Tesla pierde teren sub umbrela lui Elon Musk: tot mai mulți foști proprietari aleg mașini pe motorină
Tesla pierde teren în fața rivalilor

Date recente arată o schimbare surprinzătoare în preferințele șoferilor americani: un număr tot mai mare de foști clienți Tesla renunță nu doar la marca fondată de Elon Musk, ci chiar și la motorizarea electrică, alegând din nou vehicule pe benzină, hibride și, în cazuri neașteptate, chiar diesel. Studiul realizat de S&P Global pentru al doilea trimestru din 2025 scoate la iveală o tendință care părea de neimaginat în urmă cu câțiva ani, când Tesla domina piața vehiculelor electrice.

Loialitatea față de Tesla scade vizibil

Potrivit raportului, loialitatea față de marca Tesla în SUA a scăzut cu 9,4% într-un singur an, ajungând la 58,1%. Prin comparație, Ford a urcat la 59,6%, iar Chevrolet a ajuns la 58%, apropiindu-se periculos de mult de liderul pieței EV. În același timp, Toyota și Honda mențin cote solide, cu 57,3% și, respectiv, 54,9%.

Cauzele principale ale declinului sunt bine conturate. Analiza S&P Global indică îmbătrânirea gamei de modele și lipsa unor lansări majore. Tesla se bazează în continuare pe doar două vehicule cu volum mare – Model 3 și Model Y – ale căror platforme de bază au câțiva ani buni. Deși au primit actualizări, clienții sunt tot mai atrași de rivali care propun game variate și tehnologii noi. În plus, controversele politice ale lui Elon Musk au influențat negativ percepția unei părți din public, diminuând entuziasmul față de marcă.

De la electrice la hibride și chiar diesel

Un alt rezultat surprinzător al studiului arată că doar 68,9% dintre foștii proprietari Tesla au ales un alt vehicul electric, față de peste 75% în 2023. Restul de 31,1% au trecut la alte tipuri de motorizări: 28,2% au preferat hibridele, iar aproximativ 3% au ales dieselul – o opțiune greu de imaginat pentru foștii entuziaști ai mobilității fără emisii.

Date suplimentare arată că, dintre clienții Tesla care au migrat către Chevrolet, 55% au cumpărat mașini pe benzină, 37% au rămas la electrice și aproape 8% au trecut la diesel, multe cazuri fiind considerate de analiști drept foști posesori de Cybertruck nemulțumiți. Situații similare s-au înregistrat și în cazul celor care au ales Ford: jumătate au cumpărat modele pe benzină, 29% au rămas la electric, 13% la hibrid, iar 5% au preferat motorina.

Această schimbare nu reflectă o respingere totală a tehnologiei electrice, ci mai degrabă nevoia de diversitate și fiabilitate. Mărcile premium, precum BMW și Mercedes-Benz, profită deja de această tendință, atrăgând clienți Tesla cu game electrice tot mai sofisticate și variate.

Piața EV rămâne competitivă, dar nu mai e „terenul lui Tesla”

Chiar dacă Tesla continuă să atragă noi cumpărători, avantajul față de competitori se reduce constant. Conform S&P Global, raportul de „conquest” – adică numărul de clienți atrași de la alte mărci – a scăzut vizibil: în raport cu Ford, Tesla a coborât la un raport de 1,9 la 1, față de 2,4 la 1 cu un an în urmă. În competiția cu BMW, declinul este și mai abrupt: de la 9 la 1, la doar 1,5 la 1.

Interesant este că loialitatea generală față de vehiculele electrice a scăzut la 58,7%, de la aproape 68% în urmă cu doi ani. În același timp, mașinile cu motoare termice clasice păstrează cea mai mare fidelitate a clienților – aproximativ 84% – iar hibridele câștigă încet teren. Totuși, alți producători de vehicule electrice, în afară de Tesla, au reușit să crească loialitatea utilizatorilor la 46,4%, semn că piața EV se diversifică și se maturizează.

Analiștii subliniază că prețul nu este factorul principal al acestei migrații. Cele mai multe gospodării care renunță la Tesla aleg vehicule cu prețuri cuprinse între 60.000 și 75.000 de dolari, comparabile cu modelele electrice premium. Motivele sunt, așadar, legate mai mult de preferințe, design și varietatea ofertei.

Chiar dacă Tesla rămâne un nume puternic în industria auto, datele din 2025 arată clar că dominația sa nu mai este incontestabilă. Rivalii investesc masiv în modele electrice și hibride, iar unii foști clienți Tesla aleg să se întoarcă la confortul și autonomia motoarelor diesel sau pe benzină. Pentru compania lui Elon Musk, următorii ani vor fi decisivi: fără inovații majore și o gamă mai largă de vehicule, riscul de a pierde și mai mult teren devine tot mai real.

