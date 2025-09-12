Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă

Moartea cercetătorului Suchir Balaji, fost angajat OpenAI, a redevenit subiect de controversă după ce Sam Altman a fost intervievat de Tucker Carlson, iar Elon Musk a comentat tranșant pe X.

În noiembrie 2024, cercetătorul Suchir Balaji, angajat o perioadă la OpenAI, a murit în ceea ce autoritățile au catalogat drept sinucidere.

Cu câteva săptămâni înainte, acesta denunțase public faptul că organizația ar fi încălcat legislația americană privind drepturile de autor.

O moarte destul de controversată, ce spune Sam Altman, șeful OpenAI

Mama sa, Poornima Ramarao, a susținut însă încă de la început că fiul ei a fost ucis, o teorie prezentată și de Tucker Carlson în ianuarie 2025, când a invitat-o pe aceasta în podcastul său. Carlson a afirmat că existau indicii care ar sugera o crimă, inclusiv urme de luptă și cabluri de supraveghere secționate.

În noul interviu cu Sam Altman, difuzat pe 11 septembrie 2025, Carlson a reluat aceste acuzații, insinuând că decesul lui Balaji ar fi trebuit investigat mai riguros.

Altman a respins ipoteza crimei și a insistat că totul indică o sinucidere, afirmând că a citit documentele medicale și că arma fusese achiziționată chiar de cercetător.

Elon Musk nu a pierdut ocazia de a reacționa la interviu

Controversa a luat amploare după ce Elon Musk a reacționat pe X, declarând fără echivoc că „a fost ucis”. Postarea miliardarului a alimentat discuțiile deja tensionate privind circumstanțele morții lui Balaji și relația complicată dintre Musk și conducerea OpenAI.

Întrebat despre conflictul cu Musk, Sam Altman a recunoscut că îi datorează mult pentru sprijinul acordat la începuturile OpenAI, dar a adăugat că după plecarea acestuia din organizație, încercările lui Musk de a „încetini” dezvoltarea companiei au creat tensiuni majore.

Interviul nu s-a limitat la aceste subiecte. Carlson a ridicat și teme filozofice, susținând că inteligența artificială ar părea să aibă „o scânteie de viață” și a întrebat insistent despre credințele religioase ale lui Altman.

CEO-ul OpenAI a răspuns că este evreu și că valorile sale provin din familie, comunitate și educație, evitând să intre în dezbateri teologice.

Carlson a continuat să susțină că tehnologia creată de companii precum OpenAI are o influență majoră, dar insuficient explicată publicului, comparând-o cu o credință ascunsă ce ghidează societatea fără să își recunoască deschis principiile.

O dezbatere care depășește cazul Balaji

Controversa readusă în atenție nu vizează doar circumstanțele morții lui Suchir Balaji, ci și tensiunile dintre cei mai importanți actori din industria AI.

Pentru mulți observatori, reacția lui Elon Musk și replicile lui Sam Altman ilustrează lupta pentru influență asupra viitorului tehnologiei, dar și asupra percepției publice privind responsabilitatea companiilor de AI.

Pe măsură ce autoritățile americane mențin verdictul oficial de sinucidere, vocile critice cer redeschiderea investigației.

Între timp, dezbaterea publică rămâne polarizată, alimentată atât de declarațiile familiei Balaji, cât și de implicarea unor figuri precum Tucker Carlson și Elon Musk.