Infrastructura de încărcare în România: de ce harta e optimistă și experiența e alta
România a recuperat vizibil în ultimii ani o parte din decalajul față de piețele europene mai dezvoltate în domeniul mobilității electrice. Pe hărțile aplicațiilor apar constant puncte noi, parcările centrelor comerciale găzduiesc tot mai multe stații, iar pe traseele dintre marile orașe pot fi găsite încărcătoare de 150, 300 sau chiar 400 kW. Privită de la distanță, infrastructura pare să fi ajuns deja la un nivel la care deplasările cu o mașină electrică nu mai presupun un efort special de planificare.
Experiența din teren este însă mai complicată. Un punct desenat pe hartă poate fi ocupat, defect, amplasat într-o parcare cu acces limitat, blocat de o mașină care nu se încarcă sau capabil să livreze doar o fracțiune din puterea afișată. Uneori, locația există fizic, dar aplicația operatorului nu pornește sesiunea. Alteori, încărcătorul funcționează, însă plata presupune instalarea unei aplicații, crearea unui cont, confirmarea unei adrese de e-mail și introducerea datelor cardului, toate acestea într-o zonă cu semnal mobil slab.
Problema nu este că hărțile mint în mod deliberat, ci că ele descriu infrastructura prin indicatori care nu surprind întreaga experiență. Numărul de puncte instalate nu este același lucru cu numărul de locuri disponibile, iar puterea nominală nu este identică cu puterea livrată. O stație funcțională la ora actualizării poate deveni indisponibilă până la sosirea șoferului, după cum o locație cu patru conectori poate alimenta în realitate numai două automobile simultan.
La finalul anului 2025, România ajunsese la 3.576 de puncte publice de încărcare AC și 3.536 de puncte DC, după o creștere de aproape 50% într-un singur an. Este un progres important, mai ales că infrastructura DC, necesară călătoriilor lungi, a crescut aproape la nivelul celei AC. Totuși, aceste 7.112 puncte nu sunt distribuite uniform, nu oferă aceeași putere și nu beneficiază de același nivel de întreținere.
Pentru șofer, diferența dintre rețeaua statistică și rețeaua utilizabilă devine evidentă abia atunci când bateria coboară sub 20%, iar următoarea locație nu mai este doar o opțiune convenabilă, ci o oprire necesară. În acel moment, contează mai puțin câte simboluri sunt afișate pe hartă și mai mult dacă există măcar două stații funcționale, accesibile permanent și suficient de rapide pentru continuarea drumului.
De ce numărul de puncte nu descrie corect rețeaua
În statisticile europene este numărat de obicei fiecare punct de încărcare sau EVSE, adică fiecare ieșire capabilă să deservească un automobil. O locație cu patru prize poate apărea astfel drept patru puncte, chiar dacă toate sunt conectate la același echipament de putere și nu pot livra simultan valoarea maximă afișată. În același timp, zece încărcătoare instalate într-o singură parcare contribuie la totalul național la fel de mult ca zece puncte distribuite pe un traseu de câteva sute de kilometri, deși utilitatea lor pentru acoperirea teritoriului este complet diferită.
Distincția dintre stație, conector și punct este importantă. Un încărcător DC poate avea atât CCS, cât și CHAdeMO, dar în anumite configurații nu le poate folosi simultan. Pe hartă pot apărea două conexiuni, însă locația poate încărca o singură mașină. În alte cazuri, un dispenser are două cabluri CCS, dar puterea totală este împărțită. Dacă se conectează două automobile, fiecare primește mai puțin decât valoarea mare scrisă pe carcasă.
Nici împărțirea între AC și DC nu este suficientă. Un punct AC de 22 kW poate fi foarte util într-o parcare în care mașina rămâne trei sau patru ore, dar aproape irelevant pentru un drum lung. Multe automobile electrice acceptă prin AC doar 7,4 sau 11 kW, indiferent de capacitatea stației. Într-o oră, ele recuperează suficientă energie pentru câteva zeci de kilometri, nu pentru continuarea rapidă a unui traseu între București și Cluj-Napoca.
