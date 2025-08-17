Cutremur de 6 grade, în Indonezia. Zeci de oameni au fost răniți. Este al doilea seism mare produs în regiune în ultimele zile

Ultima ora
17 aug. 2025 | 10:01
de Ioana Bucur

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit duminică provincia Sulawesi, din centrul Indoneziei, rănind zeci de persoane și provocând panică în rândul localnicilor. Seismul, produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, este al doilea eveniment major de acest tip înregistrat în regiune în ultimele zile.

Un nou cutremur de 6 s-a produs în Indonezia

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade pe scara Richter a lovit, duminică dimineață, provincia Sulawesi din centrul Indoneziei, provocând panică și rănirea a zeci de persoane, potrivit agenției naționale de gestionare a dezastrelor (BNPB), citată de Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri și a zguduit puternic regiunea Poso, fiind resimțit și în zonele învecinate. Autoritățile au confirmat că 29 de persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare critică. Deocamdată, nu au fost raportate decese.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a evalua pagubele și pentru a acorda asistență medicală victimelor. De asemenea, se fac verificări pentru a stabili dacă au existat distrugeri semnificative la clădiri și infrastructură.

Indonezia este una dintre cele mai expuse țări din lume la dezastre naturale, fiind situată pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului” – o regiune unde coliziunea plăcilor tectonice provoacă frecvent cutremure și erupții vulcanice.

Seismul de duminică readuce în atenție riscurile seismice ridicate din arhipelagul indonezian, unde trăiesc peste 270 de milioane de oameni. Autoritățile le recomandă localnicilor să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile echipelor de protecție civilă, având în vedere că replicile pot continua în următoarele ore.

Cutremur de 6,3 grade în Papua, Indonezia. Autoritățile exclud riscul de tsunami

Un seism puternic, cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, a zguduit marți provincia Papua din estul Indoneziei, conform datelor transmise de Institutul American de Geofizică (USGS), citate de AFP.

Cutremurul s-a produs la o adâncime redusă, de aproximativ 10 kilometri, fapt care a sporit inițial temerile locuitorilor din zonă. Autoritățile au anunțat însă rapid că nu există risc de producere a unui tsunami, aducând un sentiment de ușurare comunităților din regiune.

USGS a precizat că magnitudinea inițială, estimată la 6,5, a fost ulterior revizuită la 6,3. Epicentrul a fost localizat la circa 193 de kilometri nord-vest de orașul Abepura, capitala provinciei Papua, o zonă cu o populație diversă, dar extrem de vulnerabilă la fenomene naturale precum cutremurele și alunecările de teren.

Seismul s-a produs la ora locală 10:24, într-un interval al zilei în care mulți oameni se aflau deja la locurile de muncă sau pe străzi, ceea ce ar fi putut spori riscul unor incidente. Cu toate acestea, nu au fost raportate victime sau pagube materiale semnificative.

