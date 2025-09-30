De ce ar trebui să-ți aduci la zi telefonul Apple chiar acum: Motive pentru care e nevoie să ai iOS 26.0.1, proaspăt lansat, pe iPhone

Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 16:53
de Iulia Kelt

Motive ca să faci update la iOS 26 acum / Foto: Mashable

Apple a lansat în ultima zi din septembrie actualizarea iOS 26.0.1, un update esențial care aduce mai multe remedieri pentru erorile și problemele semnalate de utilizatori după lansarea iOS 26.

Problemele rezolvate de iOS 26.0.1

Noua versiune vine la doar două săptămâni după lansarea iOS 26, sistem de operare care a generat numeroase plângeri din partea posesorilor de iPhone.

Printre cele mai frecvente probleme raportate s-au numărat descărcarea rapidă a bateriei, întreruperi ale conexiunilor wireless și funcționarea instabilă a unor aplicații.

În notele oficiale, Apple subliniază cinci îmbunătățiri importante:

  • bug-ul care ducea la deconectarea neașteptată a Wi-Fi și Bluetooth pe modelele iPhone 17, iPhone Air și iPhone 17 Pro a fost eliminat;
  • un număr redus de utilizatori care nu reușeau să se conecteze la rețeaua mobilă după actualizarea precedentă ar trebui acum să acceseze fără probleme serviciile operatorilor;
  • artefactele vizuale apărute în anumite fotografii realizate în condiții de iluminare dificilă au fost corectate;
  • icoanele aplicațiilor nu vor mai apărea goale atunci când se aplică un filtru personalizat de culoare;
  • funcția VoiceOver, utilizată de persoanele cu deficiențe de vedere, nu va mai fi dezactivată accidental.

Deși Apple nu a menționat în mod explicit optimizări legate de autonomie, primii utilizatori care au instalat update-ul susțin că bateria rezistă mai bine comparativ cu iOS 26.

Cum instalezi actualizarea pe iPhone

Procesul de instalare este simplu și nu necesită cunoștințe tehnice. Dacă ai activat descărcările automate, iOS 26.0.1 ar trebui să fie deja instalat, cu condiția ca telefonul să fi fost conectat la Wi-Fi și la încărcător peste noapte.

În cazul în care update-ul nu a fost aplicat, vei primi o notificare „Software Update Available” direct din meniul Settings.

Pentru a continua, accesează secțiunea General > Software Update, iar dacă actualizarea este disponibilă, selectează opțiunea Install Now. Dacă apare butonul Download and Install, apasă pe acesta, introdu parola de acces, apoi confirmă instalarea.

Mulți utilizatori au împărtășit pe rețelele de socializare primele impresii pozitive după trecerea la iOS 26.0.1. Un posesor de iPhone 11 a remarcat că dispozitivul funcționează din nou fluent, la fel ca în versiunile mai vechi, iar alții au subliniat că problemele de conectivitate și de autonomie au dispărut.

Astfel, pentru oricine folosește un iPhone compatibil, descărcarea iOS 26.0.1 este recomandată cât mai curând, deoarece actualizarea nu doar îmbunătățește performanța, ci și închide vulnerabilități importante de securitate.

