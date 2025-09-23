Avertismentul lui Elon Musk referitor la locurile de muncă, într-un viitor nu chiar atât de îndepărtat. Ce trebuie să se întâmple ca să nu murim cu toții de foame din cauza inteligenței artificiale și a roboților

Pe fondul temerilor legate de pierderea locurilor de muncă din cauza automatizării, Elon Musk promovează un concept mai ambițios decât venitul universal de bază: venitul universal ridicat.

De câțiva ani, discuțiile despre viitorul muncii gravitează în jurul impactului inteligenței artificiale și al roboților asupra locurilor de muncă.

Tot mai multe voci susțin că majoritatea profesiilor ar putea fi înlocuite de automatizare până în 2030, ceea ce alimentează îngrijorarea publică și căutarea unor așa-numite „carriere rezistente la AI”.

În timp ce mulți analiști și politicieni iau în calcul un venit universal de bază (UBI) ca soluție minimă pentru protecția socială, Elon Musk merge mai departe și afirmă că va fi nevoie de ceva mult mai generos: un venit universal ridicat (UHI).

Roboții ca resursă nelimitată de producție, în viziunea lui Elon Musk

Reacția sa recentă a venit după ce un comentator tech a prezis pe platforma X că toate joburile vor fi înlocuite de AI și roboți în următorii cinci ani.

Elon Musk a confirmat parțial estimarea, adăugând că „roboții umanoizi inteligenți vor depăși numeric populația umană”, fiecare persoană dorindu-și propriul asistent de tip „R2-D2” sau „C-3PO”.

În plus, industria ar putea dispune de mai multe unități robotice pentru fiecare angajat uman, ceea ce ar asigura o producție și servicii la scară uriașă.

Întrebarea firească ridicată de utilizatori a vizat sustenabilitatea unei astfel de lumi: „Cum se vor întreține oamenii rămași fără loc de muncă?”, iar Musk a răspuns tranșant: „Va exista venit universal ridicat. Nu doar un venit de bază. Toată lumea va beneficia de cele mai bune servicii medicale, locuințe, transport și hrană. O abundență sustenabilă”, potrivit benzinga.com.

O viziune optimistă, dar cu multe necunoscute

Diferența esențială între UBI și UHI este accentul pus de Elon Musk pe „ridicat”, nu pe „minim”. El consideră că, într-o lume unde roboții pot acoperi aproape integral nevoile de muncă, un venit modest nu ar fi suficient.

În schimb, toți cetățenii ar trebui să se bucure de un standard de viață înalt, alimentat de productivitatea aproape nelimitată a automatizării.

Totuși, întrebările legate de implementare rămân fără răspuns. Cine va plăti pentru un asemenea sistem? Statele Unite se confruntă deja cu datorii publice masive și dificultăți în finanțarea programelor existente, precum Medicare sau Social Security.

Criticii spun că, dacă aceste mecanisme de protecție socială sunt în impas, introducerea unui venit universal ridicat pare o utopie.

O altă provocare majoră este cea politică. Chiar și propunerile modeste de UBI au întâmpinat rezistență acerbă, iar introducerea unor taxe mai mari pentru companiile extrem de profitabile, posibilă sursă de finanțare, ar genera dispute intense.

Pe de altă parte, susținătorii lui Musk consideră că exact automatizarea ar putea furniza resursele necesare.

Productivitatea roboților ar putea genera suficientă valoare economică pentru a susține un astfel de model, dacă societatea ar găsi mecanismele potrivite de redistribuire.

În prezent, „venitul universal ridicat” rămâne mai degrabă o idee vizionară decât un plan concret. Musk însă continuă să o repete, mizând pe faptul că era roboților nu va doar elimina munca tradițională, ci va crea o lume mai prosperă pentru toți.