În categoria DC intră, la rândul lor, echipamente foarte diferite. O stație de 50 kW și una de 400 kW sunt contabilizate fiecare drept un punct, deși capacitatea lor de a deservi automobile pe parcursul unei zile diferă considerabil. Dacă o încărcare necesită o oră la primul echipament și 20 de minute la al doilea, stația mai puternică poate servi de câteva ori mai multe mașini, cu condiția ca vehiculele să poată profita de puterea disponibilă.
Harta nu reflectă întotdeauna nici programul locației. Un încărcător amplasat într-o parcare subterană, într-o curte de hotel sau lângă un magazin poate fi public din perspectiva operatorului, dar inaccesibil în afara orelor de funcționare. Alte puncte necesită ridicarea unei bariere, validarea parcării sau plata unei taxe separate. O locație poate deveni inutilă noaptea, exact când traficul este mai redus și șoferul ar putea prefera să încarce.
Există și stații instalate prin proiecte locale care apar în bazele de date, dar sunt utilizate puțin, întreținute neuniform sau activate cu întârziere. Montarea fizică a echipamentului nu garantează conectarea corectă la platforma operatorului, comunicația permanentă cu serverul și existența unui serviciu tehnic capabil să intervină rapid. Rețeaua reală începe abia după recepția lucrării, testarea plății, stabilirea unui tarif și asigurarea mentenanței.
Cifrele trebuie analizate și în raport cu accesul redus la încărcarea privată. Un studiu asupra utilizatorilor români a indicat o rată de încărcare acasă de aproximativ 40%, printre cele mai scăzute din piețele evaluate, iar 38% dintre respondenți nu aveau acces la niciun încărcător rezidențial. În aceste condiții, stațiile publice nu sunt folosite numai pentru călătorii lungi, ci și pentru alimentarea săptămânală a mașinii. Presiunea asupra rețelei devine mai mare decât într-o țară în care majoritatea proprietarilor pleacă dimineața cu bateria încărcată din garaj.
Cum se transformă un pin promițător într-o oprire ratată
O hartă agregată poate prelua informații de la operatori, utilizatori și baze de date publice, dar actualizarea stării în timp real nu este întotdeauna garantată. Unele aplicații arată dacă punctul este liber, ocupat sau defect, în timp ce altele afișează doar existența sa. Chiar și informația în timp real poate avea întârzieri, mai ales dacă încărcătorul pierde conexiunea de date sau nu comunică corect cu platforma centrală.
Un punct poate apărea ca disponibil pentru că nu există o sesiune activă, deși locul este ocupat de un automobil cu motor termic. Fenomenul este cunoscut de utilizatorii mașinilor electrice drept blocarea sau „ICE-ing” a stației. Se întâmplă și ca o mașină electrică să rămână parcată după finalizarea încărcării. Din perspectiva sistemului, conectorul este uneori liber, însă fizic nu poate fi folosit fără mutarea automobilului.
Disponibilitatea este cu atât mai fragilă în locațiile în care există un singur încărcător rapid. Dacă echipamentul este defect, întregul punct de oprire dispare din traseu. Dacă este ocupat, timpul de așteptare nu depinde doar de energia de care are nevoie celălalt șofer, ci și de momentul în care acesta revine la mașină. O locație cu patru sau șase puncte nu elimină complet riscul, dar oferă redundanță și reduce probabilitatea ca o singură defecțiune să blocheze călătoria.
Puterea efectivă poate produce o altă dezamăgire. O stație etichetată la 150 kW nu promite că fiecare mașină va primi constant 150 kW. Automobilul poate limita puterea din cauza temperaturii bateriei, nivelului ridicat de încărcare sau arhitecturii sale electrice. În plus, stația poate împărți cei 150 kW între două puncte, astfel încât conectarea unui al doilea vehicul să reducă viteza ambelor sesiuni.
În parcările comerciale apare uneori și o limitare la nivelul întregii locații. Pot exista mai multe încărcătoare de 150 sau 300 kW, dar racordul disponibil nu permite funcționarea tuturor la putere maximă. Un sistem dinamic distribuie energia în funcție de numărul automobilelor conectate. Soluția este normală din punct de vedere tehnic, însă șoferul vede pe hartă puterea nominală a fiecărui punct, nu capacitatea totală a hubului într-o după-amiază aglomerată.
