Ultima ora
Ce se întâmplă cu garanțiile de 50 de bani pe care nu le mai recuperează românii. Ce face RetuRO cu milioanele rămase în sistem
de Iulia Kelt
TEHNOLOGIE

Orașul care instalează sute de senzori inteligenți pe străzi. Ce pot detecta și de ce stârnesc dezbateri despre supraveghere

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Orașul care instalează sute de senzori inteligenți pe străzi. Ce pot detecta și de ce stârnesc dezbateri despre supraveghere
New York instalează sute de senzori inteligenți pe străzi / Foto: preluare Futurism

Orașele moderne devin tot mai dependente de date pentru a gestiona traficul, transportul public și siguranța rutieră. În acest context, autoritățile din New York au început extinderea unei rețele de senzori inteligenți care pot monitoriza în timp real mișcarea pietonilor, bicicliștilor și vehiculelor de pe străzile orașului.

Inițiativa a atras rapid atenția publicului deoarece, la prima vedere, sistemul poate părea asemănător cu rețelele de supraveghere video folosite în alte părți ale lumii. Oficialii americani susțin însă că scopul proiectului este diferit: colectarea de informații care să permită îmbunătățirea infrastructurii urbane și optimizarea circulației, scrie Futurism.

Programul este coordonat de Departamentul de Transport al orașului New York și reprezintă o extindere a unui proiect pilot lansat în urmă cu câțiva ani. După primele teste considerate reușite, autoritățile au decis instalarea a aproximativ 100 de senzori în diferite zone ale metropolei.

Cum funcționează noii senzori instalați pe străzile orașului

Dispozitivele sunt montate pe stâlpi și alte elemente de infrastructură urbană și folosesc algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza ceea ce se întâmplă în trafic.

Sistemul poate identifica și clasifica diferite categorii de participanți la trafic. Astfel, pietonii, bicicletele, automobilele, autobuzele sau alte vehicule sunt recunoscute automat și urmărite în mod statistic pentru a genera informații despre fluxurile de circulație.

Potrivit reprezentanților Departamentului de Transport, tehnologia a fost proiectată astfel încât să elimine elementele care ar putea identifica persoane sau vehicule individuale. Fețele și numerele de înmatriculare sunt anonimizate înainte ca informațiile să fie procesate și stocate.

Autoritățile spun că principalul avantaj al sistemului este cantitatea mult mai mare de informații disponibile comparativ cu metodele tradiționale de monitorizare.

Vezi și:
ONU lansează un avertisment privind inteligența artificială: până în 2030 ar putea consuma 3% din electricitatea planetei
Google bagă aproape un miliard de dolari pe lună în SpaceX pentru infrastructura AI. Cum au ajuns rivalii să facă afaceri împreună

În prezent, multe analize privind traficul se bazează pe puncte limitate de observare sau pe numărători efectuate periodic. Noii senzori pot furniza date continue și detaliate despre modul în care sunt utilizate străzile orașului.

Beneficii pentru infrastructură, dar și întrebări despre transparență

Responsabilii proiectului afirmă că informațiile colectate vor fi folosite pentru proiectarea unor treceri de pietoni mai sigure, pentru dezvoltarea pistelor de biciclete și pentru îmbunătățirea mobilității urbane.

Într-un oraș cu mii de kilometri de străzi și milioane de deplasări zilnice, înțelegerea comportamentului participanților la trafic este esențială pentru planificarea investițiilor viitoare.

Cu toate acestea, proiectul nu este lipsit de controverse. Organizațiile care urmăresc protecția vieții private și transparența administrației publice solicită acces mai amplu la informațiile colectate și la modul în care acestea sunt utilizate.

Criticii susțin că orice extindere a infrastructurii de monitorizare trebuie însoțită de reguli clare privind stocarea datelor, accesul la acestea și mecanismele de control public.

La rândul lor, autoritățile locale susțin că sistemul nu este conceput pentru supravegherea cetățenilor, ci pentru analizarea tendințelor generale din trafic. Potrivit oficialilor, datele obținute permit o înțelegere mult mai precisă a modului în care funcționează orașul și pot contribui la reducerea accidentelor și a blocajelor.

Orașul care instalează sute de senzori inteligenți pe străzi. Ce pot detecta și de ce stârnesc dezbateri despre supraveghere
Revista presei
Digi24
Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca Data publicării: 08.06.2026 14:1
Profit.ro
Tesla revine spectaculos când toată lumea îi anunța sfârșitul. Strategie în trei puncte pentru Elon Musk în Europa
Romania TV
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Adevarul
Exodul din armata lui Putin. „Criza dezertărilor din Rusia începe să semene cu dezastrul din Primul Război Mondial”, susține un activist rus
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
4 comportamente care pot indica o copilărie marcată de lipsa afecțiunii emoționale, potrivit psihologilor
Bucuresti.ro
Unde se fac angajări în București în vara lui 2026