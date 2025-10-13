Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 11:02
de Iulia Kelt

Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman

TEHNOLOGIE
Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman
Sam Altman / Foto: Getty Images

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a stârnit controverse după ce a sugerat că multe locuri de muncă actuale s-ar putea să nu fie „muncă reală”, în contextul extinderii AI.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a revenit cu o declarație controversată despre impactul AI asupra pieței muncii.

Într-un interviu recent acordat lui Rowan Cheung la conferința DevDay, Altman a pus sub semnul întrebării chiar esența conceptului de „muncă”, sugerând că o parte dintre activitățile profesionale actuale ar putea să nu fie „reale” în sensul tradițional al cuvântului, scrie Futurism.

Vezi și:
Materialul-minune trece testul fabricii: grafenul vrea să alimenteze AI-ul și rețelele 6G
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială

Discuția a pornit de la o analogie propusă de Cheung, care a amintit cum un fermier din urmă cu 50 de ani nu și-ar fi putut imagina noile meserii apărute odată cu internetul.

„Dacă i-ai fi spus unui fermier de atunci că internetul va crea un miliard de joburi noi, probabil nu te-ar fi crezut”, a spus Cheung.

Pornind de la această comparație, Sam Altman a susținut că și astăzi există o ruptură de percepție între ceea ce considerăm „muncă” și ceea ce va însemna acest concept în viitorul dominat de AI.

„Fermierul de altădată ar spune că nu facem muncă adevărată”

Altman a reluat exemplul fermierului pentru a evidenția schimbarea valorilor legate de muncă.

„Fermierul nu doar că nu te-ar fi crezut, dar ar fi spus despre ceea ce faci tu sau eu că nu e muncă adevărată”, a declarat CEO-ul OpenAI.

El a explicat că munca agricolă, prin natura ei esențială, produce ceva tangibil, hrană, resurse, supraviețuire. În schimb, multe dintre ocupațiile moderne, bazate pe cunoaștere, analiză, sau conținut digital, ar putea părea doar „jocuri pentru a-ți umple timpul”.

„Poate că, dacă am putea vedea joburile viitorului, ni s-ar părea și mai puțin reale decât cele de azi”, a adăugat Altman.

Afirmația a fost interpretată de mulți ca o tentativă de a minimaliza temerile legate de dispariția locurilor de muncă din cauza AI.

Totuși, critica principală este că Altman pare să ignore realitatea economică a milioane de angajați care depind de aceste „jocuri de birou” pentru a trăi.

„Vom găsi alte lucruri de făcut”

Încercând să tempereze îngrijorările, Sam Altman a adăugat că este convins de capacitatea oamenilor de a se adapta. „Pariez pe instinctul uman.

Vom găsi mereu ceva de făcut”, a spus el, fără a oferi însă exemple concrete despre ce ar putea însemna „munca viitorului”.

Deși mesajul său vrea să fie optimist, mulți observatori îl consideră o nouă dovadă a detașării liderilor din tehnologie față de consecințele sociale ale automatizării.

În timp ce unii văd în AI o șansă de reinventare a muncii, alții o percep ca pe o amenințare directă la stabilitatea economică globală.

Pentru moment, declarațiile lui Sam Altman par să confirme o singură certitudine: în epoca inteligenței artificiale, chiar și definiția „muncii adevărate” devine o chestiune de perspectivă.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Cum să economisești apă în 2025: sfaturi practice de la experți în contextul noilor scumpiri
Doi români au ajuns la Poarta Iadului din Turkmenistan, dar nu se aşteptau să găsească aşa ceva în ţara atât de izolată: „E înfricoşător”
Doi români au ajuns la Poarta Iadului din Turkmenistan, dar nu se aşteptau să găsească aşa ceva în ţara atât de izolată: „E înfricoşător”
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
Iluzia optică descoperită de oamenii de știință. Legătura dintre formă și viteza luminii, explicată
xAI, gigantul lui Elon Musk, intră în cursa pentru inteligență artificială ”creatoare de lumi”. Potențialul fabulos al tehnologiei în jocuri video
xAI, gigantul lui Elon Musk, intră în cursa pentru inteligență artificială ”creatoare de lumi”. Potențialul fabulos al tehnologiei în jocuri video
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Ce să nu pui niciodată în faţa caloriferului. Temperatura scade cu cel puţin 3 grade în casă
Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”
Bătrânul Hubble încă se descurcă: Ce i-a apărut în cadru în timp ce fotografia o galaxie „spirală”
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump a sosit în Israel. „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Update
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump a sosit în Israel. „Gaza va fi un miracol în următoarele decenii”. Update
De ce este Diana Șoșoacă acuzată de lipsire de libertate de către procurori. Ar putea rămâne fără imunitate parlamentară
De ce este Diana Șoșoacă acuzată de lipsire de libertate de către procurori. Ar putea rămâne fără imunitate parlamentară
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Sora Marinelei Chelaru spune adevărul despre situaţia financiară a actriţei, după ce s-a spus că a murit în sărăcie. Planurile pe care le avea, nu se aştepta să moară
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...