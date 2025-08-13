Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde

Într-o țară în care cutremurele fac parte din realitatea zilnică, inginerii japonezi continuă să găsească soluții ingenioase pentru a salva vieți și a proteja locuințele. O companie niponă a dezvoltat o tehnologie inedită de protecție seismică, care permite caselor să se „ridice” câțiva centimetri de la sol în momentul unei mișcări tectonice, reducând riscul de distrugere, scrie Japan Daily.

Case care plutesc temporar deasupra solului

Sistemul, creat de Air Danshin Systems Inc., nu folosește levitația magnetică, ci un principiu asemănător cu airbag-urile din automobile. La baza construcției se instalează camere de aer expandabile, conectate la un rezervor sub presiune. În mai puțin de o secundă de la detectarea unei mișcări seismice, aceste camere se umflă, ridicând întreaga clădire cu aproximativ 3 centimetri deasupra solului.

Locuința rămâne „suspendată” până când senzorii confirmă încetarea cutremurului, după care camerele de aer se dezumflă, iar casa revine ușor pe fundație. Sistemul dispune și de baterii de urgență, care asigură funcționarea lui chiar și în cazul unor pene de curent, frecvente în timpul seismelor.

Costuri reduse și performanță dovedită

Unul dintre avantajele majore ale acestei tehnologii este prețul — instalarea unui astfel de sistem costă aproximativ o treime din metodele tradiționale de izolare seismică. În cazul unei locuințe de dimensiuni medii, prețul de implementare este estimat la circa 37.000 de dolari.

Testele realizate au demonstrat eficiența metodei: într-o casă reală, complet mobilată, supusă unor simulări de cutremur, structura s-a ridicat fără probleme, iar pe o masă, două pahare pline cu vin au rămas perfect intacte, fără să se verse o picătură. Pe lângă locuințe, compania dezvoltă și versiuni industriale ale sistemului, pentru depozite, fabrici sau clădiri de birouri.

Specialiștii subliniază că această tehnologie ar putea fi salvatoare în zone cu risc seismic ridicat, protejând atât structurile, cât și viețile celor care le locuiesc. Într-un viitor în care cutremurele nu pot fi prevenite, soluții precum aceasta ar putea deveni un standard în construcțiile rezidențiale și comerciale.