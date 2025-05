INTERVIU Duster – O poveste despre mafie, mașini puternice, autodescoperire și stilul inconfundabil al anilor 1970, cu Josh Holloway și Rachel Hilson în rolurile principale

Actorii principali din Duster, un nou serial care va avea premiera pe Max în data de 16 mai, au răspuns întrebărilor Playtech.ro, vorbind despre chimia de pe platou, complexitatea personajelor, dar și despre tonul aparte al producției, într-o perioadă în care absolut orice tinde să îți lase un gust amar.

Josh Holloway și Rachel Hilson, protagoniștii serialului Duster, au oferit, astfel, detalii inedite despre experiența lor de pe platou, dar și despre modul în care s-au raportat la personajele interpretate.

Rachel Hilson a vorbit, la rândul ei, despre dificultățile fizice ale rolului, dar și cât de mult a rezonat cu lupta interioară a Ninei, personajul său. Potrivit ei, a fost o provocare fizică, dar una plăcută.

În egală măsură, Josh Holloway a vorbit despre multele straturile ale lui Jim, un personaj moral ambiguu. El a adăugat că și-a dorit ca publicul să-l înțeleagă, chiar dacă nu îi aprobă deciziile, afirmând că personajul nu e doar un băiat rău, ci un om care se confruntă alegeri grele.

Întrebați despre chimia de la filmări, cei doi au recunoscut că aceasta s-a instalat imediat.

Cu sau fără legătură, dacă te întrebai unde l-ai mai văzut jucând pe Josh Holloway, cu siguranță serialul de super-succes Lost are să-ți răspundă la întrebare.

INTERVIU Josh Holloway și Rachel Hilson – „Îmi place că serialul nu te lasă cu un gol emoțional, cum o fac alte seriale de azi. Eu nu pot să le urmăresc pe acelea”

Playtech.ro: Salutare, Josh, spune-mi, te rog, despre începuturile proiectului și procesul de casting. Am o senzație că acest rol a fost scris pentru tine. Am dreptate?

Josh: Da, de fapt cam așa a fost, cred, sau cel puțin cred s-a gândit la mine, pentru că JJ m-a sunat și mi-a spus: „Nu accepta alt rol, scriu un serial pentru tine”. Și eu i-am zis: „Perfect, gata”. Așa că mi-a fost destul de ușor să intru în pielea lui Jim, pentru că JJ mă cunoaște destul de bine. Și s-a simțit ca o pereche veche de blugi în care mă simțeam confortabil.

Playtech.ro: Rachel, ce te-a atras la personajul Ninei?

Rachel: Procesul meu de casting a fost un pic diferit. Am primit proba, cred că în toamna lui 2022. Deci, acum ceva timp. Am trimis o înregistrare cu mine. După vreo lună, am trimis altă înregistrare. Apoi l-am cunoscut pe el (n.r. „Josh Holloway”). Am făcut câteva scene împreună. Și de acolo a decurs totul.

Josh, către Rachel: Ai fost grozavă. A intrat în cameră și am zis: „Gata, ea e!”.

Rachel: A fost evident și pentru mine. Am știut că el este omul potrivit. El deja era ales.

Playtech.ro: Spuneți-mi, când ați citit scenariul, care a fost prima replică sau trăsătură a personajului care v-a sărit în ochi și v-a făcut să spuneți „Trebuie să joc acest personaj”? Ce v-a captivat?

Rachel: Pentru mine, a fost prima scenă din serial, care a fost de fapt și scena de la proba mea. Era complet scoasă din context, deci nu știam unde se încadrează în scenariu. Dar, chiar din prima clipă, am aflat multe despre cine era Nina, din această scenă în care este intervievată, sau mai degrabă interogată. Aveam să aflu despre istețimea ei, tenacitatea, umorul ei. Îți formezi o imagine clară imediat. Asta m-a entuziasmat.

Josh: Pentru mine a fost anul 1972. Da. Mașini puternice, explozie de muzică, droguri, modă, individualism, sfârșitul războiului din Vietnam, oameni care se ridică și își fac vocile auzite. O epocă bogată. Am zis: „Doamne, ador tot conceptul”. Și când am aflat că joc un șofer pentru mafie, „vândut!”. Pentru că dacă nu aș fi fost actor, poate aș fi trecut unele bariere.

