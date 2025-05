George R. R. Martin, exasperat de fanii care cer Winds of Winter – Ce le-a transmis acestora autorul Game of Thrones

Scriitorul a reacționat vehement pe blogul său față de criticile continue legate de întârzierea romanului The Winds of Winter, așteptat de peste un deceniu.

George R. R. Martin, autorul celebrei serii A Song of Ice and Fire, a publicat un nou mesaj pe blogul său, Not A Blog, în care își exprimă frustrarea față de fanii care îl critică constant pentru întârzierea volumului The Winds of Winter, potrivit AVClub.

Cartea este promisă de mulți ani, dar lucrurile nu merg așa cum își doresc fanii

Cartea, promisă de mulți ani, ar trebui să fie a șasea dintr-un ciclu de șapte romane, dar nu are nici până acum o dată de apariție.

În timp ce promova un proiect cinematografic nou, o adaptare animată a povestirii A Dozen Tough Jobs a scriitorului Howard Waldrop, prietenul său decedat, Martin a deviat de la subiect și a lansat o tiradă la adresa celor care îl atacă constant pentru că nu a terminat cartea.

„Știu, știu. Unii dintre voi sunteți supărați de fiecare dată când anunț ceva ce nu are legătură cu Westeros sau Winds of Winter”, a scris Martin, imitând tonul fanilor care îl acuză că și-a pierdut interesul pentru serie, că e prea bătrân, că preferă să-și cheltuiască banii în loc să scrie și că alte proiecte sunt mai importante pentru el.

Cu un ton evident afectat, Martin a continuat: „Poate că urați tot ce am mai scris – Sandkings, Dying of the Light, A Song for Lya, Wild Cards, antologiile editate cu Gardner Dozois. Știu. Ați spus-o destul de des. Nu vă pasă de nimic altceva decât de Winds of Winter”.

Totuși, George R. R. Martin susține că „și lui îi pasă”

Totuși, autorul a ținut să adauge că pasiunea sa pentru Westeros nu s-a stins: „Și mie îmi pasă. Îmi pasă de Westeros și de Winds. De Tyrion, Asha, Dany și Daenerys, de dragoni și de lupi. Mai mult decât vă puteți imagina”.

Martin, care a împlinit 76 de ani, a fost ținta frustrării unei generații de fani care așteaptă de 14 ani continuarea seriei.

De la publicarea volumului A Dance with Dragons în 2011, autorul s-a implicat în numeroase alte proiecte, seriale precum House of the Dragon, antologii SF și colaborări cinematografice, fapt ce i-a înfuriat pe cititorii care văd în aceste activități o abatere de la prioritatea principală.

Postarea s-a încheiat într-un ton mai blând, Martin exprimându-și, deopotrivă, dorința ca fanii să-i împărtășească entuziasmul pentru filmul inspirat de opera lui Waldrop. Însă tensiunea dintre autor și comunitatea sa de cititori rămâne nerezolvată, în așteptarea unei cărți devenită aproape mitică.