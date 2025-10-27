Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic

După un trimestru în care Tesla a atins un nou record de livrări, Elon Musk pare mai puțin interesat de cifrele financiare și mai preocupat de următorul pas major: inteligența artificială aplicată în robotică.

În timpul conferinței privind rezultatele financiare, CEO-ul Tesla a anunțat extinderea programelor dedicate roboților umanoizi și vehiculelor complet autonome, subliniind că viziunea sa merge dincolo de industria auto.

Potrivit lui Elon Musk, următorii ani vor marca „punctul de inflexiune” în care Tesla își va transforma fundamental modelul de afaceri. Robotul umanoid Optimus, aflat în dezvoltare accelerată, ar putea deveni, spune el, „un instrument capabil să elimine sărăcia” și chiar să efectueze intervenții chirurgicale complexe.

Optimus V3 și începutul unei noi ere a roboticii

Tesla intenționează să lanseze versiunea a treia a lui Optimus în primul trimestru al anului 2026. Musk a afirmat că noul model va semăna mai mult cu o persoană „îmbrăcată într-un costum de robot” decât cu un automat convențional, fiind proiectat să interacționeze natural cu mediul și oamenii.

În declarațiile sale, el a sugerat că Optimus ar putea deveni în timp o mașinărie de înaltă precizie, capabilă de sarcini delicate, inclusiv proceduri medicale.

Aceste ambiții vin însă într-un context de competiție tot mai dură. Companii precum Boston Dynamics, Agility Robotics și Figure AI domină piața occidentală, în timp ce giganți chinezi precum Unitree, XPeng Robotics și Agibot accelerează producția de roboți umanoizi pentru fabrici și logistică.

Alți dezvoltatori, printre care Sanctuary AI și Apptronik, explorează combinația dintre AI și comportament uman pentru aplicații industriale și casnice.

În ciuda viziunii spectaculoase, Elon Musk recunoaște dificultatea proiectului: „Aducerea pe piață a lui Optimus este o sarcină incredibil de dificilă. Nu este o plimbare în parc”.

Cu toate acestea, el insistă că beneficiile potențiale depășesc orice obstacol tehnologic: „Putem crea o lume în care nu va exista sărăcie și în care fiecare persoană va avea acces la cele mai bune servicii medicale”.

Robotaxi, investiții masive și scăderea profiturilor Tesla

În paralel, Musk a confirmat că serviciul Robotaxi, compus din vehicule complet autonome, fără șofer de siguranță, va fi lansat până la finalul anului în Austin, Texas. Tesla plănuiește să extindă programul în opt până la zece metropole americane până la sfârșitul lui 2025.

Totuși, în spatele acestor planuri futuriste, cifrele financiare ale companiei ridică semne de întrebare. Tesla a vândut aproape 500.000 de vehicule în al treilea trimestru, generând venituri de peste 21 de miliarde de dolari, dar profitul net a scăzut cu 37% față de anul trecut.

Cheltuielile pentru cercetare în AI, dezvoltarea Optimus și proiectele de restructurare au crescut semnificativ, depășind 240 de milioane de dolari.

Directorul financiar Vaibhav Taneja a avertizat că investițiile vor continua să crească în 2026, pe fondul extinderii proiectelor de robotică și lansării vehiculului autonom cu două locuri, Cybercab.

Musk pare însă neclintit în convingerea sa: viitorul Tesla nu se va măsura în mașini vândute, ci în roboți și sisteme autonome care vor schimba natura transportului și a muncii.

Pentru Elon Musk, Optimus nu este doar un proiect tehnologic, ci piatra de temelie a unei economii post-muncă, în care roboții devin forța de producție principală, iar oamenii, beneficiarii progresului.