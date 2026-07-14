Samsung detronează Apple și redevine liderul pieței globale de smartphone-uri

Samsung profită de un început de an foarte bun

Analiștii spun că lansarea seriei Galaxy S26 și rezultatele solide în segmentul telefoanelor din gama medie au ajutat Samsung să recupereze teren. În același timp, Apple resimte efectul sezonier de după perioada sărbătorilor, când cererea pentru iPhone este, în mod tradițional, mai ridicată.

Diferențele dintre cei doi giganți rămân însă relativ mici, iar piața smartphone-urilor continuă să fie extrem de competitivă. Noi am mai scris despre planurile Apple pentru iPhone 18 și accentul pus pe inteligența artificială, în timp ce Samsung investește tot mai mult în funcțiile Galaxy AI și în integrarea acestora pe întreaga gamă de dispozitive.

Competiția se mută tot mai mult în zona AI

Lupta dintre Samsung și Apple nu se mai rezumă doar la camere foto, procesoare sau autonomie. Inteligența artificială a devenit unul dintre principalele argumente de vânzare, iar producătorii încearcă să convingă utilizatorii că telefoanele lor pot face mai mult direct pe dispozitiv, fără a depinde permanent de cloud.

Am analizat recent și schimbările rapide din industria AI, iar efectele se văd deja și pe piața smartphone-urilor. Atât Samsung, cât și Apple investesc masiv în funcții bazate pe inteligență artificială, considerate cheia următoarei generații de telefoane.

În ciuda revenirii Samsung pe primul loc, analiștii se așteaptă ca lupta pentru supremație să rămână foarte strânsă pe tot parcursul anului. Lansările pregătite de Apple în toamnă și noile modele pliabile ale Samsung ar putea schimba din nou clasamentul înainte de finalul lui 2026.