George R.R. Martin n-are astâmpăr: noua sa carte, The Winds of Winter, promite să-ți ocupe multe zile din viață

Autorul Game of Thrones, George R.R. Martin, spune că The Winds of Winter ar putea fi cea mai lungă carte de până acum. Seria de romane fantastice a lui Martin a început în 1996, odată cu publicarea A Game of Thrones, iar de atunci, scriitorul a devenit unul dintre cei mai apreciați din nișa sa.

Cărțile ulterioare au fost publicate la fiecare câțiva ani, până la decalajul de șase ani dintre cărțile a patra și a cincea. La acea vreme, Martin părea încrezător că va fi capabil să termine de scris la timp. Cu toate astea, începând cu sezonul 5, filmul serial Game of Thrones a cam rămas fără material, ultimele trei sezoane ale acestuia fiind nevoite să fie adaptate din scenariu.

The Winds of Winter, cartea care ar putea să-l repună pe „hartă” pe George R.R. Martin

Într-o postare, scriitorul George R.R. Martin a vorbit despre progresul său, în ceea ce privește „The Winds of Winter”. Dezvăluind că penultimul său roman va fi foarte lung, Martin a continuat spunând că The Winds of Winter ar putea fi chiar mai mare decât A Storm of Swords sau A Dance with Dragons.

Comentariul complet al lui George R.R. Martin poate fi citit mai jos:

„The Winds of Winter va fi o carte lungă. După cum merge, ar putea fi mai mare decât A Storm of Swords sau A Dance With Dragons, cele mai lungi cărți din serie, până în prezent. De obicei, mai tai din text odată ce termin, dar trebuie să termin mai întâi”, a scris George R.R. Martin.

Probabil că The Winds of Winter nu va fi lansată în acest an, dar există încă o mulțime de conținut ce aduce a Westeros, la orizont.

Mai multe prequel-uri din Game of Thrones au fost anunțate și sunt în producție. Acestea includ lucrările intitulate 9 Voyages, Flea Bottom, Tales of Dunk and Egg și 10.000 Ships. Cel mai proeminent spin-off este House of the Dragon, care se bazează vag pe romanul pseudo-istoric al lui Martin.