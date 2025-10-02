Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari

Elon Musk a intrat din nou în istorie, devenind pe 1 octombrie 2025 primul om de pe planetă care a atins pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă, potrivit clasamentului Forbes Real-Time Billionaires. Performanța îl plasează la o distanță de 150 de miliarde de dolari față de locul secund, ocupat de Larry Ellison, și marchează o nouă etapă în ascensiunea celui care este deja considerat unul dintre cei mai influenți antreprenori ai erei moderne.

Ceea ce surprinde este ritmul cu care Musk și-a multiplicat averea: în doar cinci ani, de la „doar” 24,6 miliarde de dolari în martie 2020, a devenit cel mai bogat om din lume și acum primul care trece pragul de jumătate de trilion. Dacă va continua în același ritm, Musk ar putea deveni primul trilionar din istorie înainte de 2033.

Principalul motor al creșterii averii lui Musk rămâne Tesla, compania de mașini electrice al cărei capital bursier a revenit aproape de nivelul record din decembrie 2024. Doar într-o singură zi, pe fondul unei creșteri de aproape 4% a acțiunilor, averea lui Musk a crescut cu 9,3 miliarde de dolari. Pachetul său de 12% din Tesla valorează acum 191 de miliarde de dolari, fără a lua în calcul opțiunile pe acțiuni din pachetul său de compensație din 2018, încă disputat în instanță.

În paralel, SpaceX, compania de rachete fondată de Musk în 2002, a fost evaluată recent la 400 de miliarde de dolari. Cu o participație estimată la 42%, Musk deține în SpaceX aproximativ 168 de miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă a valorii companiei vine pe fondul contractelor guvernamentale, dar și al succesului comercial al programului de sateliți Starlink, care a devenit o componentă cheie a infrastructurii globale de internet.

Un alt factor important este xAI Holdings, compania de inteligență artificială creată de Musk în 2025 și fuzionată cu rețeaua socială X (fostul Twitter). Valoarea combinată este estimată la 113 miliarde de dolari, din care Musk controlează 53%, adică aproximativ 60 de miliarde de dolari.

De la 24 de miliarde la 500 de miliarde în cinci ani

Ascensiunea lui Musk este fără precedent. În august 2020 a devenit al cincilea om din istorie cu o avere de 100 de miliarde de dolari, iar în ianuarie 2021 era deja cel mai bogat om din lume, cu aproape 190 de miliarde. Tot în acel an a intrat în „clubul” celor cu peste 200 de miliarde, alături de Jeff Bezos și Bernard Arnault. În 2021 a ajuns la 300 de miliarde, în decembrie 2024 la 400 de miliarde, iar acum, în 2025, a trecut pragul de 500 de miliarde.

Este o creștere aproape incredibilă, alimentată de boom-ul tehnologic, de tranziția spre energie verde și de apetitul investitorilor pentru companiile asociate cu inovația radicală. În același timp, Musk a știut să își diversifice portofoliul, având expunere pe domenii care merg de la transportul electric și explorarea spațială până la inteligența artificială și social media.

Chiar și fără a include viitoarele pachete de acțiuni propuse de Tesla – un plan de compensație record, evaluat la până la 1 trilion de dolari dacă firma își atinge țintele ambițioase – Musk se află deja la jumătatea drumului spre titlul de primul trilionar din lume.

Nu doar bani, ci și influență globală

Musk a subliniat în repetate rânduri că pentru el nu este vorba doar de avere, ci de controlul strategic asupra companiilor sale. Într-o postare recentă pe X, acesta a explicat că pachetul său de compensații nu ține de bani, ci de puterea de a influența viitorul Tesla într-o perioadă în care compania ar putea produce milioane de roboți.

Această influență este deja vizibilă. Tesla a modelat piața auto globală, forțând giganți tradiționali să investească masiv în mașini electrice. SpaceX a rescris regulile industriei aerospațiale, iar Starlink a devenit o infrastructură de comunicații vitală pentru guverne și cetățeni din zone izolate. În plus, Musk se află acum și în centrul competiției pentru supremația în inteligență artificială, prin xAI.

Totuși, succesul său nu este lipsit de controverse. Relațiile sale cu investitorii, declarațiile polarizante și deciziile neașteptate continuă să genereze dezbateri intense. Chiar și așa, performanțele financiare și impactul companiilor pe care le conduce îl fac să rămână figura dominantă a capitalismului global contemporan.