Marile puteri economice în pragul prăbușirii: O criză monetară comparabilă cu cea asiatică din anii ’90 poate apărea din cauza datoriilor prea mari ale țărilor

Te-ai întrebat vreo secundă în ultima perioadă ce se întâmplă cu marile economii ale lumii, ținând cont de provocările financiare de la nivel global? Ei bine, realitatea este că ne aflăm chiar acum în mijlocul unei situații care poate schimba tot ce știai despre bani, piețe și stabilitatea financiară globală. În opinia unor economiști, suntem pe marginea unei crize monetare care, dacă se va declanșa, va fi comparabilă (sau chiar mai gravă), cu cea din Asia și Rusia, de la finalul anilor ’90.

Un prim semnal de alarmă: datoriile uriașe ale marilor economii

Știi câtă datorie poate avea o țară? Dacă un stat are datorii mai mari decât toți banii pe care îi produce într-un an (adică PIB-ul său), e un semnal clar că ceva nu funcționează. Și chiar acum, șapte țări dezvoltate, printre care SUA, Canada, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania și Japonia, au datorii ce depășesc acest prag critic.

Ce e și mai grav? Dobânzile la care se împrumută aceste țări sunt acum mult mai mari decât în trecut, iar asta înseamnă că și costurile lor de finanțare cresc vertiginos. Pe scurt: plătesc mai mult pentru fiecare împrumut nou, ceea ce le îngreunează și mai mult situația financiară.

Ce înseamnă asta pentru tine, ca om obișnuit?

Imaginează-ți că guvernele acestor țări sunt ca niște persoane care trăiesc de azi pe mâine, împrumutând continuu bani pentru a plăti facturile, dar fără să găsească soluții reale de a-și plăti datoriile. Dacă apar semne că nu mai pot să își țină promisiunile, moneda lor națională începe să se deprecieze, adică banii lor își pierd din valoare.

Pentru tine, ca om simplu, ce nu ești om de afaceri, poate nu investești pe bursă și în general nu ai treabă cu piețele și economia globală, asta poate însemna prețuri mai mari la produse, scumpiri la importuri, inflație și chiar o criză economică care să afecteze viața de zi cu zi.

Ce lecții ar fi trebuit să învățăm până acum din crizele din anii ’90?

În Asia de Est, în 1997, și în Rusia, în 1998, crizele financiare au lovit puternic. Monedele s-au prăbușit, guvernele au fost nevoite să impună măsuri dure de austeritate, iar nivelul de trai al oamenilor a scăzut dramatic. PIB-ul pe cap de locuitor în Coreea de Sud, de exemplu, a scăzut cu o treime într-un singur an.

Ce s-a întâmplat atunci? Investitorii și-au pierdut încrederea, iar efectul de domino a dus la prăbușirea unor fonduri mari și la o criză globală de încredere.

Ce riscăm să se întâmple astăzi?

Devalorizarea monedelor nu este doar o problemă izolată. Dacă dolarul american se depreciază, alte țări precum Canada, Mexic sau China ar putea să facă la fel, pentru a-și proteja exporturile și economia internă. Așa apare un efect de domino ce poate provoca o criză financiară globală.

Pentru moment, piețele par liniștite, dar experții avertizează că presiunea pe bugetele acestor țări va crește. Dacă nu există planuri serioase de reducere a datoriilor, fie prin creșterea impozitelor, fie prin tăieri de cheltuieli, riscul de devalorizare și criză rămâne mare.

Ce poate face fiecare dintre noi?

Deși pare o problemă la nivel macro, care ține de guverne și economii naționale, ce se întâmplă în aceste „bătălii financiare” influențează indirect și viața ta. Inflația, fluctuațiile valutare și creșterea prețurilor pot reduce puterea ta de cumpărare și pot afecta stabilitatea financiară a familiei tale.

Ce poți face?

Fii informat! Înțelege ce se întâmplă în economia globală;

Economisește cu înțelepciune și evită să te împrumuți inutil. Evită cumpărăturile scumpe și de care nu ai nevoie în mod real;

Diversifică-ți veniturile și investițiile, dacă poți;

Fii atent la cursul valutar și la inflație când faci cumpărături mari.

Marile puteri economice sunt într-o situație critică, cu datorii uriașe și riscul unui val de devalorizări care poate aduce o criză monetară severă. Această criză, dacă va apărea, poate avea un impact major asupra vieții tale, a economiei globale și a piețelor financiare.

Fii pregătit, informează-te constant și învață să gestionezi banii cu atenție, pentru că, în astfel de vremuri, este cel mai înțelept să fii precaut și să nu faci cheltuieli inutile.