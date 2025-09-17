Apple a lansat iOS 26, dar fără trei funcții esențiale pentru utilizatori. Ce lipsește, motivul din spatele deciziei

Apple a lansat săptămâna aceasta iOS 26, cea mai recentă versiune a sistemului de operare pentru iPhone, oferind utilizatorilor o serie de funcționalități noi.

Cu toate acestea, trei dintre cele mai așteptate funcții nu sunt încă disponibile la momentul lansării. Comparativ cu anul trecut, când 11 funcții au fost amânate, situația reprezintă o îmbunătățire semnificativă, iar Apple a adoptat o strategie mai prudentă pentru a evita frustrările utilizatorilor, scrie publicația BGR.

Ce este nou la sistemul de operare

Funcțiile care au fost amânate includ conectarea simplificată pentru controlerele PlayStation DualSense, ID-ul digital în Wallet și traducerea în timp real pe AirPods.

Conectarea DualSense va fi posibilă printr-o viitoare actualizare de firmware și va permite asocierea unui singur controller DualSense sau DualSense Edge cu mai multe dispozitive Apple.

În cazul aplicației Wallet, utilizatorii din SUA vor putea crea o versiune digitală a pașaportului, facilitând verificarea identității la punctele de control TSA pentru călătoriile interne.

În ceea ce privește traducerea în timp real pe AirPods, funcția va fi disponibilă inițial doar pentru câteva limbi, urmând ca suportul pentru italiană, japoneză, coreeană și chineză simplificată să fie adăugat în actualizările viitoare.

Motivele întârzierii funcțiilor iOS 26, care este strategia Apple

Apple a explicat că amânarea acestor funcții se datorează unei abordări mai conservatoare adoptate în 2025, după experiența din anul precedent. Atunci, 11 funcționalități, majoritatea legate de Apple Intelligence, au fost amânate, inclusiv opțiunea Siri cu „citire” de ecran, programată acum pentru 2026.

Compania a dorit să se asigure că majoritatea funcțiilor oferite la lansare sunt stabile și gata de utilizare, pentru a evita nemulțumirea utilizatorilor și pentru a oferi o experiență consistentă.

Această strategie presupune lansarea funcțiilor rămase prin intermediul unor actualizări software în lunile următoare.

Utilizatorii iPhone vor putea astfel să beneficieze de toate funcționalitățile promise în iOS 26 fără a compromite securitatea sau stabilitatea sistemului.

În plus, Apple își propune să livreze funcții inovatoare, dar care necesită timp suplimentar pentru testare și optimizare.

Chiar dacă lansarea nu include toate funcțiile anunțate, iOS 26 aduce îmbunătățiri semnificative în experiența de utilizare și reprezintă un pas înainte față de anul trecut.

Prin urmare, utilizatorii pot aștepta ca funcțiile amânate să fie disponibile prin actualizări regulate, menținând astfel sistemul de operare în linia celor mai performante și sigure versiuni de iOS.