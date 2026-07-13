Infrastructura de încărcare în România: de ce harta e optimistă și experiența e alta

Problema nu este că hărțile mint în mod deliberat, ci că ele descriu infrastructura prin indicatori care nu surprind întreaga experiență. Numărul de puncte instalate nu este același lucru cu numărul de locuri disponibile, iar puterea nominală nu este identică cu puterea livrată. O stație funcțională la ora actualizării poate deveni indisponibilă până la sosirea șoferului, după cum o locație cu patru conectori poate alimenta în realitate numai două automobile simultan.

La finalul anului 2025, România ajunsese la 3.576 de puncte publice de încărcare AC și 3.536 de puncte DC, după o creștere de aproape 50% într-un singur an. Este un progres important, mai ales că infrastructura DC, necesară călătoriilor lungi, a crescut aproape la nivelul celei AC. Totuși, aceste 7.112 puncte nu sunt distribuite uniform, nu oferă aceeași putere și nu beneficiază de același nivel de întreținere.

Pentru șofer, diferența dintre rețeaua statistică și rețeaua utilizabilă devine evidentă abia atunci când bateria coboară sub 20%, iar următoarea locație nu mai este doar o opțiune convenabilă, ci o oprire necesară. În acel moment, contează mai puțin câte simboluri sunt afișate pe hartă și mai mult dacă există măcar două stații funcționale, accesibile permanent și suficient de rapide pentru continuarea drumului.

De ce numărul de puncte nu descrie corect rețeaua

În statisticile europene este numărat de obicei fiecare punct de încărcare sau EVSE, adică fiecare ieșire capabilă să deservească un automobil. O locație cu patru prize poate apărea astfel drept patru puncte, chiar dacă toate sunt conectate la același echipament de putere și nu pot livra simultan valoarea maximă afișată. În același timp, zece încărcătoare instalate într-o singură parcare contribuie la totalul național la fel de mult ca zece puncte distribuite pe un traseu de câteva sute de kilometri, deși utilitatea lor pentru acoperirea teritoriului este complet diferită.

Distincția dintre stație, conector și punct este importantă. Un încărcător DC poate avea atât CCS, cât și CHAdeMO, dar în anumite configurații nu le poate folosi simultan. Pe hartă pot apărea două conexiuni, însă locația poate încărca o singură mașină. În alte cazuri, un dispenser are două cabluri CCS, dar puterea totală este împărțită. Dacă se conectează două automobile, fiecare primește mai puțin decât valoarea mare scrisă pe carcasă.

Nici împărțirea între AC și DC nu este suficientă. Un punct AC de 22 kW poate fi foarte util într-o parcare în care mașina rămâne trei sau patru ore, dar aproape irelevant pentru un drum lung. Multe automobile electrice acceptă prin AC doar 7,4 sau 11 kW, indiferent de capacitatea stației. Într-o oră, ele recuperează suficientă energie pentru câteva zeci de kilometri, nu pentru continuarea rapidă a unui traseu între București și Cluj-Napoca.

În categoria DC intră, la rândul lor, echipamente foarte diferite. O stație de 50 kW și una de 400 kW sunt contabilizate fiecare drept un punct, deși capacitatea lor de a deservi automobile pe parcursul unei zile diferă considerabil. Dacă o încărcare necesită o oră la primul echipament și 20 de minute la al doilea, stația mai puternică poate servi de câteva ori mai multe mașini, cu condiția ca vehiculele să poată profita de puterea disponibilă.