Rachel: Nu joacă teatru. Glumesc.

Playtech.ro: Se simte clar că v-ați distrat la filmări. V-ați așteptat să fie atât de amuzant pe cât pare?

Rachel: Cred că ne-am distrat chiar mai mult decât părea în scenariu. Iar când vezi rezultatul final, tonul, muzica, totul devine și mai distractiv. Eu m-am distrat enorm. Eram în situații nebunești, înconjurați de personaje colorate. Mai ales Josh și cu mine eram înconjurați de actori incredibili, care jucau personaje absurde. N-ai cum să nu te distrezi.

Josh: A fost o plăcere. Iubesc să conduc mașini puternice (n.r. „muscle cars”), coafura, hainele. Era o epocă în care puteai fi sexy, atât femeile cât și bărbații. Toți aveau o atitudine, un mers anume, un stil pronunțat. A fost foarte distractiv de interpretat. Așa cum a zis Rachel, tonul stabilit de Latoya și JJ era clar: da, se întâmplă lucruri rele, dar hai să păstrăm atmosfera relaxată. E vorba despre anii ‘70. Să ne distrăm. Îmi place că serialul nu te lasă cu un gol emoțional, cum o fac alte seriale de azi. Eu nu pot să le urmăresc pe acelea. Trebuie să aștept două săptămâni între episoade. Îmi place că serialul nostru e distractiv, e o aventură.

INTERVIU Josh Holloway și Rachel Hilson – Și-a făcut propropriile cascadorii: „Cred că pentru orice rol, dacă personajul conduce, trebuie să știi să conduci. Dacă ești cowboy, trebuie să știi să călărești”

Playtech.ro: Aș vrea să vorbim mai mult despre atmosfera anilor ‘70. Josh, cum te-ai pregătit ca să transmiți vizual și emoțional acea perioadă? Spune-mi și despre mașina aceea superbă și despre legătura pe care sigur ai dezvoltat-o cu ea în timpul filmărilor. În plus, ai avut nevoie de antrenament special pentru cascadorii sau a fost totul natural?

Josh: Pentru prima parte a întrebării: pregătirea mea a fost ca o călătorie plăcută în trecut, gândindu-mă la tatăl meu. A crescut în anii ‘70, venea cu un MGB decapotabil, avea o freză afro. Arăta ca Abraham Lincoln, dar cu afro. Era foarte liber. Purta cămăși deschise la nasturi. Mă gândeam la el și la acel vibe de libertate și fluiditate. Ascultam muzică din anii ‘70, sunt un fan al acestei ere muzicale. Mă plimbam, îmi aruncam părul în vânt, încercând să simt epoca. Așa m-am pregătit, plimbându-mă cu muzică și imaginându-mi că trăiesc atunci.

Despre condus: am crescut în acea epocă, iubesc mașinile puternice și condusul. Am mers imediat la școala de cascadorii a lui Rick Seaman. Acolo te învață tot ce nu ai voie să faci cu o mașină și să faci fix aia. A fost ca Disneyland pentru mine. Și cred că pentru orice rol, dacă personajul conduce, trebuie să știi să conduci. Dacă ești cowboy, trebuie să știi să călărești. Așa că am făcut asta ca parte din pregătire, și a meritat. Mi-a plăcut.

Playtech.ro: Ai spus că ai copilărit în anii ‘70. Ți-a amintit acest serial de vreun show de acțiune din copilărie?

Josh: Da. Mi-a amintit de Starsky și Hutch, desigur. E amuzant pentru că nu prea mă uitam la televizor în anii ‘70, aveam doar două canale. Apoi tata a luat televizorul și l-a pus în garaj timp de patru ani. Așa că mă uitam la M.A.S.H., poate Starsky și Hutch, Alice, chestii ciudate. Three’s Company. Le prindeam din mers. Inspirația mea a venit mai mult din viața personală. Am crescut în Georgia rurală, pe un drum de pământ, pe 33 de acri. Conduceam de la 9 ani. Aveam o camionetă și un Chevette vechi. Eu și frații mei făceam tot felul de cascadorii la 10-11 ani. A fost ceva natural pentru mine.

