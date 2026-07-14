Apple se pregătește pentru cel mai important război de după Android. Cine este noul rival
În 2010, Steve Jobs făcea una dintre cele mai dure declarații din istoria industriei tech. Convins că Android a copiat ideile care au stat la baza iPhone-ului, cofondatorul Apple îi spunea biografului său, Walter Isaacson, că este dispus să declanșeze un „război termonuclear” împotriva sistemului de operare dezvoltat de Google și îl descria drept „un produs furat”.
Au trecut aproape 16 ani de atunci. Android a devenit cel mai folosit sistem de operare mobil din lume, iar Apple și Google au ajuns, în multe privințe, să colaboreze. Însă compania din Cupertino pare să fi identificat un nou adversar strategic, unul care ar putea schimba radical industria tehnologiei: OpenAI.
De la războiul cu Android la disputa cu OpenAI
În ultimele zile, Apple a deschis un proces împotriva OpenAI, acuzând compania că ar fi obținut ilegal secrete comerciale legate de dezvoltarea unor produse hardware. În centrul acuzațiilor se află Tang Tan, fost vicepreședinte Apple responsabil de designul produselor, care a părăsit compania după aproape un sfert de secol și conduce acum divizia hardware a OpenAI.
Potrivit documentelor depuse în instanță, Apple susține că mai mulți angajați ar fi accesat sau solicitat informații confidențiale înainte de plecarea din companie. OpenAI respinge acuzațiile și afirmă că nu are niciun interes să folosească secrete comerciale aparținând altor companii.
Procesul vine într-un moment delicat pentru întreaga industrie, în care marile companii încearcă să definească următoarea generație de dispozitive bazate pe inteligență artificială.
De ce este OpenAI un rival diferit față de Android-ul celor de la Google
Spre deosebire de conflictul cu Google, care s-a concentrat în jurul smartphone-urilor și al sistemelor de operare, competiția actuală are o miză mult mai mare.
OpenAI nu dezvoltă doar modele de inteligență artificială precum ChatGPT. Compania lucrează și la o nouă familie de dispozitive AI, după achiziția startup-ului io, fondat de fostul designer Apple Jony Ive. Ambiția declarată este dezvoltarea unei noi categorii de produse care să schimbe modul în care oamenii interacționează cu tehnologia, așa cum iPhone-ul a făcut-o în urmă cu aproape două decenii.
Dacă aceste dispozitive vor avea succes, ele ar putea reduce dependența utilizatorilor de smartphone-uri, ceea ce reprezintă o amenințare directă pentru afacerea Apple.
Apple încearcă din răsputeri să recupereze teren în cursa AI
În ultimii doi ani, compania condusă de Tim Cook a fost criticată pentru ritmul mai lent în dezvoltarea funcțiilor bazate pe inteligență artificială.
În timp ce OpenAI, Google, Microsoft și Anthropic au lansat produse noi într-un ritm accelerat, Apple a preferat o abordare mai prudentă. Compania a introdus Apple Intelligence și pregătește o versiune mult mai avansată a asistentului Siri, însă mulți analiști consideră că se află încă în urmă față de rivalii săi în domeniul AI.
În același timp, Apple continuă să beneficieze de unul dintre cele mai mari avantaje din industrie: un ecosistem format din miliarde de dispozitive active și propriile procesoare optimizate pentru rularea aplicațiilor de inteligență artificială.
Rivalitatea care poate defini următorul deceniu
Istoria Apple arată că firma reacționează agresiv atunci când consideră că avantajele sale competitive sunt amenințate. În urmă cu peste un deceniu, această strategie a dus la numeroase procese împotriva producătorilor de telefoane Android, inclusiv Samsung, într-un conflict juridic care s-a întins pe aproape opt ani.
Astăzi, miza pare și mai mare. Nu mai este vorba doar despre cine produce cel mai bun smartphone, ci despre cine va controla următoarea platformă tehnologică importantă.