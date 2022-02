George RR Martin bate palma cu Marvel: la ce să ne așteptăm de la viitoarea colaborare

Cunoscutul și iubitul scriitor, George RR Martin, revine în atenția publicului cu o nouă colaborare ce s-ar putea, pe viitor, să ia forma unui succes de proporții.

Mai exact, George RR Martin va colabora cu Marvel pentru a „da naștere” unei noi serii de benzi desenate. Iar dacă luăm în calcul faptul că atât RR Martin, cât și Marvel, au carismă la public, „copilul” dintre cei doi ar putea să devină, în mod evident, noua vedetă a fanilor de nișă.

Trebuie să recunoaștem că, dacă privim un pic în profunzime, vom observa că fanii Marvel au avut mereu ceva în comun cu cei ai lui George RR Martin, așadar alăturarea este una de bun augur, în contextul dat.

Succesul lui George RR Martin nu se limitează la „Game of Thrones”

Chiar dacă filmul serial fenomen, „Game of Thrones,” s-a încheiat în 2019, RR Martin merge mai departe și semnează contract după contract.

În urmă cu aproximativ un an, scriitorul semna un contract extrem de bănos cu HBO, în contul căruia canalul de televiziune primea dreptul de a dezvolta noi și noi programe tv, inspirate din scrierile lui RR Martin. Se bănuiește că valoarea acestui contract ar putea să fie reprezentată de o sumă cuprinsă între 40 și 70 de milioane de dolari.

Vorbim, în acest caz, printre altele, despre „Who Fears Death”, adaptare a unui roman scris de Nnedi Okorafor, dar și de „Roadmarks”, după un roman scris de Roger Zelazny, în 1979. George RR Martin va îndeplini, în cazul celor două producții, rolul de director executiv.

De altfel, acesta nu este deloc străin de HBO. Prima colaborare pe care autorul a avut-o cu gigantul de televiziune s-a întâmplat în anul 2007 când „A Song of Ice and Fire” s-a metamorfozat în „Game of Thrones”, devenit, ulterior, cel mai de succes serial al HBO, însă și unul dintre cele mai iubite, din toate timpurile.

Rămâne de văzut ce formă va prinde noua colaborare, cu Marvel, și dacă benzile desenate inspirate de mintea autorului vor reuși „să spargă gheața”.