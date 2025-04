„Butucănosul” Cybertruck al lui Elon Musk, făcut praf într-un accident. Ce mașină i-a venit de hac

Un Cybertruck Tesla a fost grav avariat într-un accident de trafic în Texas, după ce un Mercedes-Benz G-Wagen, condus de un șofer care a suferit o urgență medicală, a intrat în coliziune cu nu mai puțin de șapte vehicule.

În urma impactului, spatele Cybertruck-ului a fost complet smuls, iar alte mașini, inclusiv un Ford Mustang și un Hyundai Santa Fe, au suferit daune semnificative.

Accidentul a avut loc în Frisco, Texas, vineri, la intersecția Avenue of the Champions cu Cowboys Way, scrie CarScoops.

Potrivit autorităților, șoferul Mercedes-ului a suferit o criză medicală care l-a făcut să piardă controlul mașinii, iar acesta a lovit violent vehiculele parcate.

În urma accidentului, Cybertruck-ul s-a ales cu partea din spate complet distrusă: patru roți, motorul și cadrul au fost aruncate la câțiva metri distanță.

Mercedes G-Wagen a fost avariat și Cybertruck distrus

În imagini de la fața locului se poate observa că, deși partea frontală a Cybertruck-ului a rămas intactă, întreaga secțiune din spatele scaunelor din față a fost eliminată, inclusiv suspensia și motorul.

În ciuda gravității accidentului, nu s-au înregistrat victime, șoferul Mercedes-ului fiind transportat la spital cu răni care nu i-au pus viața în pericol.

În timpul accidentului, G-Wagen-ul a fost lovit cu o forță atât de mare încât s-a răsturnat. Celelalte mașini implicate au suferit și ele daune semnificative la panouri, dar nimeni nu a fost rănit grav.

Deși autoritățile nu au luat măsuri legale împotriva șoferului Mercedes-ului, incidentul scoate în evidență riscurile potențiale ale accidentelor cauzate de urgențele medicale la volan.

Ce se întâmplă în viitor

Acesta este un exemplu clar al modului în care tehnologia de siguranță din mașini, precum sistemele de monitorizare a sănătății șoferului, ar putea contribui la prevenirea unor tragedii similare pe viitor.

Până când aceste tehnologii vor fi implementate pe scară largă, șoferii și pietonii sunt sfătuiți să fie mai precauți, mai ales în apropierea mașinilor cu accelerație rapidă și greutate care se apropie de 2.700 de kilograme, cum este cazul acestui Mercedes G-Wagen.

În orice caz, nu putem să nu remarcăm componenta amuzantă din aceasta poveste, și anume că mașinile lui Elon Musk, fie ele și cele mai butucănoase, nu sunt chiarr atât de rezistente pe cât pretind a fi.