Fragmentarea serviciilor amplifică diferența dintre hartă și realitate. România are mai mulți operatori importanți, fiecare cu aplicația, contul, cardul RFID, tarifele și regulile sale. Unele rețele permit plata directă cu un card bancar, altele folosesc coduri QR, iar o parte dintre echipamentele mai vechi funcționează cel mai simplu prin aplicația proprie. Pentru un utilizator nou, călătoria poate ajunge să presupună instalarea mai multor aplicații înainte de plecare.
Regulamentul european AFIR obligă operatorii să permită încărcarea ad-hoc, fără un contract sau abonament anterior, iar stațiile publice noi trebuie să ofere forme de plată accesibile. Pentru punctele de cel puțin 50 kW instalate după intrarea în vigoare a cerințelor sunt prevăzute soluții bazate pe card bancar sau dispozitive contactless. Efectul este însă gradual, deoarece echipamentele instalate anterior nu dispar imediat, iar metodele de plată pot varia în funcție de putere și de generația stației.
Chiar și plata cu un cod QR presupune un telefon funcțional, internet mobil și o pagină care se încarcă fără erori. Într-o benzinărie tradițională, alimentarea poate fi pornită înainte ca șoferul să scoată telefonul din buzunar. La o stație electrică, o eroare de autentificare, un card respins sau o aplicație care nu recunoaște punctul poate transforma o operațiune simplă într-un apel la serviciul de asistență.
De ce distribuția și redundanța sunt mai importante decât recordurile de putere
Infrastructura românească este mai dezvoltată în marile orașe, pe coridoarele intens circulate și în jurul centrelor comerciale. Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașovul, Iașiul, Sibiul și Constanța oferă mai multe alternative decât orașele mici sau drumurile care traversează zone slab populate. Această concentrare este logică economic, deoarece operatorii instalează stații acolo unde se așteaptă la suficient trafic pentru recuperarea investiției.
Problema apare când harta națională creează impresia unei acoperiri uniforme. Într-un oraș mare, un punct defect poate fi înlocuit cu altul aflat la câțiva kilometri. Pe un traseu secundar, alternativa poate necesita un ocol de 30 sau 50 de kilometri. Iarna, la consum ridicat și autonomie redusă, această diferență devine suficient de mare pentru a transforma o defecțiune într-o situație dificilă.
Autostrăzile și principalele drumuri naționale au nevoie de huburi, nu doar de stații izolate. Un hub cu mai multe puncte rapide poate absorbi vârfurile de trafic din weekend, poate continua să funcționeze dacă un dispenser se defectează și permite șoferilor să petreacă mai puțin timp la coadă. Puterea maximă este importantă, dar o locație cu opt puncte de 150 kW poate fi mai utilă decât una cu un singur punct de 400 kW.
Investițiile anunțate pentru 2026 arată că operatorii au început să acorde mai multă atenție acestei diferențe. Eldrive a depășit 1.000 de puncte în România în 2025 și și-a propus să dubleze capacitatea instalată de la 42 la 84 MW. Printre proiectele sale se află un hub la Fetești cu zece stații de 400 kW, o locație la Lehliu Gară și extinderea unui hub din Pitești la 14 puncte cu puteri de până la 600 kW.
E.ON Drive a ajuns la 500 de puncte și a deschis în parcarea VIVO! Pitești un hub cu 50 de puncte de puteri diferite, prevăzute cu plată directă prin card bancar. Astfel de locații pot modifica substanțial experiența, deoarece reduc dependența de un singur echipament și oferă șanse mai mari de a găsi un loc liber. Totuși, un hub foarte mare într-un oraș nu rezolvă lipsa redundanței pe un traseu montan sau într-un județ cu infrastructură redusă.
România a urmărit un obiectiv guvernamental de 22.400 de puncte până în 2026, însă la finalul anului 2024 era realizată doar aproximativ o cincime din acest nivel. Creșterea accelerată din 2025 a redus o parte din distanță, dar ținta rămâne dificilă. Mai important, atingerea unui număr nu garantează automat o experiență bună dacă multe puncte sunt lente, concentrate în aceleași zone sau dependente de accesul la o parcare comercială.
