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Descoperă bucătării internaționale: Săptămâna asiatică aduce gusturi noi la Lidl!

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Descoperă bucătării internaționale: Săptămâna asiatică aduce gusturi noi la Lidl!
foto: Lidl

Gusturile asiatice sunt tot mai populare în rândul consumatorilor, care își doresc să experimenteze rețete noi, arome intense și combinații inedite, inspirate din bucătăriile Thailandei, Coreei, Japoniei sau Chinei. De la mese rapide în timpul săptămânii, până la momente speciale petrecute acasă, interesul pentru preparatele asiatice este în continuă creștere.

Prin Săptămâna asiatică, Lidl rămâne aproape de clienți și de dorințele acestora, aducând la raft o selecție variată de produse din gama Vitasia, dedicată exclusiv bucătăriei asiatice. Sortimentul include atât preparate ready‑to‑cook, cât și ingrediente de bază, sosuri, tăiței și deserturi, atent selecționate pentru a oferi calitate foarte bună, la prețuri accesibile, ușor de integrat în meniul zilnic.

Ce gusturi și arome asiatice găsești în stoc limitat, începând de luni, 08 iunie. Oferta completă te așteaptă în magazinele Lidl.

Gustări & preparate ready‑to‑cook

  • Pachețele de primăvară cu legume / carne de porc, 280 g, 14,99 lei
  • Pachețele mini de primăvară cu rață, 400 g, 12,99 lei
  • Pachețele de primăvară cu porc / vită, 400 g, 11,99 lei
  • Specialitate Siao Long Pao cu creveți / carne, 230 g / 250 g, 19,99 lei
  • Creveți în panadă, Korean BBQ, 140 g, 16,99 lei
  • Snack cu specific thailandez, cu legume / creveți, 200 g, 24,99 lei
  • Coaste de porc marinate în sos Hoisin, 580 g, 29,99 lei
  • Dim sum somon și avocado, 200 g, 10,99 lei*

Tăiței, orez & baze pentru masă

  • Tăiței în stil thailandez, 330 g, 9,99 lei
  • Tăiței asiatici instant, 4 × 85 g, 9,99 lei
  • Tăiței Konjac fără gluten, 270 g, 7,99 lei
  • Tăiței chinezești, 100 g, 2,69 lei, reducere 24%

Sosuri & condimente asiatice

  • Sosuri asiatice, 140 g, 9,99 lei
  • Sos în stil thailandez, 290 ml, 7,99 lei
  • Sosuri în stil asiatic, 250 ml, 6,99 lei
  • Sos Sriracha, 440 ml, 13,99 lei
  • Sos Hoisin, 440 ml, 16,99 lei
  • Oțet de orez, 250 ml, 5,99 lei

Supe, wok & specialități:

  • Supe de tăiței la cutie, 182 g / 250 g, 8,99 lei
  • Legume pentru wok, 540 g, 7,99 lei
  • Kimchi – varză murată în stil coreean, 215 g, 6,99 lei
  • Kimchi – varză murată în stil coreean, 300 g, 17,99 lei
  • Kit pentru gătit specific asiatic, 255 g, 14,99 lei

Deserturi, gustări & băuturi:

  • Înghețată mango & cocos / lămâie & ghimbir, 850 / 900 ml, 14,99 lei
  • Felii de mango, 425 ml, 5,99 lei
  • Fursecuri cu răvaș, 60 g, 7,99 lei
  • Băutură cu aloe vera cu mango, 0,5 l, 4,99 lei

De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei

Cu o selecție variată de produse de inspirație orientală, de calitate foarte bună și la prețuri accesibile, Lidl te așteaptă să încerci, să experimentezi și să aduci aromele Asiei în meniul de zi cu zi. La Lidl, merită să încerci tot ce‑ți dorești!

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