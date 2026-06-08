Orașul care instalează sute de senzori inteligenți pe străzi. Ce pot detecta și de ce stârnesc dezbateri despre supraveghere
Orașele moderne devin tot mai dependente de date pentru a gestiona traficul, transportul public și siguranța rutieră. În acest context, autoritățile din New York au început extinderea unei rețele de senzori inteligenți care pot monitoriza în timp real mișcarea pietonilor, bicicliștilor și vehiculelor de pe străzile orașului.
Inițiativa a atras rapid atenția publicului deoarece, la prima vedere, sistemul poate părea asemănător cu rețelele de supraveghere video folosite în alte părți ale lumii. Oficialii americani susțin însă că scopul proiectului este diferit: colectarea de informații care să permită îmbunătățirea infrastructurii urbane și optimizarea circulației, scrie Futurism.
Programul este coordonat de Departamentul de Transport al orașului New York și reprezintă o extindere a unui proiect pilot lansat în urmă cu câțiva ani. După primele teste considerate reușite, autoritățile au decis instalarea a aproximativ 100 de senzori în diferite zone ale metropolei.
Cum funcționează noii senzori instalați pe străzile orașului
Dispozitivele sunt montate pe stâlpi și alte elemente de infrastructură urbană și folosesc algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza ceea ce se întâmplă în trafic.
Sistemul poate identifica și clasifica diferite categorii de participanți la trafic. Astfel, pietonii, bicicletele, automobilele, autobuzele sau alte vehicule sunt recunoscute automat și urmărite în mod statistic pentru a genera informații despre fluxurile de circulație.
Potrivit reprezentanților Departamentului de Transport, tehnologia a fost proiectată astfel încât să elimine elementele care ar putea identifica persoane sau vehicule individuale. Fețele și numerele de înmatriculare sunt anonimizate înainte ca informațiile să fie procesate și stocate.
Autoritățile spun că principalul avantaj al sistemului este cantitatea mult mai mare de informații disponibile comparativ cu metodele tradiționale de monitorizare.
În prezent, multe analize privind traficul se bazează pe puncte limitate de observare sau pe numărători efectuate periodic. Noii senzori pot furniza date continue și detaliate despre modul în care sunt utilizate străzile orașului.
Beneficii pentru infrastructură, dar și întrebări despre transparență
Responsabilii proiectului afirmă că informațiile colectate vor fi folosite pentru proiectarea unor treceri de pietoni mai sigure, pentru dezvoltarea pistelor de biciclete și pentru îmbunătățirea mobilității urbane.
Într-un oraș cu mii de kilometri de străzi și milioane de deplasări zilnice, înțelegerea comportamentului participanților la trafic este esențială pentru planificarea investițiilor viitoare.
Cu toate acestea, proiectul nu este lipsit de controverse. Organizațiile care urmăresc protecția vieții private și transparența administrației publice solicită acces mai amplu la informațiile colectate și la modul în care acestea sunt utilizate.
Criticii susțin că orice extindere a infrastructurii de monitorizare trebuie însoțită de reguli clare privind stocarea datelor, accesul la acestea și mecanismele de control public.
La rândul lor, autoritățile locale susțin că sistemul nu este conceput pentru supravegherea cetățenilor, ci pentru analizarea tendințelor generale din trafic. Potrivit oficialilor, datele obținute permit o înțelegere mult mai precisă a modului în care funcționează orașul și pot contribui la reducerea accidentelor și a blocajelor.