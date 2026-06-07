Descoperă bucătării internaționale: Săptămâna asiatică aduce gusturi noi la Lidl!

Gusturile asiatice sunt tot mai populare în rândul consumatorilor, care își doresc să experimenteze rețete noi, arome intense și combinații inedite, inspirate din bucătăriile Thailandei, Coreei, Japoniei sau Chinei. De la mese rapide în timpul săptămânii, până la momente speciale petrecute acasă, interesul pentru preparatele asiatice este în continuă creștere.

Prin Săptămâna asiatică, Lidl rămâne aproape de clienți și de dorințele acestora, aducând la raft o selecție variată de produse din gama Vitasia, dedicată exclusiv bucătăriei asiatice. Sortimentul include atât preparate ready‑to‑cook, cât și ingrediente de bază, sosuri, tăiței și deserturi, atent selecționate pentru a oferi calitate foarte bună, la prețuri accesibile, ușor de integrat în meniul zilnic.