Dacă inteligența artificială îți fură jobul, înseamnă că oricum nu prea te dădeai în vânt cu munca, este de părere tatăl ChatGPT, Sam Altman

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a stârnit controverse după ce a sugerat că multe locuri de muncă actuale s-ar putea să nu fie „muncă reală”, în contextul extinderii AI.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a revenit cu o declarație controversată despre impactul AI asupra pieței muncii.

Într-un interviu recent acordat lui Rowan Cheung la conferința DevDay, Altman a pus sub semnul întrebării chiar esența conceptului de „muncă”, sugerând că o parte dintre activitățile profesionale actuale ar putea să nu fie „reale” în sensul tradițional al cuvântului, scrie Futurism.

Discuția a pornit de la o analogie propusă de Cheung, care a amintit cum un fermier din urmă cu 50 de ani nu și-ar fi putut imagina noile meserii apărute odată cu internetul.

„Dacă i-ai fi spus unui fermier de atunci că internetul va crea un miliard de joburi noi, probabil nu te-ar fi crezut”, a spus Cheung.

Pornind de la această comparație, Sam Altman a susținut că și astăzi există o ruptură de percepție între ceea ce considerăm „muncă” și ceea ce va însemna acest concept în viitorul dominat de AI.

„Fermierul de altădată ar spune că nu facem muncă adevărată”

Altman a reluat exemplul fermierului pentru a evidenția schimbarea valorilor legate de muncă.

„Fermierul nu doar că nu te-ar fi crezut, dar ar fi spus despre ceea ce faci tu sau eu că nu e muncă adevărată”, a declarat CEO-ul OpenAI.

El a explicat că munca agricolă, prin natura ei esențială, produce ceva tangibil, hrană, resurse, supraviețuire. În schimb, multe dintre ocupațiile moderne, bazate pe cunoaștere, analiză, sau conținut digital, ar putea părea doar „jocuri pentru a-ți umple timpul”.

„Poate că, dacă am putea vedea joburile viitorului, ni s-ar părea și mai puțin reale decât cele de azi”, a adăugat Altman.

Afirmația a fost interpretată de mulți ca o tentativă de a minimaliza temerile legate de dispariția locurilor de muncă din cauza AI.

Totuși, critica principală este că Altman pare să ignore realitatea economică a milioane de angajați care depind de aceste „jocuri de birou” pentru a trăi.

„Vom găsi alte lucruri de făcut”

Încercând să tempereze îngrijorările, Sam Altman a adăugat că este convins de capacitatea oamenilor de a se adapta. „Pariez pe instinctul uman.

Vom găsi mereu ceva de făcut”, a spus el, fără a oferi însă exemple concrete despre ce ar putea însemna „munca viitorului”.

Deși mesajul său vrea să fie optimist, mulți observatori îl consideră o nouă dovadă a detașării liderilor din tehnologie față de consecințele sociale ale automatizării.

În timp ce unii văd în AI o șansă de reinventare a muncii, alții o percep ca pe o amenințare directă la stabilitatea economică globală.

Pentru moment, declarațiile lui Sam Altman par să confirme o singură certitudine: în epoca inteligenței artificiale, chiar și definiția „muncii adevărate” devine o chestiune de perspectivă.