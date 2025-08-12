Un cutremur de magnitudinea 6,3 s-a produs în provincia Papua din Indonezia. Seismul, de adâncime mică, i-a alertat pe specialiști

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 a zguduit marți provincia Papua, situată în estul Indoneziei, potrivit informațiilor transmise de Institutul American de Geofizică (USGS). Deși seismul s-a produs la o adâncime mică, de doar 10 kilometri, autoritățile au exclus riscul producerii unui tsunami, aducând o ușurare locuitorilor din zonă, relatează AFP.

Cutremur de magnitudine 6,3

Inițial, USGS estimase magnitudinea seismului la 6,5, însă ulterior această valoare a fost revizuită în jos, la 6,3. Epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 193 de kilometri nord-vest de orașul Abepura, capitala provinciei Papua, o regiune cu o populație diversă, dar vulnerabilă în fața fenomenelor naturale de acest tip.

Seismul a avut loc la ora locală 10:24, moment în care multe persoane erau active, ceea ce a sporit riscul unor posibile pagube sau accidente. Cu toate acestea, nu au fost raportate până în prezent victime sau daune majore, iar autoritățile locale monitorizează cu atenție situația pentru a interveni rapid în caz de nevoie.

Centrul de alertă pentru tsunami din Pacific a confirmat oficial că nu există nicio amenințare de tsunami după acest cutremur, oferind astfel o veste bună pentru o zonă care, în trecut, a fost lovită dur de astfel de fenomene.

Indonezia este situată pe așa-numita „centură de foc” a Pacificului, o zonă cu intensă activitate tectonică, unde plăcile tectonice se ciocnesc frecvent, generând cutremure și erupții vulcanice. Această poziție geografică face ca arhipelagul să fie unul dintre cele mai expuse la riscuri naturale din lume.

Cutremurul de 9,1 din 2004 rămâne cel mai mare seism din istoria recentă a Indoneziei

Istoria recentă a Indoneziei este marcată de numeroase tragedii provocate de cutremure și tsunami-uri. În ianuarie 2021, un cutremur cu magnitudinea de 6,2 a lovit insula Sulawesi, provocând moartea a peste 100 de persoane și lăsând mii de oameni fără locuințe. Aceasta a fost o amintire dură a vulnerabilității populației în fața dezastrelor naturale.

Un alt eveniment tragic a avut loc în 2018, când un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a declanșat un tsunami în orașul Palu, tot pe insula Sulawesi. Dezastrul a cauzat peste 2.200 de decese și a distrus o mare parte din infrastructura locală, subliniind nevoia stringentă de măsuri eficiente de prevenire și intervenție în cazul dezastrelor naturale.

Cea mai gravă tragedie din istoria recentă a Indoneziei a fost cutremurul din 2004, cu magnitudinea 9,1, care a lovit provincia Aceh, pe insula Sumatra. Acesta a generat un tsunami devastator ce a ucis peste 170.000 de persoane în Indonezia și a afectat și alte țări din regiunea Oceanului Indian. Evenimentul a fost unul dintre cele mai mortale dezastre naturale din istorie.

Cu toate acestea, autoritățile indoneziene și comunitatea internațională continuă să colaboreze pentru a îmbunătăți sistemele de alertă și pregătire pentru situații de urgență, astfel încât impactul viitoarelor cutremure să fie redus cât mai mult posibil.

În prezent, populația din Papua și din zonele învecinate este îndemnată să rămână vigilentă și să urmeze recomandările oficiale pentru siguranță, în timp ce specialiștii monitorizează cu atenție orice eventuală replică sau schimbare a situației seismice.