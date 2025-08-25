Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii

Dacă plănuiai să rezervi un zbor spre Thailanda, poate ar fi bine să mai așteptați câteva zile. Țara asiatică, una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români și milioane de alți turiști din întreaga lume, a anunțat o campanie specială prin care va oferi 200.000 de bilete gratuite pentru vizitatori. Scopul acestei inițiative este de a atrage mai mulți călători, după ce numărul celor care au ales Thailanda ca destinație de vacanță a scăzut vizibil în 2025.

De ce scade numărul de turiști în Thailanda?

Considerată de ani buni un punct central pe harta turismului mondial, Thailanda se confruntă în ultima perioadă cu o scădere a vizitatorilor străini. Principala cauză este reducerea numărului de turiști chinezi, cel mai important grup pentru economia turistică locală. Această scădere vine pe fondul încetinirii economiei Chinei, dar și al concurenței crescute din partea altor țări din zonă, precum Vietnam sau Malaezia, care atrag tot mai mulți vizitatori cu oferte variate.

La începutul anului, autoritățile thailandeze se așteptau să primească aproximativ 37 de milioane de turiști pe parcursul lui 2025. Între timp, prognozele au fost ajustate, iar numărul estimat este acum de 33 de milioane. Diferența de patru milioane de vizitatori reprezintă o pierdere importantă pentru o economie unde turismul are o pondere de aproape 15% din PIB.

Bilete gratuite pentru a explora țara

Pentru a inversa această tendință, guvernul thailandez a lansat o campanie denumită „Buy International, Free Thailand Domestic Flights”. Concret, 200.000 de turiști internaționali vor putea primi gratuit un bilet dus-întors pentru un zbor intern în Thailanda, dacă își rezervă o cursă spre Bangkok prin intermediul companiilor aeriene partenere sau al agențiilor de turism online.

Programul se desfășoară în perioada septembrie – noiembrie și are sprijinul Ministerului Turismului. Printre companiile participante se numără Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air și Thai Vietjet. Astfel, un vizitator care cumpără un bilet spre Bangkok va primi în mod gratuit o cursă internă, ceea ce îi va permite să descopere alte zone ale țării, dincolo de capitală.

O strategie pentru a reduce aglomerația în marile orașe

Prin această campanie, autoritățile doresc nu doar să atragă mai mulți turiști, ci și să îi încurajeze să exploreze regiuni mai puțin cunoscute. Zonele precum Bangkok sau Phuket sunt deja extrem de aglomerate, iar programul urmărește să trimită vizitatorii și către alte provincii care au la fel de multe de oferit: plaje, temple, natură și gastronomie locală.

Astfel, Thailanda vrea să împartă fluxul de vizitatori și să dezvolte turismul în zone unde acesta nu a atins încă un nivel ridicat, ceea ce ar putea aduce beneficii suplimentare pentru comunitățile locale.

Condițiile pentru a beneficia de ofertă

Pentru a primi un bilet gratuit, turiștii trebuie să respecte anumite reguli. În primul rând, doar cei care sosesc în Thailanda cu avionul pot fi eligibili. Vizitatorii care intră în țară pe cale terestră sau maritimă – cu autobuzul, mașina sau vaporul – nu vor putea participa.

Un alt aspect important este legat de momentul rezervării. Doar biletele cumpărate după lansarea oficială a programului vor fi acceptate. Cei care și-au rezervat deja zborurile spre Thailanda nu vor putea primi zborul gratuit. Așadar, pentru a profita de ofertă, turiștii trebuie să aștepte startul oficial al campaniei.

Inovații în turism: plăți cu criptomonede

Pe lângă programul de zboruri gratuite, Thailanda testează și o altă măsură menită să atragă vizitatori. În următoarele 18 luni, turiștii străini vor putea să își convertească criptomonedele în baht, moneda națională, și să le folosească pentru plăți pe teritoriul țării. Această inițiativă are ca scop stimularea consumului turistic și atragerea unui segment de vizitatori interesat de metode moderne de plată.