Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 16:46
de Iulia Kelt

Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic

TEHNOLOGIE
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
Optimus V3, soluția lui Elon Musk pentru sărăcie / Foto: La Verdad Noticias

După un trimestru în care Tesla a atins un nou record de livrări, Elon Musk pare mai puțin interesat de cifrele financiare și mai preocupat de următorul pas major: inteligența artificială aplicată în robotică.

În timpul conferinței privind rezultatele financiare, CEO-ul Tesla a anunțat extinderea programelor dedicate roboților umanoizi și vehiculelor complet autonome, subliniind că viziunea sa merge dincolo de industria auto.

Potrivit lui Elon Musk, următorii ani vor marca „punctul de inflexiune” în care Tesla își va transforma fundamental modelul de afaceri. Robotul umanoid Optimus, aflat în dezvoltare accelerată, ar putea deveni, spune el, „un instrument capabil să elimine sărăcia” și chiar să efectueze intervenții chirurgicale complexe.

Vezi și:
Trei giganți își unesc forțele pentru a crea un rival european puternic al Starlink. Cum ar putea Elon Musk să piardă controlul pe bătrânul continent?
Elon Musk cere 1.000 de miliarde de dolari pentru a controla „armata de roboți” Tesla

Optimus V3 și începutul unei noi ere a roboticii

Tesla intenționează să lanseze versiunea a treia a lui Optimus în primul trimestru al anului 2026. Musk a afirmat că noul model va semăna mai mult cu o persoană „îmbrăcată într-un costum de robot” decât cu un automat convențional, fiind proiectat să interacționeze natural cu mediul și oamenii.

În declarațiile sale, el a sugerat că Optimus ar putea deveni în timp o mașinărie de înaltă precizie, capabilă de sarcini delicate, inclusiv proceduri medicale.

Aceste ambiții vin însă într-un context de competiție tot mai dură. Companii precum Boston Dynamics, Agility Robotics și Figure AI domină piața occidentală, în timp ce giganți chinezi precum Unitree, XPeng Robotics și Agibot accelerează producția de roboți umanoizi pentru fabrici și logistică.

Alți dezvoltatori, printre care Sanctuary AI și Apptronik, explorează combinația dintre AI și comportament uman pentru aplicații industriale și casnice.

În ciuda viziunii spectaculoase, Elon Musk recunoaște dificultatea proiectului: „Aducerea pe piață a lui Optimus este o sarcină incredibil de dificilă. Nu este o plimbare în parc”.

Cu toate acestea, el insistă că beneficiile potențiale depășesc orice obstacol tehnologic: „Putem crea o lume în care nu va exista sărăcie și în care fiecare persoană va avea acces la cele mai bune servicii medicale”.

Robotaxi, investiții masive și scăderea profiturilor Tesla

În paralel, Musk a confirmat că serviciul Robotaxi, compus din vehicule complet autonome, fără șofer de siguranță, va fi lansat până la finalul anului în Austin, Texas. Tesla plănuiește să extindă programul în opt până la zece metropole americane până la sfârșitul lui 2025.

Totuși, în spatele acestor planuri futuriste, cifrele financiare ale companiei ridică semne de întrebare. Tesla a vândut aproape 500.000 de vehicule în al treilea trimestru, generând venituri de peste 21 de miliarde de dolari, dar profitul net a scăzut cu 37% față de anul trecut.

Cheltuielile pentru cercetare în AI, dezvoltarea Optimus și proiectele de restructurare au crescut semnificativ, depășind 240 de milioane de dolari.

Directorul financiar Vaibhav Taneja a avertizat că investițiile vor continua să crească în 2026, pe fondul extinderii proiectelor de robotică și lansării vehiculului autonom cu două locuri, Cybercab.

Musk pare însă neclintit în convingerea sa: viitorul Tesla nu se va măsura în mașini vândute, ci în roboți și sisteme autonome care vor schimba natura transportului și a muncii.

Pentru Elon Musk, Optimus nu este doar un proiect tehnologic, ci piatra de temelie a unei economii post-muncă, în care roboții devin forța de producție principală, iar oamenii, beneficiarii progresului.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Amendă de 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Amendă de 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
RECENZIE
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă
Un nou marcaj rutier în București schimbă regulile în intersecții. Ce trebuie să faci ca să nu iei amendă
Noul Porsche Cayenne electric impresionează printr-un sistem de răcire a bateriei echivalent cu 100 de frigidere casnice
Noul Porsche Cayenne electric impresionează printr-un sistem de răcire a bateriei echivalent cu 100 de frigidere casnice
A apărut un nou furnizor de energie în România. Ce tarife oferă și cât costă kilowattul
A apărut un nou furnizor de energie în România. Ce tarife oferă și cât costă kilowattul
De ce este bine să fii naş de botez, conform credinţei
De ce este bine să fii naş de botez, conform credinţei
Tot ce știm până acum despre Halo: Campaign Evolved – primul joc Halo care ajunge și pe PlayStation 5
Tot ce știm până acum despre Halo: Campaign Evolved – primul joc Halo care ajunge și pe PlayStation 5
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...