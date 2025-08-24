Cum profită turcii de povestea lui Dracula în turism. Fac bani frumoşi pe seama lui Vlad Ţepeş

Puține figuri istorice românești au traversat granițele timpului cu forța lui Vlad Țepeș, voievodul care a inspirat legenda lui Dracula. Dacă în România numele său rămâne legat de rezistența antiotomană, în Turcia accentul cade pe un episod controversat: presupusa lui captivitate într-o fortăreață otomană. Castelul Tokat, aflat azi în renovare, este promovat ca ”închisoarea lui Dracula”, devenind un magnet pentru turiști.

Cum a devenit Vlad Țepeș dușmanul de moarte al otomanilor

Legătura lui Vlad Țepeș cu Imperiul Otoman începe încă din copilărie, când a fost trimis ostatic la curtea sultanului, alături de fratele său, Radu cel Frumos. Dacă Radu s-a adaptat rapid și a fost atras în sfera de influență otomană, Vlad Țepeș a acumulat o ură adâncă, transformată mai târziu într-o campanie necruțătoare.

În anii 1461–1462, domnitorul muntean a declanșat atacuri surpriză peste Dunăre, culminând cu ”Noaptea lui Vlad Țepeș”, când a încercat să-l ucidă pe sultanul Mehmed al II-lea. Loviturile sale fulgerătoare au intrat în legendă, dar și-au atras represaliile unei armate otomane uriașe.

Căutând sprijin în Transilvania, Vlad Țepeș a ajuns la curtea regelui Matia Corvin. Aici însă a găsit trădarea: sub presiunea otomană și pe baza unor scrisori falsificate, regele l-a arestat și l-a predat. Istoricii susțin că a fost întemnițat ani buni în Ungaria, însă tradiția turcească povestește altceva: că Țepeș ar fi fost încarcerat în cetatea Tokat, în Anatolia de Nord, unde ar fi gustat din plin cruzimea temnițelor otomane.

Cetatea Tokat – de la legendă medievală la atracție turistică

Castelul Tokat, ridicat pe o colină stâncoasă și folosit de romani, bizantini și otomani, este astăzi vedeta unei campanii turistice. În plin proces de restaurare, autoritățile turce pun reflectorul pe legătura cu Dracula, mizând pe fascinația globală pentru personajul transformat de Bram Stoker în vampir nemuritor.

În presa turcă, fortăreața este descrisă ca locul unde Vlad Țepeș ar fi fost încarcerat: ”Ridicată pe o colină stâncoasă ce domină orașul, fortăreața este renumită nu doar pentru importanța sa strategică de-a lungul secolelor — sub dominație romană, bizantină și otomană — ci și pentru tradiția locală care susține că Vlad Țepeș ar fi fost încarcerat în temnițele sale în secolul al XV-lea, în plină expansiune a Imperiului Otoman în Europa de Est”.

Deși dovezile istorice directe lipsesc, legenda este suficientă pentru a atrage mii de turiști. Echipe de restauratori și arheologi lucrează acum la consolidarea zidurilor, cu accent special pe zona temnițelor ”legate de Dracula”. Autoritățile mizează pe un boom turistic odată cu redeschiderea cetății, în special în zona așa-numitului ”dark tourism”, care atrage vizitatori dornici să exploreze locuri încărcate de povești întunecate.