Regulamentul AFIR introduce și obiective pentru coridoarele europene de transport, inclusiv grupuri de încărcare de cel puțin 150 kW la intervale de maximum 60 de kilometri pe principalele trasee. Cerința poate îmbunătăți deplasările internaționale și transportul între regiuni, dar implementarea presupune racorduri electrice, autorizații, teren disponibil și investiții care nu se rezolvă doar prin cumpărarea stației.
Ce trebuie să arate o hartă utilă și cum îți planifici traseul
O hartă relevantă pentru utilizator ar trebui să afișeze mai mult decât poziția și puterea teoretică. Ai nevoie să știi câte automobile pot încărca simultan, dacă puterea este împărțită, când a avut loc ultima sesiune reușită, dacă locația este accesibilă permanent și ce metode de plată sunt acceptate. Ar fi util să vezi gradul de ocupare din ultimele ore, istoricul disponibilității și eventualele restricții impuse de parcare.
Operatorii ar trebui evaluați și după disponibilitatea tehnică, nu numai după numărul de puncte instalate. Un indicator de funcționare de 98 sau 99% pare excelent, dar trebuie explicat cum este calculat. Dacă sunt excluse perioadele de mentenanță planificată sau lipsa conexiunii la server, cifra poate arăta mai bine decât experiența. Pentru șofer contează dacă stația funcționează în momentul sosirii, nu media anuală a întregii rețele.
Ar trebui măsurată și capacitatea totală instalată, exprimată în megawați, precum și energia efectiv livrată. O rețea cu multe puncte lente poate arăta impresionant numeric, dar poate servi puține călătorii lungi. În schimb, un hub cu șase puncte rapide poate transfera într-o zi mai multă energie decât zeci de încărcătoare AC utilizate sporadic.
Până când aplicațiile și plățile devin complet interoperabile, îți poți reduce riscul printr-o planificare cu alternative. Nu construi traseul în jurul unei singure stații la care intenționezi să ajungi cu 2% baterie. Păstrează o rezervă care să îți permită accesul la următoarea locație și verifică starea punctului în aplicația operatorului, nu doar într-o hartă agregată.
Instalează înainte de plecare aplicațiile rețelelor pe care urmează să le folosești și adaugă metoda de plată cât timp ai o conexiune stabilă. Verifică puterea maximă acceptată de mașina ta, pentru că nu câștigi nimic dacă alegi un punct de 350 kW pentru un automobil limitat la 100 kW, mai ales când un încărcător mai lent este liber. La temperaturi scăzute, introdu stația în navigația mașinii pentru ca bateria să fie precondiționată, atunci când modelul oferă această funcție.
La sosire, puterea redusă nu înseamnă automat că stația este defectă. Uită-te la nivelul bateriei, la temperatura acesteia și la celelalte automobile conectate. Dacă puterea rămâne mult sub valoarea normală pentru mașina ta, poți opri sesiunea și încerca alt punct din hub. Într-o locație cu un singur încărcător, această opțiune nu există, ceea ce explică de ce redundanța valorează mai mult decât un record izolat de putere.
Harta infrastructurii românești este optimistă pentru că măsoară ceea ce s-a instalat, în timp ce șoferul măsoară ceea ce poate folosi în acel moment. Ambele perspective pot fi corecte. România a construit multe puncte într-un timp relativ scurt, iar extinderea rețelelor rapide este vizibilă. În același timp, distribuția inegală, aplicațiile fragmentate, lipsa redundanței și diferența dintre puterea nominală și cea efectivă continuă să transforme unele călătorii într-un exercițiu de planificare.
Maturizarea infrastructurii nu va veni doar din adăugarea de simboluri noi pe hartă. Va veni din huburi cu mai multe puncte, plată simplă, informații corecte în timp real, mentenanță rapidă și alternative aflate la distanțe rezonabile. Abia atunci numărul din statistici și experiența de la volan vor începe să descrie aceeași rețea.