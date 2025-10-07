ChatGPT atinge 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal. Sam Altman promite o nouă eră a aplicațiilor inteligente

OpenAI a anunțat o nouă bornă istorică: ChatGPT a ajuns la 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, consolidându-și poziția de cel mai popular instrument de inteligență artificială din lume. Informația a fost făcută publică de CEO-ul companiei, Sam Altman, în cadrul conferinței OpenAI Dev Day, eveniment dedicat dezvoltatorilor și partenerilor tehnologici ai companiei.

Creșterea spectaculoasă vine la doar două luni după ce platforma depășise pragul de 700 de milioane de utilizatori, iar la finalul lunii martie 2025 înregistra „doar” 500 de milioane. Ritmul de adopție confirmă transformarea ChatGPT dintr-un simplu experiment tehnologic într-un instrument indispensabil pentru milioane de oameni, companii și instituții guvernamentale din întreaga lume.

În cadrul discursului său, Sam Altman a dezvăluit și dimensiunile impresionante ale ecosistemului OpenAI: peste 4 milioane de dezvoltatori folosesc deja tehnologia companiei pentru a crea aplicații, produse și servicii bazate pe modele de inteligență artificială.

„Astăzi, 4 milioane de dezvoltatori au construit pe platformele noastre. Mai mult de 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, iar prin API procesăm peste 6 miliarde de tokeni pe minut”, a declarat Altman. „AI nu mai este doar ceva cu care oamenii se joacă — este ceva cu care construiesc în fiecare zi.”

Aceste cifre confirmă extinderea rapidă a inteligenței artificiale în toate domeniile, de la programare și educație, până la medicină, jurnalism și administrație publică. ChatGPT a devenit un instrument de muncă zilnic pentru profesioniști din întreaga lume, un partener digital capabil să rezume texte, să scrie cod, să creeze rapoarte, să genereze conținut vizual sau chiar să administreze sarcini complexe prin intermediul aplicațiilor integrate.

În același timp, Altman a subliniat că obiectivul OpenAI este să creeze o infrastructură capabilă să susțină o lume în care AI devine omniprezentă. Compania este într-o cursă globală pentru a obține cât mai multe cipuri de inteligență artificială și pentru a-și extinde rețeaua de centre de date, necesare pentru a face față volumului uriaș de cereri.

ChatGPT, dintr-o aplicație virală într-un pilon al tehnologiei moderne

Lansat în noiembrie 2022, ChatGPT a devenit în câteva luni cel mai rapid serviciu online din istorie care a atins zeci de milioane de utilizatori. Creșterea exponențială a continuat fără întrerupere, compania transformând produsul dintr-un chatbot conversațional într-o platformă completă de inteligență artificială.

Recent, OpenAI a introdus noi funcționalități proactive, precum Pulse, un serviciu care trimite utilizatorilor rezumate personalizate de știri și informații relevante în fiecare dimineață. În paralel, compania dezvoltă un ecosistem de aplicații interne — mici programe și agenți digitali care pot fi construiți direct în ChatGPT, fără cunoștințe avansate de programare.

„Aceasta este generația următoare de aplicații — interactive, adaptive și personalizate, cu care poți conversa direct”, a spus Altman în timpul conferinței.

Tot în ultimele săptămâni, OpenAI a lansat o nouă versiune a generatorului video Sora, capabil să creeze conținut realist pe baza textului, și a anunțat o rețea socială proprie, gândită să faciliteze distribuirea creațiilor generate de AI. În plus, compania a încheiat un parteneriat cu Stripe, pentru dezvoltarea unei platforme de „agentic commerce”, unde agenți digitali vor putea realiza tranzacții online în numele utilizatorilor.

OpenAI, cea mai valoroasă companie privată din lume

Succesul comercial al ChatGPT a propulsat OpenAI într-o poziție fără precedent. Potrivit datelor publicate la începutul lunii octombrie, compania a devenit cea mai valoroasă firmă privată din lume, după o vânzare de acțiuni în valoare de 6,6 miliarde de dolari care a ridicat evaluarea totală la 500 de miliarde de dolari.

Deși OpenAI funcționează în continuare sub forma unei organizații nonprofit, ramura sa comercială a devenit un colos global, rivalizând cu giganți precum Google și Microsoft. Aceasta din urmă deține deja o participație semnificativă și oferă infrastructură cloud pentru modelele OpenAI prin Azure.

Creșterea spectaculoasă nu vine însă fără controverse. În ultimul an, compania a fost criticată pentru riscul de „dependență de AI”, pentru erori de raționament în răspunsuri („halucinații”) și pentru faptul că unii utilizatori au fost induși în eroare de conținutul generat, cum a fost cazul cercetătorului Allan Brooks, care a crezut că a făcut o descoperire matematică reală cu ajutorul ChatGPT.

În pofida acestor incidente, adoptarea masivă a AI continuă să crească. Atât companiile, cât și instituțiile publice încep să utilizeze instrumente bazate pe ChatGPT pentru a automatiza procese, a redacta documente oficiale sau a genera analize complexe.

În doar trei ani de la lansare, ChatGPT a trecut de la statutul de inovație experimentală la cel de infrastructură esențială pentru lumea digitală. Cu 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, 4 milioane de dezvoltatori și miliarde de interacțiuni procesate în fiecare minut, instrumentul creat de OpenAI nu mai este doar o curiozitate tehnologică — este un semn al unei noi etape în istoria inteligenței artificiale.

Așa cum a spus Sam Altman în încheierea discursului său: „AI nu mai este o poveste despre viitor. Este deja prezentul nostru.”