Proprietar de Tesla câștigă în instanță 9.300 de euro pentru promisiunile FSD: cazul care poate speria compania lui Musk
Un proprietar Tesla din Texas a reușit să obțină în instanță rambursarea banilor plătiți pentru pachetul Full Self-Driving, după ce a susținut că Tesla nu a livrat funcția promisă. Cazul nu stabilește un precedent juridic general, pentru că a fost judecat în instanță de mici revendicări și s-a încheiat după ce Tesla nu a răspuns la timp, dar poate deveni un semnal important pentru companie. Tot mai mulți proprietari care au plătit mii de dolari pentru FSD în urmă cu ani buni încep să conteste promisiunile făcute de Tesla și Elon Musk.
Ben Gawiser a cumpărat un Tesla Model 3 în august 2021 și a plătit 10.000 de dolari pentru software-ul Full Self-Driving. La momentul respectiv, Tesla promova ideea că prețul pachetului va crește pe măsură ce sistemul va deveni mai capabil și se va apropia de condusul autonom complet. După aproape cinci ani, proprietarul a ajuns însă la concluzia că a plătit pentru o funcție care nu a fost livrată. Instanța i-a acordat inițial 10.672,88 dolari, adică aproximativ 9.200 de euro, iar în final Tesla i-a trimis un cec de 10.800 de dolari, echivalentul a aproximativ 9.300 de euro, incluzând dobândă și rotunjiri.
Ce a reclamat proprietarul Tesla
Gawiser a susținut că a cumpărat un sistem care ar fi trebuit să permită mașinii să conducă singură, în linie cu promisiunile repetate ale Tesla și ale lui Elon Musk. În ianuarie 2021, Musk afirma că mașina va putea conduce singură cu o fiabilitate mai mare decât un om în acel an. Această promisiune nu s-a materializat. Tesla nu a livrat nici până acum un sistem de condus autonom de nivel 5 către clienții săi, iar FSD rămâne o soluție de nivel 2, care necesită supravegherea permanentă a șoferului.
Proprietarul a invocat și probleme concrete întâlnite cu sistemul: mașina s-ar fi oprit în mijlocul drumului, i-ar fi cerut să preia controlul după doar câteva minute de funcționare și nu ar fi încetinit corespunzător într-o zonă de școală. Din perspectiva sa, problema principală nu era doar că FSD funcționează imperfect, ci că produsul vândut nu corespunde promisiunii de condus autonom complet pentru care a plătit.
În noiembrie 2025, Gawiser a contactat Tesla pentru a cere rambursarea. Răspunsul companiei nu i-a rezolvat problema. În ianuarie, i s-a spus că soluția disponibilă ar fi o vizită la service pentru verificarea funcționării sistemului. Pentru proprietar, asta nu răspundea reclamației principale: chiar dacă sistemul ar fi funcționat conform stadiului actual, nu devenea automat un sistem autonom de nivel 5.
A urmat procesul în instanța de mici revendicări din Travis County, Texas, acolo unde Tesla și-a mutat sediul. Chiar dacă acordul de cumpărare Tesla include o clauză de arbitraj, litigiile pot fi duse și în instanțe de mici revendicări. Gawiser nu este avocat, dar procedura a fost suficient de simplă pentru a o iniția singur, cu taxe judiciare de câteva zeci de dolari.
Cum a ajuns Tesla să plătească
După ce Tesla a fost notificată, compania nu a răspuns inițial. Instanța a stabilit o audiere pentru o hotărâre în lipsă, iar Gawiser a prezentat dovezi privind suma plătită pentru FSD și faptul că funcția promisă nu fusese livrată. Judecătorul i-a dat dreptate și a stabilit despăgubiri de 10.672,88 dolari, incluzând prețul FSD, taxe și cheltuieli de judecată.
Tesla avea la dispoziție trei săptămâni pentru a reacționa, dar a ratat termenul. Ulterior, compania a cerut o amânare, susținând că nu primise notificarea despre audierea pentru hotărârea în lipsă. Totuși, în loc să prezinte o apărare solidă și dovezi pentru o rejudecare, Tesla a cerut doar împingerea termenului cu câteva zile. Gawiser a argumentat că Tesla nu are o apărare reală, mai ales în contextul declarațiilor recente ale lui Musk privind limitările mașinilor cu hardware HW3.
Un element important este tocmai această problemă hardware. Gawiser are o mașină echipată cu HW3, iar Musk a admis că astfel de vehicule nu vor putea atinge condusul autonom promis fără upgrade-uri hardware. Asta ar însemna fabrici dedicate pentru retrofit, plan despre care nu există indicii clare că ar fi început să fie implementat la scară. Mai mult, nici hardware-ul mai nou HW4 nu a livrat încă nivel 5 de autonomie clienților.
După o scurtă audiere de rejudecare, instanța a respins cererea Tesla, considerând că termenul ratat nu mai putea fi ocolit. Reprezentantul Tesla a susținut că, în opinia companiei, contractul nu a fost încălcat și că mașina are toate funcțiile cumpărate, dar acest argument nu a schimbat rezultatul. În final, Tesla a plătit suma datorată, înainte ca proprietarul să poată pune în executare hotărârea prin confiscarea și vânzarea unor bunuri ale companiei.
De ce cazul contează, chiar dacă nu este precedent
Cazul Gawiser nu înseamnă că orice proprietar Tesla care a cumpărat FSD va câștiga automat bani în instanță. Fiind vorba despre o hotărâre într-o instanță de mici revendicări, rezultatul nu creează precedent obligatoriu. În plus, Tesla nu a pierdut neapărat pe fondul unei dezbateri juridice complexe, ci mai ales pentru că nu a răspuns corect și la timp în procedură.
Totuși, cazul contează pentru că arată o cale practică prin care un proprietar individual a reușit să obțină rambursarea banilor plătiți pentru FSD. Chiar dacă nu este ușor de repetat, exemplul poate încuraja alți clienți nemulțumiți să conteste promisiunile Tesla. Iar problema este mult mai mare decât un singur Model 3 cumpărat în 2021.
Există milioane de mașini Tesla pe șosele care au fost vândute cu promisiunea că hardware-ul lor va fi suficient pentru condus autonom complet. Dacă o parte semnificativă dintre acești proprietari ajunge să considere că promisiunea nu poate fi îndeplinită, expunerea financiară a Tesla poate deveni serioasă. În paralel, există acțiuni colective sau demersuri similare în SUA, China, Australia și Europa, unde mii de proprietari s-au înscris în inițiative colective.
Pentru Tesla, riscul nu este doar financiar, ci și reputațional. Full Self-Driving a fost ani la rând una dintre cele mai importante povești de creștere ale companiei. A justificat prețuri mari, a alimentat entuziasmul investitorilor și a creat așteptări uriașe în rândul clienților. Dacă instanțele încep să trateze FSD ca pe o promisiune comercială neîndeplinită, nu doar ca pe un software în dezvoltare, Tesla va avea de gestionat o problemă dificilă.
În final, cazul lui Ben Gawiser este mic ca sumă raportat la dimensiunea Tesla, dar mare ca simbol. Un client a plătit pentru o funcție numită Full Self-Driving, a așteptat ani de zile, a considerat că nu a primit ce i s-a promis și a obținut banii înapoi. Pentru o companie care a vândut autonomia completă ca pe un viitor aproape inevitabil, astfel de victorii individuale pot deveni începutul unei presiuni mult mai mari.