Apple se pregătește pentru cel mai important război de după Android. Cine este noul rival

De la războiul cu Android la disputa cu OpenAI

În ultimele zile, Apple a deschis un proces împotriva OpenAI, acuzând compania că ar fi obținut ilegal secrete comerciale legate de dezvoltarea unor produse hardware. În centrul acuzațiilor se află Tang Tan, fost vicepreședinte Apple responsabil de designul produselor, care a părăsit compania după aproape un sfert de secol și conduce acum divizia hardware a OpenAI.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Apple susține că mai mulți angajați ar fi accesat sau solicitat informații confidențiale înainte de plecarea din companie. OpenAI respinge acuzațiile și afirmă că nu are niciun interes să folosească secrete comerciale aparținând altor companii.

Procesul vine într-un moment delicat pentru întreaga industrie, în care marile companii încearcă să definească următoarea generație de dispozitive bazate pe inteligență artificială.

De ce este OpenAI un rival diferit față de Android-ul celor de la Google

Spre deosebire de conflictul cu Google, care s-a concentrat în jurul smartphone-urilor și al sistemelor de operare, competiția actuală are o miză mult mai mare.

OpenAI nu dezvoltă doar modele de inteligență artificială precum ChatGPT. Compania lucrează și la o nouă familie de dispozitive AI, după achiziția startup-ului io, fondat de fostul designer Apple Jony Ive. Ambiția declarată este dezvoltarea unei noi categorii de produse care să schimbe modul în care oamenii interacționează cu tehnologia, așa cum iPhone-ul a făcut-o în urmă cu aproape două decenii.

Dacă aceste dispozitive vor avea succes, ele ar putea reduce dependența utilizatorilor de smartphone-uri, ceea ce reprezintă o amenințare directă pentru afacerea Apple.

Apple încearcă din răsputeri să recupereze teren în cursa AI

În ultimii doi ani, compania condusă de Tim Cook a fost criticată pentru ritmul mai lent în dezvoltarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială.