Serie de cutremure aproape de România. Mai multe seisme au avut loc în Polonia şi în Turcia, în ultimele ore

Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 12:16
de Diana Dumitrache

Știri Externe
Mai multe cutremure au avut loc aproape de România (Sursa foto: Profimedia)

În ultimele zile, zona Europei și a regiunilor învecinate României a fost afectată de o serie de cutremure de intensitate variabilă, potrivit datelor Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP). Cele mai recente seisme s-au înregistrat în Turcia, Polonia, Grecia, Rusia și la granița dintre Croația și Bosnia și Herțegovina.

Mai multe cutremure au avut loc aproape de România

Deși România nu a resimțit direct aceste cutremure, intensitatea și proximitatea lor subliniază activitatea seismică ridicată din regiune în această perioadă. Specialiștii recomandă monitorizarea continuă a cutremurelor și respectarea măsurilor de siguranță, mai ales în zonele cu risc seismic.

Institutul Național pentru Fizica Pământului continuă să urmărească activitatea seismică din Europa și din jurul României și va actualiza datele în timp real.

În Turcia, s-au produs trei cutremure în intervalul 13-14 august 2025:

Pe 13 august, la ora 00:30, un seism cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 10 km, a avut loc în apropierea orașelor Akhisar, Soma, Balikesir, Bergama, Salihli, Turgutlu, Manisa și Mustafakemalpasa. Tot pe 13 august, la ora 11:11, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 10 km, s-a produs în aceeași zonă.

Pe 14 august, la ora 03:29, un seism cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 5 km, a zguduit din nou regiunea, în apropierea orașelor Soma, Akhisar, Balikesir și Manisa. Aceste cutremure au fost resimțite local, dar nu au fost raportate pagube majore.

Cutremure în Polonia și Grecia

Pe 14 august, la ora 00:30, în Polonia s-a înregistrat un cutremur mediu de ml 4.1, la adâncimea de 5 km, în apropierea orașelor Glogow, Zielona Gora, Lubin, Leszno și Legnica. În Dodecaneze, Grecia, pe 13 august, la ora 20:39, s-a produs un seism mediu cu magnitudinea ml 4.3, la adâncimea de 111,6 km.

Pe 13 august, la ora 08:31, un cutremur semnificativ de mb 5.1 s-a produs în Marea de Est a Peninsulei Kamceatka, Rusia, la adâncimea de 10 km. În zona de frontieră Croația-Bosnia și Herțegovina, pe 12 august, la ora 04:28, s-a înregistrat un cutremur slab de ml 3.0, la adâncimea de 10 km, în apropierea orașelor Split, Mostar și Zenica.

Ce spun seismologii despre aceste cutremure?

Cutremurele de magnitudine 3-4 sunt considerate slabe până la moderate. Ele sunt frecvent întâlnite în zonele cu activitate seismică și, de obicei, nu provoacă pagube structurale semnificative, dar pot fi resimțite local de oameni. Iată ce spun seismologii despre o serie de astfel de seisme:

Aceste seisme sunt adesea recurente în zonele active tectonic, cum ar fi Turcia sau Grecia si reprezintă eliberări mici de tensiune acumulate în scoarța terestră. Dacă apar în succesiune rapidă, pot fi considerate o serie seismică sau „șir de replici”.

Seismologii spun că o serie de cutremure mici poate fi un indicator că tensiunea acumulată crește, dar nu înseamnă automat un cutremur mare iminent. Probabilitatea unui seism mai puternic există, dar nu poate fi prezisă cu exactitate.

