Prăbușirea Tesla, în cifre exacte. Profitul gigantului lui Elon Musk a scăzut cu 37%, dar nu e toată povestea

După un început dificil de an, Tesla a raportat un trimestru record la nivelul livrărilor, însă rezultatele financiare rămân sub presiune.

În timp ce veniturile companiei au crescut datorită cererii din SUA înainte de expirarea creditului fiscal pentru vehicule electrice, profitul net a scăzut cu 37% față de aceeași perioadă din 2024.

Cu toate acestea, Elon Musk își concentrează atenția asupra proiectelor de AI și robotică, susținând că acestea vor defini viitorul Tesla.

În al treilea trimestru al anului 2025, Tesla a livrat 497.099 de vehicule și a obținut venituri de 21,2 miliarde de dolari din segmentul auto, cel mai bun rezultat din ultimul an, scrie TechCrunch.

Profitul a fost de 1,4 miliarde de dolari, cu doar 200 de milioane mai mult decât în trimestrul precedent.

Compania a explicat că cheltuielile operaționale au crescut cu 50% față de anul anterior, în special din cauza investițiilor în proiecte de AI, cercetare și dezvoltare, dar și a costurilor de restructurare, estimate la 240 de milioane de dolari.

Tesla între mașini electrice și inteligență artificială

Potrivit lui Musk, Tesla se află într-un „punct critic” al strategiei sale, pe măsură ce aduce AI în lumea reală.

CEO-ul a declarat că firma este la începutul unei „etape masive de extindere” pentru tehnologiile Full Self-Driving și Robotaxi, care ar putea transforma fundamental transportul.

Totuși, aceste proiecte implică costuri ridicate, iar directorul financiar al Tesla, Vaibhav Taneja, a confirmat că cheltuielile de capital vor crește semnificativ în 2026, odată cu lansarea unor versiuni noi de roboți și vehicule autonome.

O parte din presiunea asupra profitului vine și din tarifele comerciale impuse recent, care au generat pierderi de aproximativ 400 de milioane de dolari.

Ironia, subliniată în presa americană, este că Musk a susținut financiar campania prezidențială ce a introdus aceste taxe.

Optimus și promisiunea unei „lumi fără sărăcie”

Proiectul robotului umanoid Optimus, considerat de Musk un potențial „produs revoluționar”, a fost menționat din nou în conferința cu investitorii.

Tesla intenționează să înceapă producția versiunii a treia în primul trimestru din 2026, după ce planurile anterioare, de a fabrica mii de unități până la finalul acestui an, nu s-au materializat.

Musk a recunoscut dificultatea procesului, dar a susținut că Optimus ar putea schimba radical societatea, mergând până la a afirma că „lumea ar putea deveni una fără sărăcie, cu acces universal la servicii medicale de top”.

În paralel, Tesla încearcă să obțină aprobarea acționarilor pentru un pachet de compensații de un trilion de dolari destinat lui Musk.

Propunerea urmează să fie votată la adunarea generală anuală, deși firmele de consultanță ISS și Glass Lewis au recomandat respingerea acesteia.

Musk a declarat că nu îl interesează recompensa financiară în sine, ci controlul asupra companiei: „Nu pot construi o armată de roboți și apoi să fiu înlăturat de niște consultanți care nu înțeleg nimic”, a spus el.