația Google. Majoritatea utilizatorilor obișnuiți vor continua să folosească serviciile cu care sunt familiarizați, iar Google rămâne greu de egalat la calitatea rezultatelor, viteză și integrare.