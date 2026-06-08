Orașul-fantomă din România unde poți cumpăra un bloc întreg cu 49.000 de euro. Cartierul abandonat e ascuns într-un parc național
Ajungi la Anina, în Caraș-Severin, și cineva te întreabă dacă ai văzut Orașul Nou. La început ai impresia că este doar un cartier oarecare, însă după câțiva kilometri înțelegi că locul acesta este cu totul diferit de orice ai văzut în România. Amplasat chiar în inima uneia dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale țării, Orașul Nou pare desprins dintr-un film post-apocaliptic, cu blocuri abandonate, scări fără geamuri și străzi pe care liniștea este aproape apăsătoare.
Cartierul construit în mijlocul unui parc național
Puțini români știu că Orașul Nou se află într-o zonă inclusă în Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, una dintre cele mai valoroase arii naturale protejate din țară.
În apropiere se găsesc obiective cunoscute precum Rezervația Izvoarele Nerei, pădurile seculare de fag incluse în patrimoniul UNESCO, Peștera Comarnic, Lacul Buhui, Cheile Carașului și Cheile Gârliștei.
Paradoxul este uriaș: într-un decor natural care atrage turiști din toată Europa se află unul dintre cele mai mari simboluri ale eșecului industrial din perioada comunistă.
Un oraș care trebuia să aducă prosperitate
Orașul Nou nu a apărut întâmplător. Cartierul a fost construit în anii ’80 pentru muncitorii care urmau să lucreze la termocentrala pe șisturi bituminoase de la Crivina și pentru locuitorii din alte zone ale Aninei care urmau să fie relocate.
La acea vreme, proiectul era prezentat drept unul dintre cele mai ambițioase din România. Blocurile moderne, infrastructura și investițiile masive trebuiau să transforme zona într-un important centru energetic. Realitatea avea însă să fie complet diferită, iar proiectul de peste un miliard de dolari care a eșuat
Termocentrala Anina a început să fie construită în 1977, iar investiția totală a depășit un miliard de dolari, o sumă uriașă pentru acea perioadă.
Problema majoră a fost că șisturile bituminoase utilizate drept combustibil aveau o putere calorifică foarte redusă. Pentru ca instalațiile să funcționeze, era nevoie de amestecarea combustibilului cu aproximativ 75% păcură, ceea ce făcea întregul proiect extrem de ineficient.
În cei patru ani de funcționare, centrala a produs energie doar 8.407 ore, iar problemele tehnice și costurile uriașe au transformat proiectul într-un eșec.
După Revoluția din 1989, activitatea a fost oprită definitiv, iar în 2004 instalațiile au fost vândute la fier vechi.
Blocuri goale și apartamente abandonate
Odată cu închiderea termocentralei, mii de oameni au plecat din zonă. Astăzi, Orașul Nou este format din blocuri complet abandonate sau doar parțial locuite.
În multe clădiri, o scară este încă locuită, în timp ce alta a rămas fără ferestre și fără uși. În jurul blocurilor se văd mașini parcate, garaje transformate în depozite de lemne și câțiva locuitori care refuză să părăsească locul în care și-au petrecut viața.
Contrastul dintre frumusețea naturii și degradarea construcțiilor este impresionant și tulburător în același timp.
Un bloc întreg costă mai puțin decât un apartament
Poate cel mai surprinzător aspect este prețul la care se vând astăzi clădirile. 13 blocuri din Orașul Nou sunt scoase la vânzare pentru aproximativ 49.000 de euro fiecare. Unele dintre acestea conțin zeci de apartamente și necesită reabilitare completă. Potrivit anunțurilor publicate pe piață, ansamblul include 166 de apartamente și peste 52.000 de metri pătrați de teren.
Interesul investitorilor a existat înainte de războiul din Ucraina, însă creșterea dobânzilor, scumpirea materialelor de construcții și incertitudinile economice au redus semnificativ numărul cumpărătorilor interesați.
Simbolul unei Românii cu două viteze
Orașul Nou din Anina nu este doar un cartier abandonat. Este imaginea unei Românii în care unele zone se dezvoltă accelerat, în timp ce altele rămân captive în proiecte eșuate și promisiuni uitate.
Într-unul dintre cele mai frumoase colțuri ale țării, printre păduri, peșteri și rezervații naturale spectaculoase, se află astăzi un oraș-fantomă care amintește de vremurile în care marile planuri industriale erau construite fără să se gândească nimeni la ce se va întâmpla după ce luminile se sting.