Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns într-un parc național

În apropiere se găsesc obiective cunoscute precum Rezervația Izvoarele Nerei, pădurile seculare de fag incluse în patrimoniul UNESCO, Peștera Comarnic, Lacul Buhui, Cheile Carașului și Cheile Gârliștei.

Paradoxul este uriaș: într-un decor natural care atrage turiști din toată Europa se află unul dintre cele mai mari simboluri ale eșecului industrial din perioada comunistă.

Un oraș care trebuia să aducă prosperitate

Orașul Nou nu a apărut întâmplător. Cartierul a fost construit în anii ’80 pentru muncitorii care urmau să lucreze la termocentrala pe șisturi bituminoase de la Crivina și pentru locuitorii din alte zone ale Aninei care urmau să fie relocate.

La acea vreme, proiectul era prezentat drept unul dintre cele mai ambițioase din România. Blocurile moderne, infrastructura și investițiile masive trebuiau să transforme zona într-un important centru energetic. Realitatea avea însă să fie complet diferită, iar proiectul de peste un miliard de dolari care a eșuat

Termocentrala Anina a început să fie construită în 1977, iar investiția totală a depășit un miliard de dolari, o sumă uriașă pentru acea perioadă.

Problema majoră a fost că șisturile bituminoase utilizate drept combustibil aveau o putere calorifică foarte redusă. Pentru ca instalațiile să funcționeze, era nevoie de amestecarea combustibilului cu aproximativ 75% păcură, ceea ce făcea întregul proiect extrem de ineficient.

În cei patru ani de funcționare, centrala a produs energie doar 8.407 ore, iar problemele tehnice și costurile uriașe au transformat proiectul într-un eșec.