INTERVIU Josh Holloway și Rachel Hilson – Ce au în comun limba rusă, Jimi Hendrix și Bob Marley

Playtech.ro: Ați putea să elaborați puțin mai mult despre personajele voastre? Ce le face să funcționeze? De asemenea, Nina este o tipă foarte dură. Și, privind înapoi către anii ’70, au fost melodii sau alte lucruri din acea perioadă pe care le-ați ascultat în mod special?

Rachel: Da. Ei bine, da, am fost foarte recunoscătoare că am primit atât de multe informații despre Nina atât de devreme, doar din scenarii, și că am putut afla ce fel de persoană, știi, se alătură FBI-ului, ce fel de persoană învață rusa, toate aceste detalii care erau deja în scenariu și pe care apoi am putut să le dezvolt.

Așa că, știi, ea este o femeie tenace. E încăpățânată. E vulnerabilă, pentru că eu cred că, în esență, este un copil încă profund rănit de moartea tatălui ei. Și cred că asta motivează totul în viața ei, în momentul în care o întâlnim.

Și cred că ea învață cu adevărat ceva nou despre sine pe parcursul acestui serial. Învață câtă putere are, cât de inteligentă este, cât de isteață este, cum e capabilă să folosească toate aceste lucruri pentru a obține în cele din urmă ceea ce are nevoie și ceea ce își dorește.

Și cred că întâlnirea cu Josh, sau mai bine zis, cu personajul lui Jim, îi dezvăluie și mai multe laturi. Adică, eu am tot învățat despre Nina până la finalul filmărilor, sincer.

Josh: La fel și cu Jim, știi. Adică, o parte din el era deja conturată, e acest șofer al mafiei cu o atitudine lejeră, care lasă totul să se întâmple și merge mai departe. Apoi o întâlnește pe Nina și e mulțumit de viața lui așa cum e. Nu vrea ca cineva să vină să-i dea totul peste cap.

E destul de fericit, îi place slujba lui, lucrurile merg bine, are o relație cu fiica lui, în măsura în care i se permite. Și apoi o întâlnește pe Nina și ea devine un fel de oglindă pentru lucrurile la care nu vrea să se gândească, care deja clocotesc în el, cum ar fi suspiciunea legată de fratele său.

De asemenea, vrea să evolueze ca om, să se implice mai mult. Așa că ea devine acea oglindă care îl face să privească părți din el pe care nu vrea să le vadă și îl obligă de fapt să se maturizeze, să își asume mai multă responsabilitate. Încearcă să fie un tată mai bun, știi, și apoi se confruntă cu posibilitatea de a nu-și mai vedea niciodată fiica, apoi cu posibilitatea ca șeful lui să-i omoare fratele.

Toate aceste lucruri la care nu vrea să se uite, ea îl forțează să le înfrunte și să crească. Și e un fir narativ amuzant de urmărit. Pentru că, la început, am fost gen: ce vrei să spui? A muncit toată viața pentru mafie și apoi trece brusc la FBI? Nu, trebuie să existe un motiv pentru asta. Care e catalizatorul și ce îl determină să facă asta? Și este acea relație cu Nina care îl obligă să privească lucrurile pe care deja le știa. Așa că ador acel parcurs.

Rachel: Iar muzica… adică, e cea mai bună perioadă pentru muzică, sincer. Doamne… Știi ce e amuzant? Ascultam mai devreme un playlist cu muzică din anii ’70 și mereu uit că Bob Marley a fost un model al anilor ’70, pentru că simt că e pus într-o altă categorie, că nu e funk sau soul. Dar, sincer, Bob Marley.

Josh: Da, eu ascultam Jimi Hendrix. Pentru mine, asta era metoda de a intra zilnic în pielea lui Jim. Aveam un playlist, Voodoo Child, Crosstown Traffic, Hear My Train A Comin’. Îmi spuneam: da, asta ascultă Jim la volan, Jimi.

Poți vedea Duster pe Max începând cu data de 16 mai

Așa cum am menționat la începutul acestui interviu, serialul Duster va avea premieră în România pe Max în data de 16 mai, urmând ca, ulterior, câte un episod să fie publicat săptămânal, până la încheierea sezonului.