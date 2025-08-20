„Thailanda Europei”: străinii trăiesc visul de vacanță aici, dar localnicii pleacă pe bandă rulantă din cauza prețurilor mari

Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa, însă realitatea pentru localnici este tot mai sumbră: în timp ce turiștii străini trăiesc „visul elen”, grecii renunță la concedii din cauza prețurilor prohibitive și a salariilor insuficiente.

Grecia, „Thailanda Europei”, inaccesibilă pentru propriii cetățen

Un studiu recent arată că unul din doi greci nu își permite vacanța în 2025. Cu un salariu mediu de aproximativ 1.342 de euro pe lună și cu cheltuieli în continuă creștere, o excursie pe insulele mai îndepărtate devine un lux. Costurile unei călătorii pentru o familie de patru persoane, cu mașină, pot depăși 450 de euro doar pe transport, iar cazările de 200 de euro pe noapte îi obligă pe mulți să rămână acasă sau să petreacă câteva zile la rude, pe continent.

Fenomenul se reflectă în scăderea vizibilă a turismului intern: plajele din Egina, de exemplu, odinioară pline încă de dimineață, au rămas aproape goale, iar afacerile locale raportează pierderi semnificative. Tinerii greci, chiar și cei cu studii superioare, trăiesc cu salarii de 800–900 de euro și nu își permit vacanțe, scrie The Guardian.

În același timp, datele Eurostat confirmă situația: 46% dintre cetățenii Greciei nu au reușit anul trecut să plece nici măcar o săptămână în concediu – un procent cu 19% peste media Uniunii Europene.

Grecii se confruntă cu sărăcia și lipsa perspectivelor

Atena reflectă această schimbare: în loc să fie golită de localnici în august, capitala rămâne aglomerată, cu transport public suprasolicitat și cinematografe sau restaurante pline de greci care nu au plecat din oraș.

Pentru mulți, această realitate este dovada unei crize sociale ascunse sub cifre optimiste de „redresare economică”. Grecia, supranumită ironic „Thailanda Europei”, pare să fi devenit un loc unde turiștii străini își împlinesc visul mediteranean, în timp ce localnicii se confruntă cu sărăcia și lipsa perspectivelor.