Apple explică de ce iOS 26 poate consuma temporar bateria iPhone-ului

Utilizatorii de iPhone care au instalat recent iOS 26 au observat că bateria se descarcă mai repede decât de obicei. În timp ce mulți s-au grăbit să creadă că este vorba despre un bug serios, Apple a transmis un mesaj clar: fenomenul este normal și doar temporar. Gigantul american susține că procesul de configurare de după actualizare solicită mai multe resurse, dar că, odată finalizate operațiunile din fundal, autonomia telefonului revine la parametri obișnuiți.

De ce scade autonomia după instalarea iOS 26

Apple a lansat iOS 26 la începutul săptămânii, la câteva luni după prezentarea oficială de la conferința Worldwide Developers Conference. Actualizarea aduce funcții noi, printre care sistemul de call screening și un design complet redesenat, denumit Liquid Glass. Totuși, pentru a integra aceste schimbări, iPhone-ul rulează o serie de procese interne imediat după instalare, ceea ce poate duce la o consumare mai rapidă a bateriei.

Potrivit companiei, telefonul are nevoie de timp pentru a finaliza indexarea fișierelor și a datelor pentru funcțiile de căutare, pentru a descărca resurse suplimentare și pentru a actualiza aplicațiile. Aceste operațiuni, invizibile pentru utilizator, pun o presiune suplimentară asupra procesorului și a bateriei, generând și o ușoară creștere a temperaturii dispozitivului. Într-o pagină de suport oficială, Apple a explicat că această fază de optimizare poate dura câteva zile, în funcție de cantitatea de date stocată pe telefon și de modul de utilizare.

Cum contribuie utilizatorul la consumul de energie

Pe lângă procesele de sistem, Apple subliniază că și comportamentul utilizatorului joacă un rol esențial. Noile funcții, precum call screening sau efectele vizuale ale interfeței Liquid Glass, pot consuma mai multă energie în primele zile, mai ales dacă sunt testate intensiv. De asemenea, curiozitatea naturală de a explora toate noutățile actualizării duce adesea la o folosire mai intensă a telefonului, ceea ce explică și mai bine scăderea temporară a autonomiei.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a limita disconfortul: menținerea ecranului la o luminozitate rezonabilă, dezactivarea aplicațiilor care rulează constant în fundal și încărcarea completă a bateriei peste noapte. Deși aceste pași nu opresc procesele de optimizare ale iOS 26, pot reduce ușor impactul asupra duratei de viață zilnice a bateriei.

Cât durează și ce trebuie să aștepți

Apple insistă că situația este temporară și nu indică o problemă hardware sau un defect al actualizării. După câteva zile, când toate indexările și actualizările se finalizează, consumul de energie ar trebui să revină la nivelul normal. În plus, compania reamintește că unele funcții noi pot necesita resurse suplimentare chiar și pe termen lung, însă diferența este mică și nu ar trebui să afecteze experiența de utilizare.

Pentru utilizatorii care continuă să observe o descărcare anormal de rapidă a bateriei după o săptămână, Apple recomandă verificarea setărilor de sănătate a bateriei în aplicația Settings. Dacă problema persistă, un restart complet sau o vizită într-un centru de service autorizat poate ajuta la identificarea altor cauze, cum ar fi o baterie uzată.

iOS 26 marchează un pas important în evoluția software-ului Apple, aducând nu doar îmbunătățiri vizuale, ci și funcții menite să îmbunătățească productivitatea și securitatea. Chiar dacă începutul poate părea frustrant pentru cei care văd cum procentul bateriei scade mai repede, mesajul companiei este clar: este doar o etapă de adaptare a telefonului la noul sistem, iar autonomia va reveni curând la normal.

Astfel, utilizatorii pot explora în liniște noile funcții, știind că descărcarea rapidă a bateriei nu este un defect, ci o parte firească a procesului de actualizare. În câteva zile, iPhone-urile ar trebui să funcționeze la capacitate maximă, oferind toate avantajele iOS 26 fără compromisuri majore la capitolul energie.