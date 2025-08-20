Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
20 aug. 2025 | 18:36
de Diana Dumitrache

„Thailanda Europei”: străinii trăiesc visul de vacanță aici, dar localnicii pleacă pe bandă rulantă din cauza prețurilor mari

NEWS - HP
„Thailanda Europei”: străinii trăiesc visul de vacanță aici, dar localnicii pleacă pe bandă rulantă din cauza prețurilor mari
2imagini
Grecia, "Thailanda Europei", inaccesibilă pentru propriii cetățen (Sursa foto: Profimedia)

Grecia rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa, însă realitatea pentru localnici este tot mai sumbră: în timp ce turiștii străini trăiesc „visul elen”, grecii renunță la concedii din cauza prețurilor prohibitive și a salariilor insuficiente.

Grecia, „Thailanda Europei”, inaccesibilă pentru propriii cetățen

Un studiu recent arată că unul din doi greci nu își permite vacanța în 2025. Cu un salariu mediu de aproximativ 1.342 de euro pe lună și cu cheltuieli în continuă creștere, o excursie pe insulele mai îndepărtate devine un lux. Costurile unei călătorii pentru o familie de patru persoane, cu mașină, pot depăși 450 de euro doar pe transport, iar cazările de 200 de euro pe noapte îi obligă pe mulți să rămână acasă sau să petreacă câteva zile la rude, pe continent.

Fenomenul se reflectă în scăderea vizibilă a turismului intern: plajele din Egina, de exemplu, odinioară pline încă de dimineață, au rămas aproape goale, iar afacerile locale raportează pierderi semnificative. Tinerii greci, chiar și cei cu studii superioare, trăiesc cu salarii de 800–900 de euro și nu își permit vacanțe, scrie The Guardian.

Vezi și:
Dezamăgirea românilor care merg în Lefkada în această perioadă. „În loc de pod dai de un feribot”. Turiştii stau ore întregi la coadă
Un român care şi-a uitat soacra în Grecia cere ajutorul turiştilor pentru a o aduce acasă. Şi-a dat seama în Bulgaria de greşeală: „E banc, nu?”

În același timp, datele Eurostat confirmă situația: 46% dintre cetățenii Greciei nu au reușit anul trecut să plece nici măcar o săptămână în concediu – un procent cu 19% peste media Uniunii Europene.

Grecii se confruntă cu sărăcia și lipsa perspectivelor

Atena reflectă această schimbare: în loc să fie golită de localnici în august, capitala rămâne aglomerată, cu transport public suprasolicitat și cinematografe sau restaurante pline de greci care nu au plecat din oraș.

Pentru mulți, această realitate este dovada unei crize sociale ascunse sub cifre optimiste de „redresare economică”. Grecia, supranumită ironic „Thailanda Europei”, pare să fi devenit un loc unde turiștii străini își împlinesc visul mediteranean, în timp ce localnicii se confruntă cu sărăcia și lipsa perspectivelor.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Saune pentru broaște: Soluția ingenioasă a unui biolog australian împotriva unei boli mortale
Saune pentru broaște: Soluția ingenioasă a unui biolog australian împotriva unei boli mortale
Traseul montan spectaculos din Maramureș pe care poți merge și cu copiii. Balog Ștefan, șef formație Salvamont, sfaturi pentru turiștii care pornesc în drumeție: „Oamenii nu știu să respire”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Traseul montan spectaculos din Maramureș pe care poți merge și cu copiii. Balog Ștefan, șef formație Salvamont, sfaturi pentru turiștii care pornesc în drumeție: „Oamenii nu știu să respire”. EXCLUSIV
Tesla lansează Model YL, un SUV electric de familie cu 6 locuri și autonomie record. Ce știm până acum
Tesla lansează Model YL, un SUV electric de familie cu 6 locuri și autonomie record. Ce știm până acum
Cum va arăta Gara de Nord după modernizare? Toată zona din jur va fi schimbată total, va exista şi o parcare subterană
Cum va arăta Gara de Nord după modernizare? Toată zona din jur va fi schimbată total, va exista şi o parcare subterană
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Google Translate se transformă în profesor digital de limbi străine cu ajutorul AI și al jocurilor interactive. Cum funcționează
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Cristian Popescu Piedone a plecat în străinătate, deși se află sub control judiciar. Fostul şef ANPC ar fi fost în vacanţă
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Call of Duty: Black Ops 7 are un nou trailer, iar lansarea oficială a jocului video nu este departe. Când te poți bucura de el?
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Cum pregătim copiii pentru întoarcerea în bănci. Sfaturile unui psiholog înaintea unui an școlar plin de incertitudini. „Un copil care se duce cu drag la școală va deveni un adult responsabil”. EXCLUSIV
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Playtech Știri
Dani Oţil şi-a supărat soţia în vacanţa din Spania. Matinalul de la Antena 1 a apărut la restaurant cum nu se aştepta: „Nimic mai urât”
Playtech Știri
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou