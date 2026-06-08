Orașul care instalează sute de senzori inteligenți pe străzi. Ce pot detecta și de ce stârnesc dezbateri despre supraveghere

Programul este coordonat de Departamentul de Transport al orașului New York și reprezintă o extindere a unui proiect pilot lansat în urmă cu câțiva ani. După primele teste considerate reușite, autoritățile au decis instalarea a aproximativ 100 de senzori în diferite zone ale metropolei.

Cum funcționează noii senzori instalați pe străzile orașului

Dispozitivele sunt montate pe stâlpi și alte elemente de infrastructură urbană și folosesc algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza ceea ce se întâmplă în trafic.

Sistemul poate identifica și clasifica diferite categorii de participanți la trafic. Astfel, pietonii, bicicletele, automobilele, autobuzele sau alte vehicule sunt recunoscute automat și urmărite în mod statistic pentru a genera informații despre fluxurile de circulație.

Potrivit reprezentanților Departamentului de Transport, tehnologia a fost proiectată astfel încât să elimine elementele care ar putea identifica persoane sau vehicule individuale. Fețele și numerele de înmatriculare sunt anonimizate înainte ca informațiile să fie procesate și stocate.

Autoritățile spun că principalul avantaj al sistemului este cantitatea mult mai mare de informații disponibile comparativ cu metodele tradiționale de monitorizare.

În prezent, multe analize privind traficul se bazează pe puncte limitate de observare sau pe numărători efectuate periodic. Noii senzori pot furniza date continue și detaliate despre modul în care sunt utilizate străzile orașului.

Beneficii pentru infrastructură, dar și întrebări despre transparență

Responsabilii proiectului afirmă că informațiile colectate vor fi folosite pentru proiectarea unor treceri de pietoni mai sigure, pentru dezvoltarea pistelor de biciclete și pentru îmbunătățirea mobilității urbane.