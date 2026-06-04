Proprietar de Tesla câștigă în instanță 9.300 de euro pentru promisiunile FSD: cazul care poate speria compania lui Musk

Ce a reclamat proprietarul Tesla

Gawiser a susținut că a cumpărat un sistem care ar fi trebuit să permită mașinii să conducă singură, în linie cu promisiunile repetate ale Tesla și ale lui Elon Musk. În ianuarie 2021, Musk afirma că mașina va putea conduce singură cu o fiabilitate mai mare decât un om în acel an. Această promisiune nu s-a materializat. Tesla nu a livrat nici până acum un sistem de condus autonom de nivel 5 către clienții săi, iar FSD rămâne o soluție de nivel 2, care necesită supravegherea permanentă a șoferului.

Proprietarul a invocat și probleme concrete întâlnite cu sistemul: mașina s-ar fi oprit în mijlocul drumului, i-ar fi cerut să preia controlul după doar câteva minute de funcționare și nu ar fi încetinit corespunzător într-o zonă de școală. Din perspectiva sa, problema principală nu era doar că FSD funcționează imperfect, ci că produsul vândut nu corespunde promisiunii de condus autonom complet pentru care a plătit.

În noiembrie 2025, Gawiser a contactat Tesla pentru a cere rambursarea. Răspunsul companiei nu i-a rezolvat problema. În ianuarie, i s-a spus că soluția disponibilă ar fi o vizită la service pentru verificarea funcționării sistemului. Pentru proprietar, asta nu răspundea reclamației principale: chiar dacă sistemul ar fi funcționat conform stadiului actual, nu devenea automat un sistem autonom de nivel 5.

A urmat procesul în instanța de mici revendicări din Travis County, Texas, acolo unde Tesla și-a mutat sediul. Chiar dacă acordul de cumpărare Tesla include o clauză de arbitraj, litigiile pot fi duse și în instanțe de mici revendicări. Gawiser nu este avocat, dar procedura a fost suficient de simplă pentru a o iniția singur, cu taxe judiciare de câteva zeci de dolari.

Cum a ajuns Tesla să plătească

După ce Tesla a fost notificată, compania nu a răspuns inițial. Instanța a stabilit o audiere pentru o hotărâre în lipsă, iar Gawiser a prezentat dovezi privind suma plătită pentru FSD și faptul că funcția promisă nu fusese livrată. Judecătorul i-a dat dreptate și a stabilit despăgubiri de 10.672,88 dolari, incluzând prețul FSD, taxe și cheltuieli de judecată.

Tesla avea la dispoziție trei săptămâni pentru a reacționa, dar a ratat termenul. Ulterior, compania a cerut o amânare, susținând că nu primise notificarea despre audierea pentru hotărârea în lipsă. Totuși, în loc să prezinte o apărare solidă și dovezi pentru o rejudecare, Tesla a cerut doar împingerea termenului cu câteva zile. Gawiser a argumentat că Tesla nu are o apărare reală, mai ales în contextul declarațiilor recente ale lui Musk privind limitările mașinilor cu hardware HW3.

Un element important este tocmai această problemă hardware. Gawiser are o mașină echipată cu HW3, iar Musk a admis că astfel de vehicule nu vor putea atinge condusul autonom promis fără upgrade-uri hardware. Asta ar însemna fabrici dedicate pentru retrofit, plan despre care nu există indicii clare că ar fi început să fie implementat la scară. Mai mult, nici hardware-ul mai nou HW4 nu a livrat încă nivel 5 de autonomie clienților.