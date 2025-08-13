Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 09:34
de Andrei Simion

Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde

Tehnologie, Știință & Digital
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

Într-o țară în care cutremurele fac parte din realitatea zilnică, inginerii japonezi continuă să găsească soluții ingenioase pentru a salva vieți și a proteja locuințele. O companie niponă a dezvoltat o tehnologie inedită de protecție seismică, care permite caselor să se „ridice” câțiva centimetri de la sol în momentul unei mișcări tectonice, reducând riscul de distrugere, scrie Japan Daily.

Case care plutesc temporar deasupra solului

Sistemul, creat de Air Danshin Systems Inc., nu folosește levitația magnetică, ci un principiu asemănător cu airbag-urile din automobile. La baza construcției se instalează camere de aer expandabile, conectate la un rezervor sub presiune. În mai puțin de o secundă de la detectarea unei mișcări seismice, aceste camere se umflă, ridicând întreaga clădire cu aproximativ 3 centimetri deasupra solului.

Locuința rămâne „suspendată” până când senzorii confirmă încetarea cutremurului, după care camerele de aer se dezumflă, iar casa revine ușor pe fundație. Sistemul dispune și de baterii de urgență, care asigură funcționarea lui chiar și în cazul unor pene de curent, frecvente în timpul seismelor.

Sistemul detectează cutremurul și, în mai puțin de o secundă, umflă camere de aer sub casă, ridicând-o aproximativ 3 centimetri de la sol până ce mișcările se opresc.

Sistemul detectează cutremurul și, în mai puțin de o secundă, umflă camere de aer sub casă, ridicând-o aproximativ 3 centimetri de la sol până ce mișcările se opresc.

Costuri reduse și performanță dovedită

Unul dintre avantajele majore ale acestei tehnologii este prețul — instalarea unui astfel de sistem costă aproximativ o treime din metodele tradiționale de izolare seismică. În cazul unei locuințe de dimensiuni medii, prețul de implementare este estimat la circa 37.000 de dolari.

Testele realizate au demonstrat eficiența metodei: într-o casă reală, complet mobilată, supusă unor simulări de cutremur, structura s-a ridicat fără probleme, iar pe o masă, două pahare pline cu vin au rămas perfect intacte, fără să se verse o picătură. Pe lângă locuințe, compania dezvoltă și versiuni industriale ale sistemului, pentru depozite, fabrici sau clădiri de birouri.

Specialiștii subliniază că această tehnologie ar putea fi salvatoare în zone cu risc seismic ridicat, protejând atât structurile, cât și viețile celor care le locuiesc. Într-un viitor în care cutremurele nu pot fi prevenite, soluții precum aceasta ar putea deveni un standard în construcțiile rezidențiale și comerciale.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Litera C albă pe fond roşu, un indicator auto întâlnit de şoferi în Marea Britanie. Mulţi conducători nu ştiu ce înseamnă
Litera C albă pe fond roşu, un indicator auto întâlnit de şoferi în Marea Britanie. Mulţi conducători nu ştiu ce înseamnă
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William