Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Holloween-ului

Platforma SkyShowtime aduce în octombrie o listă generoasă de premiere, continuări de seriale populare și filme exclusive, inclusiv producții dedicate Halloween-ului.

Din 4 octombrie, micii spectatori se pot bucura de sezonul 11 din Patrula cățelușilor pe SkyShowtime, cu toate cele nouă episoade disponibile simultan.

Premierele lunii: de la animații pentru copii la drame intense

Serialul de succes pentru preșcolari revine cu aventurile echipei de cățeluși conduse de Ryder, care salvează comunitatea din Adventure Bay și transmite mesaje despre prietenie și responsabilitate.

Publicul matur are parte de producții noi și complexe. Nails debutează pe 6 octombrie cu trei episoade, următoarele urmând să apară săptămânal.

Serialul explorează viețile a patru femei din medii sociale diferite, care își găsesc sprijin și forță într-un salon de manichiură, unde își pun întrebări despre identitate, feminitate și libertatea de a alege.

Tot în octombrie, pasionații de thrillere pot urmări Polițistul. Un nou capitol, o dramă polițistă poloneză cu debut pe 16 octombrie.

Detectivii Banaś și Jóźwiak, împreună cu noua lor colegă, Tamara Rudnik, investighează cazuri dificile în Varșovia, unde granița dintre bine și rău devine din ce în ce mai fragilă.

Pe 18 octombrie, documentarul Devil in Disguise: John Wayne Gacy aduce în prim-plan cazul unuia dintre cei mai cunoscuți criminali în serie din SUA, dezvăluind poveștile victimelor și analizând eșecurile sistemului care au permis tragedia.

Un alt moment important vine pe 27 octombrie, cu lansarea NCIS: Tony & Ziva. Noul serial continuă povestea celor doi agenți îndrăgiți, care acum trebuie să-și protejeze familia și să fugă prin Europa, confruntându-se cu noi pericole.

Luna se încheie cu revenirea sezonului 4 din Mayor of Kingstown, disponibil din 30 octombrie, în care Jeremy Renner își reia rolul lui Mike, aflat în fața unor noi amenințări asupra orașului și a celor apropiați lui.

Filme exclusive și selecție de Halloween pe SkyShowtime

Pe lângă seriale, SkyShowtime aduce și filme în premieră. Dragostea doare (din 6 octombrie) îl prezintă pe Ke Huy Quan într-un rol neașteptat, prins între trecutul violent și dorința de a trăi o viață liniștită.

Urmează Novocaină (15 octombrie), povestea unui bărbat imun la durere care transformă această condiție într-o armă atunci când persoana iubită este luată ostatică.

Tot în octombrie, pe 17, apare și Heart Eyes, un horror plasat într-o noapte de Valentine’s Day transformată într-o cursă pentru supraviețuire.

Pentru Halloween, platforma a pregătit un pachet de filme clasice și moderne de groază: Zi de naștere mortală și continuarea sa, Cimitirul animalelor (inclusiv versiunile ulterioare), Scream (cu primele trei filme din franciză), The Ring și Get Out.

În plus, franciza Paranormal Activity este disponibilă integral, cu noul titlu Next of Kin lansat pe 1 octombrie.

Astfel, luna octombrie pe SkyShowtime oferă conținut pentru toate gusturile: de la animații pentru copii, la drame intense, thrillere, documentare și filme perfecte pentru o seară de Halloween.