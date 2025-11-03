Ce venituri are OpenAI, de fapt? Sam Altman face lumină în acest caz și pune capăt speculațiilor

Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025
de Iulia Kelt

Directorul OpenAI, Sam Altman, a declarat că veniturile companiei depășesc semnificativ 13 miliarde de dolari anual și a respins criticile privind cheltuielile masive pentru infrastructură.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui interviu comun cu Satya Nadella, directorul executiv al Microsoft, în cadrul podcastului Bg2, unde cei doi au discutat despre parteneriatul strategic dintre companiile lor, scrie publicația TechCrunch.

Gazda emisiunii, Brad Gerstner, fondator și CEO al Altimeter Capital, a menționat rapoartele conform cărora OpenAI ar genera aproximativ 13 miliarde de dolari anual, comparativ cu angajamentele uriașe de peste un trilion de dolari pentru investiții în infrastructură de calcul în următorul deceniu.

Răspunsul lui Altman a fost tranșant: „În primul rând, avem venituri mult mai mari decât atât. În al doilea rând, Brad, dacă vrei să-ți vinzi acțiunile, îți găsesc eu cumpărătorul.”

OpenAI, între creștere accelerată și investiții masive

Replica lui Sam Altman, primită cu râsete din partea lui Nadella, a venit într-un moment în care OpenAI se confruntă cu tot mai multe întrebări legate de sustenabilitatea financiară a modelului său de afaceri. „Sunt mulți care se arată foarte îngrijorați de cheltuielile noastre pentru infrastructură, dar care ar fi încântați să cumpere acțiuni OpenAI”, a adăugat Altman, sugerând că încrederea în companie rămâne ridicată printre investitori.

Deși nu a exclus ideea ca OpenAI să devină o companie publică la un moment dat, Altman a negat categoric zvonurile privind o listare pe bursă în 2026. „Nu avem o dată, nu există o decizie a consiliului. Presupun doar că acest lucru se va întâmpla cândva în viitor”, a precizat el.

Altman a recunoscut totuși că există riscuri, printre care și posibilitatea de a nu obține resursele de calcul necesare pentru susținerea creșterii accelerate. Cu toate acestea, el a subliniat că „veniturile cresc abrupt” și că OpenAI pariază pe extinderea rapidă a mai multor divizii – de la ChatGPT și infrastructura AI cloud, până la viitoarele dispozitive pentru consumatori.

Microsoft confirmă succesul planurilor OpenAI

Satya Nadella a completat discuția afirmând că OpenAI „a depășit fiecare plan de afaceri” prezentat Microsoft, în calitate de partener strategic și investitor major. Comentariul vine într-un moment în care colaborarea dintre cele două companii s-a intensificat, Microsoft integrând modelele OpenAI în produse precum Copilot și Azure AI.

Când Gerstner a speculat că OpenAI ar putea atinge 100 de miliarde de dolari în venituri până în 2028 sau 2029, Altman a replicat scurt: „Cum ar fi 2027?”, semn al încrederii sale în potențialul de creștere al companiei.

Altman a concluzionat că obiectivul pe termen lung este ca OpenAI să devină „una dintre cele mai importante infrastructuri AI din lume” și să dezvolte tehnologii capabile să „automatizeze știința” și să creeze valoare la scară globală. În ciuda costurilor uriașe și a presiunii publice, conducerea companiei pare convinsă că ritmul de creștere actual justifică investițiile masive în viitorul inteligenței artificiale.

