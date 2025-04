Lupul „dire”, celebru pentru Game of Thrones, a fost readus la viață: Ce legătură are scriitorul George R.R. Martin cu asta

Colossal Biosciences, o companie de inginerie genetică din Texas, a anunțat luni nașterea a trei pui de lup „dire” (n.r. „teribil”), o specie dispărută în urmă cu aproximativ 12.500 de ani în urmă.

Romulus, Remus și Khaleesi sunt rezultatul unui proces pe care compania intenționează să-l aplice și în cazul altor specii, precum mamutul lânos, pasărea dodo și tigrul tasmanian.

Lupii au devenit cunoscuți inclusiv în cultura populară prin serialul Game of Thrones. Deși cauza dispariției lor rămâne incertă, se presupune că ar avea legătură cu pierderea prăzii megafaunistice, posibil ca urmare a vânătorii excesive practicate de oameni, potrivit Daily Mail.

Pentru a reînvia o specie, cercetătorii Colossal extrag ADN-ul din fosile sau exemplare conservate în muzee, reconstruiesc genomul complet și îl compară cu cel al unei rude vii apropiate.

În cazul lupului „dire”, ADN-ul lupului cenușiu a fost modificat în 20 de puncte pentru a reflecta diferențele genetice. Genomul rezultat a fost folosit pentru a crea un ovul, implantat ulterior într-o femelă surogat.

Mamutul lânos și pasărea dodo, printre animalele „readuse la viață”

Aceeași metodă este aplicată în prezent pentru reînvierea mamuților. Genomul acestora a fost deja secvențiat, iar în martie 2025, Colossal a anunțat că a obținut „șoareci lânoși”, un pas intermediar important. Obiectivul este ca până în 2028 să fie obținuți pui de mamut, folosind elefanți asiatici ca mame-surogat.

În paralel, compania reconstruiește genomul păsării dodo și al tigrului tasmanian, utilizând mostre din colecții muzeale.

Cercetătorii susțin că revenirea acestor specii ar putea avea efecte pozitive asupra mediului, inclusiv în combaterea schimbărilor climatice.

De exemplu, reintroducerea mamuților în regiunile arctice ar putea contribui la refacerea ecosistemelor de pajiști și la reducerea emisiilor de metan.

George R.R. Martin a ținut în brațe un lup „dire” și investește în compania americană

Scriitorul George R.R. Martin, cunoscut pentru seria A Song of Ice and Fire (adaptată de HBO sub titlul Game of Thrones), a apărut public ținând în brațe unul dintre primii lupi „dire” readuși la viață prin inginerie genetică.

R.R. Martin este investitor în compania texană Colossal Biosciences, care a anunțat în 8 aprilie nașterea a trei pui de lup teribil: Romulus, Remus și Khaleesi, scrie WinterIsComing.

Martin și-a confirmat implicarea într-o postare pe blogul personal, dezvăluind că a fost introdus în proiect de către regizorul Stăpânul inelelor, Peter Jackson, care este la rândul său investitor în Colossal. Jackson a cumpărat în 2024 un model autentic al Tronului de Fier pentru suma de 1,49 milioane de dolari, pe care au fost fotografiați recent puii de lup.

„Renașterea lupului teribil m-a emoționat cum nu m-a mai emoționat nicio altă veste științifică de la momentul în care Neil Armstrong a pășit pe Lună”, a scris Martin.

El a relatat că ideea de a scrie Urzeala tronurilor i-a venit chiar în momentul în care și-a imaginat o familie găsind pui de lup teribil în zăpezile verii. „Fără ei, Westeros poate că nu ar fi existat”, a adăugat el.